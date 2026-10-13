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Tiene un museo dedicado a Papá Noel, una oficina postal de 1856 y una estatua de 7 metros: así es el pueblito más navideño del mundo

En Indiana existe una localidad llamada Santa Claus que conserva una tradición centenaria. Su curioso museo reúne cartas antiguas, edificios históricos y una estatua gigante del personaje más protagónico de la Navidad.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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En Indiana existe una localidad llamada Santa Claus que conserva una tradición centenaria. Su curioso museo reúne cartas antiguas, edificios históricos y una estatua gigante del personaje más protagónico de la Navidad.
Tiene un museo dedicado a Papá Noel, una oficina postal de 1856 y una estatua de 7 metros: el pueblito más navideño del mundo. Foto: travelandleisure
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Para muchos chicos, escribirle una carta a Papá Noel es uno de los rituales más esperados de diciembre. Pero lo que pocos saben es que, en Estados Unidos, existe un pueblo donde esas cartas no solo llegan a destino, sino que también forman parte de una tradición que lleva más de un siglo.

Se trata de Santa Claus, una pequeña localidad del estado de Indiana que comparte su nombre con el personaje más famoso de la Navidad. Allí funciona el Santa Claus Museum & Village, un espacio que conserva la historia del pueblo, exhibe cartas enviadas por distintas generaciones de niños y permite descubrir cómo un nombre poco habitual terminó convirtiéndose en una atracción turística.

Si bien diciembre es su temporada más emblemática, el espíritu navideño se mantiene durante todo el año. Entre sus principales atractivos aparecen una antigua oficina postal 1856, una iglesia del siglo XIX y una estatua de Papá Noel de 1935 que mide 6,7 metros de altura.

En Indiana existe una localidad llamada Santa Claus que conserva una tradición centenaria. Su curioso museo reúne cartas antiguas, edificios históricos y una estatua gigante del personaje más protagónico de la Navidad.
El Santa Claus Museum & Village es uno de los lugares más particulares de Indiana. Foto: santamuseum.org

El museo de Papá Noel que guarda cartas escritas hace décadas

El Santa Claus Museum & Village es uno de los lugares más particulares de Indiana. Su colección permite reconstruir la historia de la localidad a través de fotografías, documentos, objetos antiguos y recuerdos vinculados con las celebraciones navideñas.

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Sin embargo, uno de sus mayores tesoros son las cartas que los niños enviaron a Papá Noel a lo largo de distintas generaciones. Algunas de las conservadas por la institución datan de la década de 1930 y reflejan cómo cambiaron los deseos, las preocupaciones y las costumbres de las familias.

El recorrido también incluye una sala con trenes antiguos, objetos relacionados con el desarrollo turístico de Santa Claus y una pequeña tienda de recuerdos. El museo abrió en 2006 y, con el tiempo, incorporó otras históricas construcciones hasta conformar el complejo que se puede visitar actualmente.

En Indiana existe una localidad llamada Santa Claus que conserva una tradición centenaria. Su curioso museo reúne cartas antiguas, edificios históricos y una estatua gigante del personaje más protagónico de la Navidad.
Su colección permite reconstruir la historia de la localidad a través de fotografías y objetos antiguos. Foto: santamuseum.org

La curiosa historia del pueblo que terminó llamándose Santa Claus

La historia del nombre es casi tan llamativa como el museo. A mediados del siglo XIX, la localidad era conocida como Santa Fee. En 1856, cuando sus habitantes solicitaron establecer una oficina postal, surgió un inconveniente: ya existía otra oficina con un nombre demasiado parecido en Indiana.

La histórica documentación conservada por el museo muestra distintas anotaciones y propuestas de denominación. Finalmente, el nombre elegido fue Santa Claus. Así, una decisión administrativa terminó marcando el destino de la localidad.

Con el paso de los años, el nombre empezó a atraer correspondencia dirigida al personaje navideño y dio origen a una tradición que convertiría al pueblo en un destino turístico singular.

En Indiana existe una localidad llamada Santa Claus que conserva una tradición centenaria. Su curioso museo reúne cartas antiguas, edificios históricos y una estatua gigante del personaje más protagónico de la Navidad.
A mediados del siglo XIX, la localidad era conocida como Santa Fee y pasó a llamarse Santa Claus. Foto: santamuseum.org

Miles de cartas llegan cada Navidad y los voluntarios se encargan de responderlas

Una de las costumbres más especiales de Santa Claus comenzó alrededor de 1914, cuando el correo local empezó a recibir cartas dirigidas a Papá Noel. A medida que aumentaba la cantidad de mensajes, los vecinos comenzaron a colaborar con las respuestas.

La iniciativa se transformó en un trabajo comunitario que continúa hasta la actualidad. Cada temporada, un grupo de voluntarios conocido como Santa’s Elves (los elfos de Papá Noel) dedica horas a contestar las cartas que llegan desde distintos lugares.

En una presentación oficial del Departamento de Estado estadounidense, Pat Koch, fundadora del museo, explicó que los voluntarios personalizan las respuestas con el nombre del niño y referencias a lo que escribió. De esta manera, la tradición busca mantener el vínculo personal con quienes envían sus deseos navideños.

En Indiana existe una localidad llamada Santa Claus que conserva una tradición centenaria. Su curioso museo reúne cartas antiguas, edificios históricos y una estatua gigante del personaje más protagónico de la Navidad.
Cada año, un grupo de voluntarios dedica horas a contestar las cartas que llegan de todo el mundo. Foto: santamuseum.org

Cómo visitar Santa Claus, el pueblo donde se celebra la Navidad todo el año

Santa Claus está en el condado de Spencer, al sur de Indiana. Además del museo, los turistas pueden conocer Santa’s Candy Castle, una tienda temática de golosinas que abrió en 1935, y recorrer comercios especializados en adornos y recuerdos de Navidad.

El Santa Claus Museum & Village se encuentra en 69 North State Road 245 y recibe visitantes durante el año, aunque sus horarios cambian según la temporada.

Para quienes buscan un destino diferente, Santa Claus ofrece algo más que decoraciones navideñas: la posibilidad de conocer un lugar donde las cartas, los recuerdos y una tradición comunitaria mantienen viva la historia de Papá Noel.

NavidadPapá NoelSanta Claus
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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