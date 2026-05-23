Museo del Mate: qué comprar desde $3.500 en el “kilómetro cero” del mate con guía completa de termos, bombillas y yerbas
Descubrí el Museo del Mate en Avenida de Mayo: historia guaraní, legado jesuita, piezas únicas y tienda con mates, bombillas, termos y delicias con yerba.
En plena Avenida de Mayo, donde la ciudad mezcla cúpulas, cafés y ese rumor de pasos que parece no apagarse nunca, hay un espacio que funciona como cápsula cultural: el Museo del Mate. No es solo una sala con vitrinas. Es, literalmente, un mapa emocional de la Argentina contado con calabazas, bombillas, latas antiguas y rituales cotidianos. Y sí: además de la yerba Mathienzo, hay mucho más para mirar, probar y llevarse.
Dónde queda y por qué lo llaman “kilómetro cero”
El museo está ubicado en Av. de Mayo 853 (con referencia también a Av. Rivadavia 868, según su información institucional) y se presenta como el “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate en Argentina: un punto simbólico que conecta el recorrido histórico-comercial desde las antiguas Misiones hasta la capital. El edificio, además, carga su propio relato: allí funcionó durante años el histórico Bazar Inglés, y esa superposición de capas (ciudad, consumo, memoria) es parte del encanto.
Un museo que no nació ayer: el origen de la colección
La institución se define como un museo “único en el país en su tipo”, con una iniciativa iniciada en 1979 y una colección que menciona 10.000 mates antiguos, más piezas asociadas como latas de yerba, pavas y elementos temáticos. En notas periodísticas se cuenta, además, el crecimiento del proyecto y su desembarco porteño reciente, con apertura al público en septiembre de 2025 y un recorrido organizado en módulos que van desde los pueblos originarios hasta la cultura matera contemporánea.
Preguntas frecuentes sobre el Museo del Mate
- ¿Dónde queda el Museo del Mate? En Av. de Mayo 853 (CABA), con referencias institucionales también a Av. Rivadavia 868.
- ¿Qué se puede comprar además de yerba? Mates, bombillas, termos, indumentaria (bolsos/remeras/gorros), y productos comestibles y artículos elaborados con yerba mate; además de experiencias de degustación y personalización.
- ¿Por qué se lo llama “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate? Porque el museo se presenta como punto simbólico de inicio en Buenos Aires del recorrido cultural y comercial de la yerba desde Misiones hacia la capital.
Lista ampliada: marcas de yerba y precios actuales
1) Yerbas “curadas” del museo (incluyen Mathienzo)
Estas son las que forman parte del circuito recomendado dentro del museo:
- Mathienzo 500 g — $5.500
- Principios 500 g — $7.000
- Ilexya (variedades funcionales) — $8.000
Estas últimas son clave porque el museo también promueve el cruce entre tradición y bienestar, integrando hierbas al mate clásico.
2) Yerbas tradicionales y económicas
Acá aparece el “corazón” del consumo argentino: marcas de todos los días.
- Mateite 500 g — $3.500
- Caricias de Mate (tradicional o suave) — $4.000
- Don Bosco 500 g — $4.500
- Don Basilio (tradicional, suave o especial) — $4.500
- Mate y Playa (tradicional o tereré) — $4.500
3) Yerbas con perfil regional o artesanal
Más identidad, más variedad de sabor:
- Don Julián 500 g — $5.500
- Sol y Lluvia 500 g — $5.000
- Caballo Negro Tereré — $6.500
- AKY 500 g — $7.000
4) Yerbas premium y formatos grandes
Para quienes buscan intensidad o compran en volumen:
- Yerbanica 500 g — $10.000
- Kalena roja 500 g — $6.000
- Kalena azul 500 g — $7.000
- Kalena roja (2 kg) — $19.800
- Kalena azul (2 kg) — $22.000
5) Yerbas especiales y blends funcionales
Una tendencia que crece dentro del consumo:
- Ilexya con hierbas (varias combinaciones) — $8.000
- Barbacuá (procesos más intensos) — $8.000
Cuánto sale hoy la yerba en el Museo del Mate
- Más barata: desde $3.000 – $3.500
- Promedio general: $4.000 a $8.000
- Premium: $10.000+
- Formatos grandes: hasta $22.000
Qué otros productos están disponibles además de yerba: lista con precios oficiales
Todos los precios están publicados en la tienda online oficial del Museo del Mate y pueden variar por stock o promociones. (Valores en pesos argentinos).
