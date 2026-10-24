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Mezclar jabón blanco rallado con agua caliente: cómo usarlo para limpiar las zapatillas blancas sin dañar la tela

Un truco casero permite sacar manchas de tierra y polvo sin recurrir a productos específicos, pero hay que tener en cuenta el tipo de material.

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Mezclar jabón blanco rallado con agua caliente: cómo usarlo para limpiar las zapatillas blancas sin dañar la tela
Mezclar jabón blanco rallado con agua caliente: cómo usarlo para limpiar las zapatillas blancas sin dañar la tela Foto: Gemini
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Las zapatillas blancas suelen ser un imán para la suciedad: tierra, polvo y marcas se acumulan con facilidad y hacen que pierdan su aspecto original. Sin embargo, no siempre es necesario comprar productos especiales para devolverles el brillo. Una solución simple de jabón blanco rallado y agua tibia puede ser suficiente para remover las manchas superficiales, siempre que se use con cuidado según el material del calzado.

El secreto está en preparar una mezcla suave y evitar tanto el exceso de agua como el frotado intenso, ya que estos factores pueden dañar las telas o las terminaciones delicadas.

Cómo preparar y aplicar la mezcla de jabón blanco

Para poner en práctica este truco, solo hace falta rallar un poco de jabón blanco y disolverlo en agua tibia hasta obtener una solución jabonosa. Antes de limpiar, conviene sacar los cordones y quitar el polvo con un cepillo seco.

Las zapatillas blancas suelen ser un imán para la suciedad
Las zapatillas blancas suelen ser un imán para la suciedad Foto: Gemini

Luego, se humedece un paño limpio o un cepillo de cerdas suaves en la mezcla y se pasa con suavidad por las zonas manchadas. Es fundamental no empapar las zapatillas: la limpieza debe ser superficial para evitar que la humedad dañe la estructura.

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Al terminar, se retiran los restos de jabón con otro paño apenas humedecido en agua limpia.

Consejos para no arruinar las zapatillas blancas

Este método es ideal para zapatillas de tela o lona que toleran la limpieza húmeda, pero no sirve para todos los materiales. En el caso de cuero, ante o nobuk, lo mejor es seguir las indicaciones del fabricante y usar productos específicos para cada superficie.

Siempre se recomienda probar la mezcla en una zona poco visible antes de limpiar toda la zapatilla. Una vez finalizada la limpieza, hay que dejar que el calzado se seque al aire, lejos de fuentes de calor, y no guardarlo si todavía está húmedo.

La solución de jabón ayuda a sacar la suciedad, pero no siempre elimina las manchas amarillas o marcas muy persistentes. Si el calzado trae instrucciones de cuidado, esas indicaciones deben respetarse por encima de cualquier truco casero.

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