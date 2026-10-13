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Frozen, Alicia y La Sirenita llegaron a Buenos Aires con una muestra gratis de Disney: cómo reservar un lugar y hasta cuándo se puede visitar

Los artistas que crearon los personajes más emblemáticos de la casa de animación son homenajeados por creativos locales. Un paseo interactivo ideal para compartir en familia.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney
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Ya se inauguró en el espacio La Gran Lámpara del Palacio Libertad la instalación artística “Walt Disney Animation Studios: la magia de crear”. Se trata de una muestra que propone un recorrido temático por los universos más emblemáticos del estudio de cine, combinando material de archivo de Walt Disney Animation Research Library con obras de artistas argentinos que reinterpretan esas historias desde una mirada local.

La instalación podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 13 de diciembre. Las localidades se pueden reservar a través de la web del ex edificio del Correo o de forma presencial en el edificio con entrada por Sarmiento 151 de Capital Federal. Hay que tener en cuenta que todos los lunes se habilita la reserva de las entradas correspondientes a la semana siguiente.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney

Cuándo, dónde y cómo llegar

“Walt Disney Animation Studios: La magia de crear” se pensó en conjunto con los equipos curatoriales involucrados como una instalación artística accesible para personas con discapacidad visual.

Ofrece, entre otros recursos, señalización en braille y audiodescripción. También cuenta con un equipo entrenado para brindar apoyo de ser necesario. Además, ofrece ingreso prioritario para personas con discapacidad que presenten CUD y acceso con rampa para personas con movilidad reducida.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney
  • Fechas y horarios: hasta el 13 de diciembre de 2026, de miércoles a domingos y feriados de 14 a 20 en Sarmiento 151, CABA.
  • Cómo llegar al Palacio Libertad: líneas 7, 8, 22, 28, 33, 126 y 143, 56, 62, 91, 93, 130 y 152, 2, 4, 6, 20, 23, 24, 26, 29, 50, 59, 61, 64, 74, 98, 103, 105, 109, 111, 114, 129, 140, 146, 159, 180 y 195.
  • Subte Línea E: Estación Correo Central (en la puerta).
  • Subte Línea B: Estación Leandro N. Alem (a pocos metros).

Qué hay en la muestra de Disney

El espacio está dividido en cuatro salas, cada una dedicada a un Disney Legend, reconocimiento que la compañía otorga por contribuciones excepcionales y duraderas.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney

Los materiales de archivo fueron aportados por Walt Disney Animation Research Library y se combinan con reinterpretaciones de artistas argentinos. La propuesta busca mostrar el legado creativo de Disney a través de la animación, el diseño, la imaginación y la música.

La primera sala está dedicada a Mary Blair y recorre desde los primeros clásicos dibujados a mano hasta la actualidad, con referencias a Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Estudio Cinco desarrolla allí una propuesta inspirada en su estilo.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney

La segunda homenajea a Marc Davis y aborda la relación entre la narración y la naturaleza, con obras vinculadas a Los Tres Caballeros, El Rey León y Zootopia. El artista argentino Manuel Ameztoy interviene el espacio con telas, luces y colores.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney

La tercera sala reconoce a Mark Henn y reúne el universo de las princesas de Disney, como Cenicienta, Moana y Rapunzel, además de Anna y Elsa. La artista Melanie Anton propone un recorrido que combina fantasía, cultura pop y arte contemporáneo.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney

Por último, la sala dedicada a Andreas Deja se centra en los villanos, entre ellos Gastón, Jafar y Scar. El diseñador argentino Pablo Ramírez suma una propuesta que transforma prendas desde una mirada cercana a la moda, la performance y las artes visuales.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney

La exposición incluye un espacio dedicado a Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de Disney que llegará a los cines el 26 de noviembre. Allí se presentan bocetos del personaje Billie y del universo de la película.

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“Walt Disney Animation Studios: la magia de crear” con entrada gratis en el Palacio Libertad. Foto: Disney

También tiene una sala de venta de merchandising de las películas animadas, especialmente peluches.

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Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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