1) Mates: del objeto cotidiano a la pieza identitaria
Si el mate es “la bebida más democrática”, el recipiente es su archivo silencioso. En la tienda del museo, los modelos van desde lo simple a lo ornamental.
- Mate madera barril doble borde — $19.000
- Mate madera trébol — $14.200
- Mate calabaza con base (varios diseños) — $59.000
- Catálogo completo de mates (madera, calabaza, vidrio, pampa y varios)
Clave histórica: la calabaza remite al origen más tradicional, mientras que los formatos de madera y acero hablan del mate contemporáneo, portable y urbano.
2) Termos: la “máquina del tiempo” del mate moderno
En Buenos Aires, el termo es casi un documento: te dice si estás yendo al trabajo, a una plaza o a una visita familiar. En la tienda del museo aparecen modelos de distintas capacidades y diseños.
- Termo media manija acero full negro — $32.000
- Termo Field 500 ml — $25.000
- Termo Lumilagro 1L blanco liso — $65.000
- Catálogo de termos (incluye Lumilagro 1L, Mendoza 1L, Nobel, etc.)
3) Bombillas: de acero “para todos los días” a alpaca de colección
La bombilla es el detalle técnico del ritual: cambia el flujo, el filtrado y hasta el “carácter” del mate. La tienda del museo ofrece alternativas desde lo accesible a lo premium.
- Bombilla acero chata — desde $3.500
- Bombilla pala acero — $4.800 (publicada con descuento sobre $9.000)
- Bombilla alpaca joyería larga — $29.000
- Bombilla alpaca bronce — $29.000
4) Yerberos, yerberas y “el kit del cebador”
Acá aparece el costado más doméstico del museo: lo que te ordena la alacena y te arma una estación matera.
- Yerbero tambor River — $5.000
- Yerbera Museo — $19.000
- Sección “Complementos” con yerberos, yerberas y más
5) Libros, cómic y objetos raros: cuando el mate se vuelve relato
El museo también vende “historia empaquetada”: material para leer, regalar o entender por qué el mate es identidad.
- Libro “Mitos, verdades y chamuyos de la yerba mate” — $30.000
- Cómic “Severino El Mate” — $13.000
- Pava de acero — $39.000
- Matera de cuero Museo — $49.000
- “El cosito del mate” — $12.000 (sí, existe, y es parte del folclore cotidiano)
6) Cosmética y perfume con yerba mate: el giro inesperado
Acá está el dato que suele levantar CTR: la yerba sale del mate y entra al baño. En la tienda figuran productos con yerba mate como ingrediente/identidad de línea.
- Crema corporal de yerba mate Ilexya — $14.500
- Shampoo de yerba mate Ilexya — $13.500
- Perfume Home Fragance de yerba mate — $30.000
Cómo llegar al Museo del Mate y dónde comprar
Los productos se pueden comprar en el museo o en la tienda online: https://tiendamuseodelmate.com/
El Museo del Mate está enAvenida de Mayo 853, una zona caminable y turística,cerca de hitos clásicos: se menciona su cercanía al área de Casa Rosada y también “a metros” delCafé Tortoni. Si tu plan es de “microcentro clásico”, podés armarlo fácil: Tortoni + Av. de Mayo + museo + mate-bar en la misma jornada.
Horarios y entradas: lo que hay que mirar antes de salir
- El sitio oficial indica todos los días 09:00 a 19:00, con último ingreso 18:30.
- Otras coberturas publicaron horarios distintos (por ejemplo, 10 a 18 o 10 a 17), señal de que puede haber cambios por temporada/eventos.
- En cuanto a entradas, se mencionaron valores como $10.000 en notas de servicio, y en otras coberturas se diferenciaron montos para argentinos/extranjeros; mejor confirmarlo cerca de la visita.