MATEAR 2026: cuándo y dónde se celebra la gran feria del mate con gastronomía, degustaciones y cultura matera

Matear 2026, la gran feria del mate con gastronomía, degustaciones y cultura matera. Foto: Instagram feriamatear

La cultura matera argentina volverá a tener su gran punto de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y La Rural S.A. organizarán MATEAR 2026, una celebración anual dedicada a uno de los productos más representativos de la identidad nacional, que se realizará los días 17 y 18 de octubre en el Pabellón Ocre de La Rural.

Bajo el lema “El sabor de ser argentinos”, el evento buscará reunir a productores, marcas, emprendedores, científicos, consumidores y familias en una propuesta que combina tradición, innovación y experiencias para todas las edades.

MATEAR regresa con el objetivo de consolidarse como el principal espacio de encuentro de la cadena yerbatera argentina, promoviendo no solo el consumo de yerba mate, sino también el valor cultural, histórico y social que representa en la vida cotidiana de millones de argentinos.

MATEAR regresa con el objetivo de ser el principal espacio de encuentro de la cadena yerbatera argentina. Foto: Instagram feriamatear

Qué se podrá hacer en MATEAR 2026: degustaciones, gastronomía y experiencias únicas alrededor del mate

Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer una feria especialmente diseñada para descubrir el universo de la yerba mate desde múltiples perspectivas. La propuesta incluirá degustaciones, experiencias gastronómicas, espacios de innovación, actividades culturales, charlas temáticas y exhibiciones vinculadas al diseño y al desarrollo productivo del sector.

Además, productores, cooperativas, industrias y emprendedores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos, compartir conocimientos y acercar al público las últimas tendencias e innovaciones relacionadas con la bebida más emblemática del país.

La programación también buscará destacar el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la actividad yerbatera, generando un espacio de intercambio entre especialistas, empresas y consumidores.

Matear buscará destacar el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la actividad yerbatera. Foto: Instagram feriamatear

El evento que celebra una tradición 100% argentina y espera convocar a miles de visitantes

Con una convocatoria federal, MATEAR 2026 espera recibir a miles de visitantes provenientes de distintos puntos de la Argentina. La feria apunta a fortalecer el vínculo cultural con la yerba mate, revalorizando su historia, sus tradiciones y su capacidad única para reunir a las personas alrededor de una ronda compartida.

Durante la presentación oficial se dieron a conocer las principales novedades de esta edición, junto con los ejes de comunicación y la agenda de actividades que marcarán el regreso del evento a La Rural.

De esta manera, MATEAR vuelve a posicionarse como mucho más que una feria: será una gran celebración de las costumbres argentinas, un recorrido por los sabores y las historias que rodean al mate y una oportunidad para descubrir cómo una tradición centenaria continúa reinventándose sin perder su esencia.

MATEAR 2026 espera recibir a miles de visitantes provenientes de distintos puntos de la Argentina. Foto: Instagram feriamatear

Cuánto salen y cómo comprar las entradas para MATEAR 2026

Entrada general: $10.000 por persona / por día + $1.500 de cargo por servicio

Válido por un ingreso en cualquiera de los 2 días del evento (17 o 18 de octubre)

Degustaciones de yerba mate incluidas

Acceso a stands, foodtrucks y espacios de marca

Charlas, talleres y actividades en vivo

Combo familiar: $30.000 combo x 4 personas + $45.000 de de cargo por servicio

Válido por 4 ingresos en cualquiera de los 2 días del evento (17 o 18 de octubre)

Degustaciones de yerba mate incluidas

Acceso a stands, foodtrucks y espacios de marca

Charlas, talleres y actividades en vivo

Otros datos importantes sobre las entradas

Menores de 3 años inclusive, sin cargo.

Jubilados 50% off sábados y domingos, presentando credencial en boletería (solo venta presencial).

Personas con discapacidad (presentando certificado) ingresan sin cargo junto a un acompañante si el certificado lo acredita.

No está permitido el ingreso con mascotas (solo mascotas de asistencia según el caso).

Cómo llego a La Rural desde el Obelisco en transporte público

En subte

Desde el Obelisco caminá hasta la estación 9 de Julio.

Tomá la Línea D dirección Congreso de Tucumán.

Bajá en Plaza Italia.

Desde ahí son muy pocos metros hasta La Rural, cuya entrada principal está en Av. Santa Fe 4201.

En colectivo