Oportunidad única en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros al mes y alojamiento gratis para contar pingüinos y clasificarlos

Ofrecen hasta 2.500 euros al mes y alojamiento gratis para contar pingüinos en la Antártida. Foto: Unsplash

Mientras muchas personas buscan dejar atrás la rutina de oficina y apostar por experiencias laborales diferentes, existe una propuesta que combina aventura, naturaleza y un entorno único en el planeta. Se trata de los puestos temporarios que periódicamente ofrece el UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), una organización británica dedicada a preservar el histórico patrimonio de la península antártica.

Aunque actualmente las postulaciones se encuentran cerradas, las convocatorias suelen abrirse de manera cíclica, por lo que quienes estén interesados pueden comenzar a prepararse con anticipación.

De qué trata la oferta de empleo en la Antártida y cuáles son las tareas a realizar

La propuesta laboral tiene como escenario uno de los territorios más aislados y fascinantes del mundo. Cada temporada, el UKAHT busca alrededor de cinco personas para desempeñar distintas funciones en una base histórica de la Antártida.

La propuesta laboral tiene como escenario uno de los territorios más aislados y fascinantes del mundo. Foto: Unsplash

Entre las tareas se encuentran la atención de una tienda de souvenirs, el mantenimiento de las instalaciones, la asistencia a visitantes y la gestión de una oficina de correos considerada una de las más australes del planeta.

Sin embargo, la actividad que más curiosidad genera es el monitoreo de las colonias de pingüinos. Los trabajadores participan en el recuento y clasificación de estas aves, registrando nidos, huevos y nacimientos para elaborar censos que permitan conocer la evolución de la población y evaluar cómo influye la presencia humana sobre la fauna local.

Además de las tareas vinculadas a la conservación ambiental, los empleados colaboran en el funcionamiento cotidiano de la base, contribuyendo a preservar un lugar de enorme valor histórico y científico.

Sueldo y beneficios: hasta 2.500 euros al mes, alojamiento y comida gratis

Uno de los principales atractivos de la oferta es que todos los gastos esenciales están cubiertos por la organización. Los salarios oscilan entre las 1.449 y las 2.096 libras esterlinas mensuales, una cifra que equivale aproximadamente a entre 1.650 y 2.500 euros por mes, dependiendo del puesto y las responsabilidades asignadas. A esto se suman importantes beneficios, como:

Alojamiento gratuito durante toda la estancia

Comidas incluidas

Ropa técnica y equipamiento para soportar las bajas temperaturas

Transporte hacia y desde la base antártica

Capacitación previa para desempeñar las funciones en el terreno

UKAHT es una organización británica dedicada a preservar el histórico patrimonio de la Antártida. Foto: Unsplash

La experiencia laboral suele extenderse por unos 5 meses, período durante el cual los trabajadores viven inmersos en un entorno natural excepcional, rodeados de glaciares, montañas nevadas y abundante vida silvestre.

Otros aspectos que deben tener en cuenta los interesados

La aventura también implica sacrificios y condiciones de vida muy diferentes a las habituales. Los empleados deben adaptarse a la falta de cobertura de telefonía móvil, una conectividad limitada y un sistema de abastecimiento básico. El agua llega en bidones transportados por barco y las duchas son restringidas debido a las condiciones extremas del lugar.

Además, los integrantes del equipo comparten habitaciones con literas y deben colaborar en tareas cotidianas como el mantenimiento de los sanitarios portátiles utilizados en la base.

La aventura en la Antártida implica sacrificios y condiciones de vida muy diferentes a las habituales. Foto: Unsplash

Las temperaturas durante la jornada laboral suelen oscilar entre los 0 y los -5 grados centígrados, por lo que es indispensable contar con una buena condición física y capacidad de adaptación. Entre los requisitos principales, la organización solicita:

Tener al menos 18 años

Acreditar un buen estado físico

Estar dispuesto a realizar tareas que impliquen mover cajas, equipos y bidones de agua

Contar con autorización para trabajar en el Reino Unido, siendo recomendable residir allí

Para quienes sueñan con una experiencia fuera de lo convencional, trabajar en la Antártida representa mucho más que un empleo temporal. Es la posibilidad de vivir durante meses en uno de los últimos rincones verdaderamente salvajes del planeta, lejos del ruido urbano y en contacto permanente con una naturaleza tan espectacular como desafiante.