Preguntó cuánta plata se regala por un casamiento y desató un debate en redes: “200 dólares si es muy amigo o familiar, 100 si es conocido”

Una argentina preguntó cuánta plata se regala en un casamiento y las respuestas sorprendieron. Foto: X/kadito_sg - ChatGPT

Una pregunta sobre cuánta plata se regala en un casamiento en Argentina en 2026 generó debate en X y un hilo de comentarios por parte de los usuarios. La usuaria Caro (@kadito_sg) abrió la discusión y recibió respuestas con montos que van desde 100 hasta 300 dólares por invitado, aunque también aparecieron críticas a la costumbre de regalar plata para ayudar con los gastos del festejo.

Cuánto dinero se regala en un casamiento en Argentina en 2026

Todo comenzó cuando la usuaria preguntó: “Cuánta plata se regala en un casamiento argentino? Abro debate:”. El posteo de X llegó a más de 500.000 visualizaciones y recibió miles de respuestas con experiencias y opiniones diferentes.

Entre los comentarios aparecieron valores de 100, 150, 200 y hasta 300 dólares, dependiendo de la relación con los novios y de las posibilidades económicas de cada invitado. En ese sentido, uno de los usuarios, Nahuel, propuso una escala según el vínculo: “Familiar 200usd, Amigos 150usd, Conocidos 100usd”.

Cuánta plata se regala en un casamiento argentino? Abro debate: — Caro (@kadito_sg) October 24, 2026

Otro usuario, Gonzalo Rivero, compartió una referencia similar: “200 usd si es muy amigo/familiar. 100 si es amigo o conocido. Clase media, aclaro”. También hubo testimonios de quienes organizaron su propia boda hace un mes y aseguraron que habían recibido regalos de entre 200 y 300 dólares.

El debate por los regalos de casamiento: las críticas a los montos de hasta 300 dólares

Sin embargo, las respuestas también expusieron el malestar de algunos invitados ante la expectativa de entregar un monto determinado de plata: “Si me invitas y debo pagar, no voy”, escribió un usuario. Otro cuestionó que los novios esperen recuperar parte de los gastos del festejo mediante los regalos.

El hilo de X que se viralizó este fin de semana dejó dos posturas enfrentadas: quienes consideran razonable ayudar con los gastos del casamiento y quienes sostienen que cada invitado debería regalar lo que pueda, sin sentirse condicionado por el presupuesto de los novios.

Una argentina preguntó cuánta plata se regala en un casamiento y las respuestas sorprendieron. Foto: X/kadito_sg - ChatGPT

Cuánto cuesta el cubierto de un casamiento y qué conviene tener en cuenta

Una de las referencias más utilizadas para decidir cuánto regalar es el costo del cubierto, es decir, el importe que pagan los novios por la atención y el menú de cada asistente.

Según un artículo publicado por La Nación en agosto de 2026, organizadoras de bodas señalaron que el cubierto podía variar entre $80.000 y $150.000 por persona, dependiendo del menú elegido.

Sin embargo, ese valor no establece una obligación para los invitados. Otra guía de regalos de casamiento también señala que cubrir el cubierto es una referencia para orientar a la gente y que el monto puede ajustarse según la relación y las posibilidades de cada uno.

En ese sentido, algunas parejas incluyen un CBU o alias en sus invitaciones para recibir transferencias destinadas a la luna de miel o a gastos diarios.