comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Preguntó cuánta plata se regala por un casamiento y desató un debate en redes: “200 dólares si es muy amigo o familiar, 100 si es conocido”

El hilo de X dividió las opiniones entre quienes consideran razonable que los invitados ayuden a cubrir los gastos del casamiento y quienes sostienen que cada uno debería regalar lo que esté entre sus posibilidades.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Una argentina preguntó cuánta plata se regala en un casamiento y las respuestas sorprendieron.
Una argentina preguntó cuánta plata se regala en un casamiento y las respuestas sorprendieron. Foto: X/kadito_sg - ChatGPT
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una pregunta sobre cuánta plata se regala en un casamiento en Argentina en 2026 generó debate en X y un hilo de comentarios por parte de los usuarios. La usuaria Caro (@kadito_sg) abrió la discusión y recibió respuestas con montos que van desde 100 hasta 300 dólares por invitado, aunque también aparecieron críticas a la costumbre de regalar plata para ayudar con los gastos del festejo.

Cuánto dinero se regala en un casamiento en Argentina en 2026

Todo comenzó cuando la usuaria preguntó: “Cuánta plata se regala en un casamiento argentino? Abro debate:”. El posteo de X llegó a más de 500.000 visualizaciones y recibió miles de respuestas con experiencias y opiniones diferentes.

Entre los comentarios aparecieron valores de 100, 150, 200 y hasta 300 dólares, dependiendo de la relación con los novios y de las posibilidades económicas de cada invitado. En ese sentido, uno de los usuarios, Nahuel, propuso una escala según el vínculo: “Familiar 200usd, Amigos 150usd, Conocidos 100usd”.

Otro usuario, Gonzalo Rivero, compartió una referencia similar: “200 usd si es muy amigo/familiar. 100 si es amigo o conocido. Clase media, aclaro”. También hubo testimonios de quienes organizaron su propia boda hace un mes y aseguraron que habían recibido regalos de entre 200 y 300 dólares.

Contenido Recomendado

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Casamiento, torta, muñecos de torta, matrimonio

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Insólito: una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

El debate por los regalos de casamiento: las críticas a los montos de hasta 300 dólares

Sin embargo, las respuestas también expusieron el malestar de algunos invitados ante la expectativa de entregar un monto determinado de plata: “Si me invitas y debo pagar, no voy”, escribió un usuario. Otro cuestionó que los novios esperen recuperar parte de los gastos del festejo mediante los regalos.

El hilo de X que se viralizó este fin de semana dejó dos posturas enfrentadas: quienes consideran razonable ayudar con los gastos del casamiento y quienes sostienen que cada invitado debería regalar lo que pueda, sin sentirse condicionado por el presupuesto de los novios.

Una argentina preguntó cuánta plata se regala en un casamiento y las respuestas sorprendieron.
Una argentina preguntó cuánta plata se regala en un casamiento y las respuestas sorprendieron. Foto: X/kadito_sg - ChatGPT

Cuánto cuesta el cubierto de un casamiento y qué conviene tener en cuenta

Una de las referencias más utilizadas para decidir cuánto regalar es el costo del cubierto, es decir, el importe que pagan los novios por la atención y el menú de cada asistente.

Según un artículo publicado por La Nación en agosto de 2026, organizadoras de bodas señalaron que el cubierto podía variar entre $80.000 y $150.000 por persona, dependiendo del menú elegido.

Sin embargo, ese valor no establece una obligación para los invitados. Otra guía de regalos de casamiento también señala que cubrir el cubierto es una referencia para orientar a la gente y que el monto puede ajustarse según la relación y las posibilidades de cada uno.

En ese sentido, algunas parejas incluyen un CBU o alias en sus invitaciones para recibir transferencias destinadas a la luna de miel o a gastos diarios.

CasamientoRegaloTendenciaRedes Sociales
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Momo y Dalto convocaron a más de 15.000 jóvenes en José C. Paz:educación, tecnología e inteligencia artificial

Así son la corbeta Avante 2200 y la fragata F-112 que ponen a Navantia bajo la mirada argentina

Economía

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

ANSES:cómo activar el domicilio electrónico en Mi ANSES y qué tener en cuenta

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en una elección histórica y de gran impacto regional

Elecciones en Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años