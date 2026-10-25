Embadurnar de ketchup los picaportes de las puertas de tu casa: para qué sirve este truco que finaliza con un lustrado

Cómo limpiar un picaporte con salsa de tomate Foto: Imagen creada con IA

Los fines de semana son ideales para limpiar. Sin embargo, algunos sectores de la casa son difíciles de desinfectar, sobre todo aquellas superficies que necesitan algo más que un trapo mojado. El picaporte de la puerta entra en esta lista. Un truco que se volvió viral en los últimos días brinda la solución perfecta: colocarle un chorro de ketchup o salsa de tomate.

La página de Instagram @casidelivery, que cuenta con casi 400 mil seguidores, comparte diferentes tips súper útiles para el día a día. Uno de los últimos tuvo que ver con la limpieza del picaporte. En el video, el host del perfil digital explica que para que el picaporte de una puerta quede como nuevo hay que tirarle este condimento, luego agarrar una gamuza y lustrar hasta que quede brilloso.

Otros trucos ideales para la cocina

El tip para limpiar el picaporte no fue el único que dieron en el video. Además, le recomendaron a sus seguidores cómo desinfectar las cuchillas de una batidora. “Le colocás detergente a la cuchilla y después la sumergís en un recipiente con agua. Luego vas a prenderla por unos segundos y va a quedar impecable”, precisaron.

Casi Delivery también da tips para limpiar trapos y repasadores. Foto: Imagen creada con IA

Otro truco tiene que ver con la limpieza de los trapos o repasadores que usualmente se utilizan en la mesada de una cocina. Al ser un elemento tan importante la suciedad queda impregnada en la tela y lavarlos puede ser un dolor de cabeza.

No obstante, desde Casi Delivery aseguran que si ponés los trapos en un vaso o bowl con lavandina y los dejás ahí por varios minutos van a quedar relucientes. Un detalle es que el recipiente debe ser de vidrio para lograr mejores resultados.

El tip ideal para no olvidarse las llaves de casa

Hacia el final del video, dan otro tip súper efectivo para no olvidarse las llaves de casa. Muchas veces, al salir apurados, cerramos la puerta y, segundos más tarde, nos damos cuenta que no traíamos con nosotros las llaves.

Para no tener que llamar a un cerrajero o algún amigo que cuente con una copia de la llave, Casi Delivery sugiere colocarlas debajo de algún producto que vamos a llevar. En el video, muestran un paquete de galletitas, pero puede ser cualquier otro elemento. “La llave siempre abajo de lo que querés llevar, así cuando te estás por ir no te olvidás”, aseguran.

La cuenta de tips tiene más de 700 videos con recomendaciones para limpiar la cocina. Foto: Pinterest

La cuenta de Instagram cuenta con más de 700 publicaciones con trucos rápidos y sencillos. Otro de los más comentados es el de la esponja de cocina. Casi Delivery recomienda limpiarla con agua fría, esperar unos segundos a que esté húmeda para luego colocarla dentro del microondas. Allí debe quedar solo dos minutos para que se desinfecte y se pueda volver a utilizar sin problemas.

También sugieren que después de cortar un fruta a la mitad, hay que poner la otra parte en un plato boca abajo para que no se pudra.