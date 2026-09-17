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La foto más esperada: se filtró cómo sería la invitación de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La pareja ya tendría definida la fecha y el lugar para celebrar su casamiento, pero un detalle de la invitación que se filtró llamó especialmente la atención.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Se filtró la tarjeta de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
Se filtró la tarjeta de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Instagram @tinistoessel
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La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul genera cada vez más expectativa entre sus fanáticos. A pocos meses del gran día, se conocieron nuevos detalles sobre la celebración y se filtró la que sería la tarjeta de invitación elegida por la pareja.

El encargado de revelar la información fue el periodista Gustavo Méndez, quien mostró la invitación durante la emisión de La mañana con Moria, por eltrece. Según explicó, el diseño tiene como protagonista una flor azul de peonía pintada con acuarelas, un detalle que tendría un significado especial dentro del concepto de la boda.

De acuerdo con los datos que difundió el periodista, el casamiento está previsto para el 19 de diciembre a las 21. El festejo se realizaría en Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, una locación que ya había sido mencionada anteriormente en versiones relacionadas con la celebración.

Invitación del casamiento de Tini y De Paul. Foto: Instagram/mecomprendezmendez

La fecha también había trascendido en las últimas semanas, aunque hasta el momento Tini y De Paul no publicaron oficialmente la invitación ni confirmaron todos los detalles de la fiesta.

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El significado de la flor azul que eligió Tini para la boda

Uno de los elementos que más llamó la atención de la invitación fue la presencia de la peonía azul. Según explicó Méndez, la elección estaría vinculada con el significado que la cantante quiere darle a uno de los momentos más importantes de su vida.

“Es una flor azul que eligió Tini, es una peonía que viene de Asia”, explicó el periodista. En ese sentido, señaló que la flor representa el amor, el afecto profundo, la prosperidad y un vínculo profundo.

La estética de la invitación formaría parte de un concepto más amplio pensado para la celebración, que tendría una importante cantidad de invitados y una puesta especialmente preparada para la ocasión.

Cuántos invitados tendría el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

Según la información difundida en televisión, la boda reuniría a más de 300 invitados y sería una celebración de grandes dimensiones.

Entre las figuras que estarían invitadas aparece Lionel Messi, amigo de Rodrigo De Paul y compañero del futbolista durante su etapa en la Selección Argentina. “Son más de 300 invitados, una megafiesta. Lionel Messi ya tiene esta invitación en su celular”, aseguró Méndez.

La presencia del capitán argentino sería uno de los puntos de mayor interés alrededor de la celebración, aunque la lista completa de invitados todavía no fue difundida oficialmente.

Qué dijo Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo De Paul

Tini ya había confirmado públicamente que se casará con Rodrigo De Paul. A comienzos de agosto, la cantante compartió en sus redes sociales un video en el que mostró parte de los preparativos y escribió: “... y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”.

En las imágenes también se la escuchó decir: “Me caso”, mientras mostraba el anillo de compromiso.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: @tinistoessel en Instagram

Además, contó que había comenzado con las primeras pruebas para definir su vestido de novia. “Primera prueba de vestuario para mi vestido”, expresó, visiblemente emocionada.

Para el diseño eligió al creador francobelga Ludovic de Saint Sernin, con quien se reunió en París para avanzar en el look que utilizará durante la boda.

La cantante decidió mantener bajo reserva buena parte del diseño, aunque anticipó que se trata de algo muy especial para ella. “No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”, le dijo a De Paul mientras continuaba con los preparativos.

Por ahora, la fecha, el lugar y algunos detalles de la invitación trascendieron públicamente, pero la pareja todavía mantiene en secreto buena parte de cómo será la celebración que marcará su esperada boda.

Tini StoesselCasamientoRodrigo De Paul
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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