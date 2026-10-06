comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

MATEAR 2026: cuándo y dónde se celebra la gran feria del mate con gastronomía, degustaciones y cultura matera

Bajo el lema “El sabor de ser argentinos”, el evento buscará reunir a productores, marcas, emprendedores, científicos, consumidores y familias en una propuesta que combina tradición, innovación y experiencias para todas las edades.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Matear 2026, la gran feria del mate con gastronomía, degustaciones y cultura matera.
Matear 2026, la gran feria del mate con gastronomía, degustaciones y cultura matera. Foto: Instagram feriamatear
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La cultura matera argentina volverá a tener su gran punto de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y La Rural S.A. organizarán MATEAR 2026, una celebración anual dedicada a uno de los productos más representativos de la identidad nacional, que se realizará los días 17 y 18 de octubre en el Pabellón Ocre de La Rural.

Bajo el lema “El sabor de ser argentinos”, el evento buscará reunir a productores, marcas, emprendedores, científicos, consumidores y familias en una propuesta que combina tradición, innovación y experiencias para todas las edades.

MATEAR regresa con el objetivo de consolidarse como el principal espacio de encuentro de la cadena yerbatera argentina, promoviendo no solo el consumo de yerba mate, sino también el valor cultural, histórico y social que representa en la vida cotidiana de millones de argentinos.

Feria Matear.
MATEAR regresa con el objetivo de ser el principal espacio de encuentro de la cadena yerbatera argentina. Foto: Instagram feriamatear

Qué se podrá hacer en MATEAR 2026: degustaciones, gastronomía y experiencias únicas alrededor del mate

Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer una feria especialmente diseñada para descubrir el universo de la yerba mate desde múltiples perspectivas. La propuesta incluirá degustaciones, experiencias gastronómicas, espacios de innovación, actividades culturales, charlas temáticas y exhibiciones vinculadas al diseño y al desarrollo productivo del sector.

Contenido Recomendado

Copetonas, el pueblo bonaerense que nació con el tren:celebra una fiesta de mate y tortas fritas con entrada gratis

Copetonas, el pueblo bonaerense que nació con el tren: celebra una fiesta de mate y tortas fritas con entrada gratis

El secreto del mate argentino:nació antes que la Argentina, acompañó a los próceres y revela por qué se comparte en ronda

El secreto del mate argentino: nació antes que la Argentina, acompañó a los próceres y revela por qué se comparte en ronda

Además, productores, cooperativas, industrias y emprendedores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos, compartir conocimientos y acercar al público las últimas tendencias e innovaciones relacionadas con la bebida más emblemática del país.

La programación también buscará destacar el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la actividad yerbatera, generando un espacio de intercambio entre especialistas, empresas y consumidores.

Feria Matear.
Matear buscará destacar el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo de la actividad yerbatera. Foto: Instagram feriamatear

El evento que celebra una tradición 100% argentina y espera convocar a miles de visitantes

Con una convocatoria federal, MATEAR 2026 espera recibir a miles de visitantes provenientes de distintos puntos de la Argentina. La feria apunta a fortalecer el vínculo cultural con la yerba mate, revalorizando su historia, sus tradiciones y su capacidad única para reunir a las personas alrededor de una ronda compartida.

Durante la presentación oficial se dieron a conocer las principales novedades de esta edición, junto con los ejes de comunicación y la agenda de actividades que marcarán el regreso del evento a La Rural.

De esta manera, MATEAR vuelve a posicionarse como mucho más que una feria: será una gran celebración de las costumbres argentinas, un recorrido por los sabores y las historias que rodean al mate y una oportunidad para descubrir cómo una tradición centenaria continúa reinventándose sin perder su esencia.

Feria Matear.
MATEAR 2026 espera recibir a miles de visitantes provenientes de distintos puntos de la Argentina. Foto: Instagram feriamatear

Cuánto salen y cómo comprar las entradas para MATEAR 2026

Entrada general: $10.000 por persona / por día + $1.500 de cargo por servicio

  • Válido por un ingreso en cualquiera de los 2 días del evento (17 o 18 de octubre)
  • Degustaciones de yerba mate incluidas
  • Acceso a stands, foodtrucks y espacios de marca
  • Charlas, talleres y actividades en vivo

Combo familiar: $30.000 combo x 4 personas + $45.000 de de cargo por servicio

  • Válido por 4 ingresos en cualquiera de los 2 días del evento (17 o 18 de octubre)
  • Degustaciones de yerba mate incluidas
  • Acceso a stands, foodtrucks y espacios de marca
  • Charlas, talleres y actividades en vivo

Otros datos importantes sobre las entradas

  • Menores de 3 años inclusive, sin cargo.
  • Jubilados 50% off sábados y domingos, presentando credencial en boletería (solo venta presencial).
  • Personas con discapacidad (presentando certificado) ingresan sin cargo junto a un acompañante si el certificado lo acredita.
  • No está permitido el ingreso con mascotas (solo mascotas de asistencia según el caso).

Cómo llego a La Rural desde el Obelisco en transporte público

En subte

  • Desde el Obelisco caminá hasta la estación 9 de Julio.
  • Tomá la Línea D dirección Congreso de Tucumán.
  • Bajá en Plaza Italia.
  • Desde ahí son muy pocos metros hasta La Rural, cuya entrada principal está en Av. Santa Fe 4201.

En colectivo

  • Tomar el colectivo 67 desde la zona del Metrobús de 9 de Julio hasta Plaza Italia.
  • Otra opción es el colectivo 59 desde el Metrobús de 9 de Julio hasta Plaza Italia.
MateYerba mateTurismoLa Rural
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Un camino de tierra, apenas 131 habitantes y sabores de 1926:la joya bonaerense a poco más de 350 kilómetros de CABA con una panadería histórica

    Un camino de tierra, apenas 131 habitantes y sabores de 1926: la joya bonaerense a poco más de 350 kilómetros de CABA con una panadería histórica

  2. Con entrada gratis y todo sin TACC, vuelve a Buenos Aires la feria gastronómica para celíacos:cómo llegar

    Con entrada gratis y todo sin TACC, vuelve a Buenos Aires la feria gastronómica para celíacos: cómo llegar

  3. La DOGRUN 2026 reunió a más de 1.200 amantes de los perros en un evento que combinó amor, familia y running en Vicente López

    La DOGRUN 2026 reunió a más de 1.200 amantes de los perros en un evento que combinó amor, familia y running en Vicente López

  4. Avanza en Palermo el Parque del Maldonado:dónde se ubica y qué calles se abrirán gracias al proyecto

    Avanza en Palermo el Parque del Maldonado: dónde se ubica y qué calles se abrirán gracias al proyecto

  5. Buenos Aires abre sus lugares secretos con excavaciones abiertas y túneles coloniales:cómo participar de los recorridos gratuitos

    Buenos Aires abre sus lugares secretos con excavaciones abiertas y túneles coloniales: cómo participar de los recorridos gratuitos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes:los motivos

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes: los motivos

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Javier Milei comienza la semana con una intensa agenda en Casa Rosada:la reforma electoral, eje de las reuniones

Economía

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Internacionales

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto:“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia:la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma

En 1991, la cárcel autoconstruida de Pablo Escobar recibía a grandes estrellas del fútbol:21 años después, se convirtió en un asilo para ancianos sin recursos