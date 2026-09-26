Palermo se convierte en un gran patio gastronómico: tres festivales gratuitos que recorren siglos de historia argentina

Festival del Asado y la Empanada en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: buenosaires.gob.ar

Hay aromas capaces de contar la historia de un país. El humo de una parrilla encendida, una empanada recién horneada y el perfume del café forman parte de una memoria colectiva que atraviesa generaciones.

Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, Palermo se transformará en un gran circuito gastronómico al aire libre. El Festival del Asado y la Empanada se realizará en el Hipódromo de Palermo, Food Fest ocupará la pista central de La Rural y Cafecito BA llegará a la Plaza República del Perú, junto al Malba.

Los tres encuentros tendrán entrada libre y gratuita, aunque las comidas y bebidas se abonarán en cada puesto. Además de probar diferentes platos, el público podrá conocer la historia que se esconde detrás de algunos de los sabores más representativos del país.

Asado y empanadas: dos clásicos que cuentan la historia argentina

El Festival del Asado y la Empanada funcionará el sábado y el domingo, de 12 a 21, en el Hipódromo de Palermo. Más de 35 puestos y food trucks ofrecerán costillares, choripanes, vacío, entraña, ojo de bife, bondiolas, matambres, mollejas y otras achuras.

El asado argentino tiene sus raíces en las grandes llanuras pampeanas y en la vida de los gauchos, que cocinaban la carne junto al fuego utilizando métodos sencillos. Con el paso del tiempo, aquella práctica rural llegó a las ciudades y se convirtió en un ritual familiar y social, organizado alrededor de las brasas, la espera y la conversación.

Festival del Asado y la Empanada en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: buenosaires.gob.ar

Las empanadas también ofrecerán un recorrido por la diversidad cultural del país. Habrá variedades salteñas, tucumanas, jujeñas, mendocinas, riojanas, sanjuaninas, santiagueñas, patagónicas y del Litoral.

Aunque sus antecedentes pueden rastrearse en antiguas preparaciones de Medio Oriente y España, la empanada adquirió en la Argentina una personalidad propia. Durante el siglo XIX comenzó a aparecer en recetarios locales y cada provincia desarrolló una receta diferente, adaptada a sus productos y costumbres.

La papa, el ají, el comino, las aceitunas, el tomate, el pescado de río y el cordero patagónico marcaron las identidades regionales. Hasta el repulgue, la cocción al horno o en grasa y la forma de cortar la carne se transformaron en señales de pertenencia.

Un festival dentro de un escenario con 150 años de historia

El Hipódromo de Palermo no es una sede cualquiera. Fue inaugurado el 7 de mayo de 1876 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes espacios de reunión de Buenos Aires. Sus edificios actuales, de inspiración francesa, comenzaron a tomar forma a comienzos del siglo XX.

A pocas cuadras se encuentra La Rural, otro lugar fundamental en la historia porteña. La primera exposición realizada en su predio actual tuvo lugar en 1878, cuando el campo y la ciudad comenzaron a encontrarse en un mismo escenario.

Más de un siglo después, ambos espacios continúan convocando multitudes, ahora mediante festivales, ferias y experiencias gastronómicas abiertas al público.

Food Fest: sabores del mundo en el corazón de Palermo

En la pista central de La Rural, Food Fest abrirá el sábado y el domingo, de 12 a 20, con ingreso gratuito por Plaza Italia.

La feria combinará street food, carnes, cocina al fuego, cerveza artesanal, vinos y coctelería. Entre las opciones anunciadas habrá platos inspirados en las cocinas de Francia, Corea, Perú, España, Japón, Brasil, Alemania, Italia, México y Medio Oriente.

Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Instagram @foodfestba

Paella, raclette, ceviche, ramen, pastas, tacos, baos, shawarma y arepas formarán parte del recorrido. También habrá pastelería, chocolates, helados, churros y crepes.

La propuesta se completará con música de DJ, actividades culturales y un espacio pet friendly. Además, contará con estacionamiento pago para autos y motos, junto con un sector gratuito para bicicletas.

Cafecito BA: la tradición porteña se renueva

La tercera parada será Cafecito BA, en la Plaza República del Perú, ubicada en Figueroa Alcorta y Salguero. El encuentro funcionará el sábado de 10.30 a 19 y el domingo de 10.30 a 18.

Participarán diferentes cafeterías y emprendimientos de pastelería. También habrá música, cine al aire libre, biblioteca, juegos, tarot, presentaciones musicales y una Coffee Rave con DJ de vinilos.

Cafe, salidas, aire libre, turismo, Buenos Aires Foto: GCBA

La cultura del café ocupa un lugar central en la identidad de Buenos Aires. Durante décadas, los bares porteños fueron espacios de encuentro para escritores, músicos, artistas y dirigentes. Algunas de esas cafeterías todavía son protegidas bajo la categoría de Bares Notables, debido a su importancia arquitectónica y cultural.

Cafecito BA recuperará esa tradición, pero la conectará con los granos de especialidad, los nuevos métodos de preparación y una generación que convirtió al café en una experiencia para disfrutar sin apuro.

Cuándo y dónde serán los festivales gratuitos

Festival del Asado y la Empanada: sábado 26 y domingo 27, de 12 a 21, en el Hipódromo de Palermo.

Food Fest: sábado 26 y domingo 27, de 12 a 20, en La Rural, con ingreso por Plaza Italia.

Cafecito BA: sábado de 10.30 a 19 y domingo de 10.30 a 18, en la Plaza República del Perú.

Entre parrillas, repulgues y tazas recién servidas, Palermo ofrecerá mucho más que una salida gastronómica. Será una oportunidad para descubrir que la historia argentina también puede reconocerse en el fuego, conservarse dentro de una masa y reaparecer en el aroma de un café.