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Tiene alrededor de 140 años, queda en San Telmo y fue el escenario del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo como escenario una antigua casona de San Telmo que combina historia, arquitectura y naturaleza. Conocé cómo es Casa Carlos, la emblemática “casa chorizo” que la pareja eligió para celebrar su casamiento.

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Casamiento de Lali y Pedro Rosemblat
Casamiento de Lali y Pedro Rosemblat Foto: Instagram
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Lali Espósito, la cantante pop internacional, y Pedro Rosemblat, el streamer argentino, se casaron el sábado 31 de octubre en una austera ceremonia en una vieja casona de San Telmo. Vecinos difundieron imágenes y videos del momento del emblemático suceso desde sus ventanas, algunos medios se instalaron en la puerta y otros llegaron a enviar drones para ver el acontecimiento de cerca.

Casa Carlos fue la icónica residencia donde la artista dio el , un lugar que conserva la estructura de una típica “casa chorizo”. Aquel oasis urbano combina la arquitectura tradicional con jardines rodeados de verde y decoración histórica.

Casa Carlos
Exteriores de Casa Carlos, lugar donde Lali y Pedro dieron el sí. Foto: @casacarlos_santelmo
Casa Carlos
El parque interno de Casa Carlos ambientado para otra boda. Foto: @casacarlos_santelmo

¿Cómo es Casa Carlos, el lugar donde se casaron Lali y Pedro?

Casa Carlos rompe la estructura tradicional de los salones de eventos de la Ciudad de Buenos Aires por su estética estilo “casa chorizo”. Además, parecería ser un oasis urbano en medio de una caótica ciudad por la cantidad de vegetación que allí predomina y las decoraciones varias.

Casa Carlos
Casa Carlos mantiene una estética estilo "casa chorizo". Foto: @casacarlos_santelmo
Casa Carlos
Este lugar es un oasis urbano en medio de la gran ciudad. Foto: @casacarlos_santelmo

La ambientación del lugar no se quedó atrás y Claudia Villafañe fue la encargada. Aunque aún no se han presentado más imágenes que las oficiales compartidas por Lali y Pedro en Instagram, se ha podido visualizar el patio donde se realizó la ceremonia desde arriba en distintos balcones que rodean la propiedad.

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Moria Casán, Lali Espósito.

Las paredes se componen de ladrillo a la vista y los pisos son de época, ideal para aquellos que buscan tranquilidad y tradición en medio de la gran ciudad.

Cuenta también con amplias galerías con columnas anchas y puertas antiguas, acompañadas de detalles de luminaria y otros artefactos varios. Las plantas y los árboles son grandes protagonistas junto a la estructura rústica de la propiedad de San Telmo.

Casa Carlos
Baños de Casa Carlos. Foto: @casacarlos_santelmo

¿Qué es una “casa chorizo”?

Las casas chorizo son un tipo de vivienda que se popularizó en Buenos Aires, Montevideo y Rosario a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus características principales son:

  • Diseño en hilera de sus habitaciones, lo que recuerda a una ristra de chorizos y de allí su nombre.
  • Patio longitudinal en el lateral o el centro que es corazón del hogar.
Casa Carlos
El patio longitudinal en el lateral o el centro es el corazón del hogar. Foto: @casacarlos_santelmo
  • Terrenos angostos y largos.
  • Techos altos para que el ambiente se mantenga fresco en verano y materiales nobles para su construcción.

¿Cuál fue el souvenir del casamiento de Lali?

El periodista Matías Mowszet fue uno de los que asistió al gran evento y compartió una foto a través de sus historias de Instagram en el que se lo ve con una remera que dice “Ni en pedo me caso”, una frase dicha por Lali durante una entrevista en la que fue consultada si había posibilidad de casamiento con Rosemblat. Y en la parte de atrás, el souvenir tiene un símbolo que combina un cuadrado y un círculo con las iniciales “L” y “P”.

El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Matías Mowszet

Cuando los fanáticos vieron la remera resaltaron que el monograma tiene un detalle íntimo de la pareja. Es que, según ellos, es una referencia al anillo que Pedro le había dado a Lali el día que le hizo la propuesta de casamiento.

El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Matías Mowszet

Otro de los objetos que se conoció tras el festejo fue un encendedor blanco que tenía una inscripción particular: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”. La frase apela al humor y hace referencia a la diferencia de popularidad entre ambos integrantes de la pareja.

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