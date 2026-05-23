¿Qué se vende en el Museo del Mate? Foto: Yasmin Ali Canal26.com

En plena Avenida de Mayo, donde la ciudad mezcla cúpulas, cafés y ese rumor de pasos que parece no apagarse nunca, hay un espacio que funciona como cápsula cultural: el Museo del Mate. No es solo una sala con vitrinas. Es, literalmente, un mapa emocional de la Argentina contado con calabazas, bombillas, latas antiguas y rituales cotidianos. Y sí: además de la yerba Mathienzo, hay mucho más para mirar, probar y llevarse.

Dónde queda y por qué lo llaman “kilómetro cero”

El museo está ubicado en Av. de Mayo 853 (con referencia también a Av. Rivadavia 868, según su información institucional) y se presenta como el “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate en Argentina: un punto simbólico que conecta el recorrido histórico-comercial desde las antiguas Misiones hasta la capital. El edificio, además, carga su propio relato: allí funcionó durante años el histórico Bazar Inglés, y esa superposición de capas (ciudad, consumo, memoria) es parte del encanto.

Un museo que no nació ayer: el origen de la colección

La institución se define como un museo “único en el país en su tipo”, con una iniciativa iniciada en 1979 y una colección que menciona 10.000 mates antiguos, más piezas asociadas como latas de yerba, pavas y elementos temáticos. En notas periodísticas se cuenta, además, el crecimiento del proyecto y su desembarco porteño reciente, con apertura al público en septiembre de 2025 y un recorrido organizado en módulos que van desde los pueblos originarios hasta la cultura matera contemporánea.

Preguntas frecuentes sobre el Museo del Mate

¿Dónde queda el Museo del Mate? En Av. de Mayo 853 (CABA), con referencias institucionales también a Av. Rivadavia 868.

¿Qué se puede comprar además de yerba? Mates, bombillas, termos, indumentaria (bolsos/remeras/gorros), y productos comestibles y artículos elaborados con yerba mate; además de experiencias de degustación y personalización.

¿Por qué se lo llama “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate? Porque el museo se presenta como punto simbólico de inicio en Buenos Aires del recorrido cultural y comercial de la yerba desde Misiones hacia la capital.

Museo del Mate Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Lista ampliada: marcas de yerba y precios actuales

1) Yerbas “curadas” del museo (incluyen Mathienzo)

Estas son las que forman parte del circuito recomendado dentro del museo:

Mathienzo 500 g — $5.500

Principios 500 g — $7.000

Ilexya (variedades funcionales) — $8.000



Estas últimas son clave porque el museo también promueve el cruce entre tradición y bienestar, integrando hierbas al mate clásico.

2) Yerbas tradicionales y económicas

Acá aparece el “corazón” del consumo argentino: marcas de todos los días.

Mateite 500 g — $3.500

Caricias de Mate (tradicional o suave) — $4.000

Don Bosco 500 g — $4.500

Don Basilio (tradicional, suave o especial) — $4.500

Mate y Playa (tradicional o tereré) — $4.500

3) Yerbas con perfil regional o artesanal

Más identidad, más variedad de sabor:

Don Julián 500 g — $5.500

Sol y Lluvia 500 g — $5.000

Caballo Negro Tereré — $6.500

AKY 500 g — $7.000

Yerbas a la venta Foto: Yasmin Ali Canal 26

4) Yerbas premium y formatos grandes

Para quienes buscan intensidad o compran en volumen:

Yerbanica 500 g — $10.000

Kalena roja 500 g — $6.000

Kalena azul 500 g — $7.000

Kalena roja (2 kg) — $19.800

Kalena azul (2 kg) — $22.000

5) Yerbas especiales y blends funcionales

Una tendencia que crece dentro del consumo:

Ilexya con hierbas (varias combinaciones) — $8.000

Barbacuá (procesos más intensos) — $8.000

Cuánto sale hoy la yerba en el Museo del Mate

Más barata: desde $3.000 – $3.500

Promedio general: $4.000 a $8.000

Premium: $10.000+

Formatos grandes: hasta $22.000

Qué otros productos están disponibles además de yerba: lista con precios oficiales

Todos los precios están publicados en la tienda online oficial del Museo del Mate y pueden variar por stock o promociones. (Valores en pesos argentinos).

1) Mates: del objeto cotidiano a la pieza identitaria

Si el mate es “la bebida más democrática”, el recipiente es su archivo silencioso. En la tienda del museo, los modelos van desde lo simple a lo ornamental.

Mate madera barril doble borde — $19.000

Mate madera trébol — $14.200

Mate calabaza con base (varios diseños) — $59.000

Catálogo completo de mates (madera, calabaza, vidrio, pampa y varios)

Clave histórica: la calabaza remite al origen más tradicional, mientras que los formatos de madera y acero hablan del mate contemporáneo, portable y urbano.

2) Termos: la “máquina del tiempo” del mate moderno

En Buenos Aires, el termo es casi un documento: te dice si estás yendo al trabajo, a una plaza o a una visita familiar. En la tienda del museo aparecen modelos de distintas capacidades y diseños.

Termo media manija acero full negro — $32.000

Termo Field 500 ml — $25.000

Termo Lumilagro 1L blanco liso — $65.000

Catálogo de termos (incluye Lumilagro 1L, Mendoza 1L, Nobel, etc.)

3) Bombillas: de acero “para todos los días” a alpaca de colección

La bombilla es el detalle técnico del ritual: cambia el flujo, el filtrado y hasta el “carácter” del mate. La tienda del museo ofrece alternativas desde lo accesible a lo premium.

Bombilla acero chata — desde $3.500

Bombilla pala acero — $4.800 (publicada con descuento sobre $9.000)

Bombilla alpaca joyería larga — $29.000

Bombilla alpaca bronce — $29.000

Una casona de 146 años cambia porcelanas por bombillas Foto: Yasmin Ali Canal26.com

4) Yerberos, yerberas y “el kit del cebador”

Acá aparece el costado más doméstico del museo: lo que te ordena la alacena y te arma una estación matera.

Yerbero tambor River — $5.000

Yerbera Museo — $19.000

Sección “Complementos” con yerberos, yerberas y más

5) Libros, cómic y objetos raros: cuando el mate se vuelve relato

El museo también vende “historia empaquetada”: material para leer, regalar o entender por qué el mate es identidad.

Libro “Mitos, verdades y chamuyos de la yerba mate” — $30.000

Cómic “Severino El Mate” — $13.000

Pava de acero — $39.000

Matera de cuero Museo — $49.000

“El cosito del mate” — $12.000 (sí, existe, y es parte del folclore cotidiano)

6) Cosmética y perfume con yerba mate: el giro inesperado

Acá está el dato que suele levantar CTR: la yerba sale del mate y entra al baño. En la tienda figuran productos con yerba mate como ingrediente/identidad de línea.

Crema corporal de yerba mate Ilexya — $14.500

Shampoo de yerba mate Ilexya — $13.500

Perfume Home Fragance de yerba mate — $30.000

Cómo llegar al Museo del Mate y dónde comprar

Los productos se pueden comprar en el museo o en la tienda online: https://tiendamuseodelmate.com/

El Museo del Mate está enAvenida de Mayo 853, una zona caminable y turística,cerca de hitos clásicos: se menciona su cercanía al área de Casa Rosada y también “a metros” delCafé Tortoni. Si tu plan es de “microcentro clásico”, podés armarlo fácil: Tortoni + Av. de Mayo + museo + mate-bar en la misma jornada.

Horarios y entradas: lo que hay que mirar antes de salir