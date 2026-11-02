Las fotos íntimas del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Lali Espósito

El sábado 31 de octubre Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su unión matrimonial en el barrio porteño de San Telmo y, después de las repercusiones que generó el casamiento en las redes, la cantante compartió a través de su cuenta de Instagram el álbum de fotos más íntimo del festejo.

Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Lali Espósito

“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, escribió Lali en su publicación de Instagram que obtuvo más de 2 millones de likes en solo dos días.

Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Lali Espósito

La gran fiesta tuvo lugar en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio de San Telmo que fue adaptada para realizar eventos y bodas, y estuvo a cargo de Claudia Villafañe. Fiel al estilo de la artista, la celebración contó con un tono minimalista y poco ostentoso.

Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Lali Espósito

La fecha del casamiento no sería una elección casual. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, Lali y Pedro decidieron celebrar su unión el 31 de octubre porque fue durante una fiesta de Halloween cuando se conocieron.

El guiño detrás del souvenir del casamiento que se viralizó en las redes

Después de unas horas del fin de la fiesta, en las redes se viralizó la foto de uno de los souvenirs que entregaron los novios el sábado por la noche.

Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Lali Espósito

El periodista Matías Mowszet fue uno de los que asistió al casamiento y compartió una foto a través de sus historias de Instagram en el que se lo ve con una remera que dice “Ni en pedo me caso”, una frase dicha por Lali durante una entrevista en la que fue consultada si había posibilidad de casamiento con Rosemblat. Y en la parte de atrás, el souvenir tiene un símbolo que combina un cuadrado y un círculo con las iniciales “L” y “P”.

Cuando los fanáticos vieron la remera resaltaron que el monograma tiene un detalle íntimo de la pareja. Es que, según ellos, es una referencia al anillo que Pedro le había dado a Lali el día que le hizo la propuesta de casamiento.

El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Matías Mowszet

Pero la remera no fue el único souvenir de la noche: entre los regalos que recibieron los invitados el sábado también había un encendedor blanco con una descripción particular. “Yo fui al casamiento del novio de Lali”, decía la frase que apela al humor y hace referencia a la diferencia de popularidad entre ambos integrantes de la pareja.