El evento más romántico del año llega a Buenos Aires:

El evento más romántico del año llega a Buenos Aires: así será el Water Lantern Festival. Foto: ferevup.com (imagen optmizada con IA Copilot)

El próximo 6 de junio, la noche porteña se encenderá con una postal inédita: por primera vez, el Water Lantern Festival desembarca en el Hipódrómo Argentino de Palermo con una propuesta que promete combinar emoción, espectáculo y tradición en un solo evento.

El Water Lantern Festival desembarca por primera vez en el Hipódrómo Argentino de Palermo. Foto: ferevup.com

Se trata de una experiencia sensorial que ya recorrió grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Toronto y Ciudad de México, y que ahora llega a la Argentina con una propuesta tan íntima como colectiva: iluminar el agua con cientos de linternas cargadas de deseos, emociones y recuerdos.

Cómo participar del Water Lantern Festival: entradas, precios y qué incluye cada kit

Durante la velada, cada asistente que participe activamente recibirá una linterna de papel ecológica para personalizar. Puede ser con un deseo, una dedicatoria, una reflexión o el nombre de alguien especial. Luego, al dejarla sobre el agua con su luz encendida, se convierte en parte de un espectáculo visual hipnótico: decenas de faroles flotando en silencio, reflejando sus luces en la oscuridad.

Además del momento central, el evento ofrece música en vivo, puestos gastronómicos y un ambiente pensado para disfrutar sin apuro. Con una duración aproximada de cuatro horas y actividades aptas para todas las edades, el festival busca ser tanto un plan familiar como una salida diferente para parejas o grupos de amigos.

El Water Lantern Festival ofrece música en vivo, puestos gastronómicos y un ambiente pensado para disfrutar sin apuro. Foto: ferevup.com

El evento comenzará a las 16:00 horas, mientras que la entrada general para asistir como espectador es gratuita, aunque quienes quieran vivir la experiencia completa pueden adquirir distintos paquetes que incluyen los materiales necesarios.

El kit básico contempla una linterna flotante, una vela LED, un marcador, cartas de conversación emocional y una bolsa de tela. También, hay opciones especiales para parejas (con manta de picnic incluida) y propuestas grupales.

El Water Lantern Festival comenzará a las 16:00 horas, mientras que la entrada general para asistir como espectador es gratuita. Foto: ferevup.com

Con cupos limitados, los organizadores recomiendan anotarse en la lista de espera para asegurar un lugar en esta noche única, donde la ciudad dejará de lado su ritmo habitual para entregarse a un ritual de agua, luz y emociones compartidas.

Inspiración en Tailandia: el origen espiritual del festival de linternas que llega a Argentina

Inspirado en celebraciones tradicionales de Tailandia como el Yi Peng y el Loy Krathong (en el que las luces flotan sobre ríos y lagos en honor a los dioses), este festival propone una reinterpretación contemporánea que conserva su esencia espiritual.

Incluso, una leyenda popular le suma un tinte romántico: si dos linternas flotan juntas sin separarse, simbolizan un amor destinado a perdurar.

¿Cómo llegar al Hipódromo de Palermo desde Buenos Aires?

En subte (opción rápida y económica)

Caminá hasta la estación Retiro de la línea C. Tomá el subte hasta Diagonal Norte. Hacé combinación con la Línea D (dirección Congreso de Tucumán). Bajate en estación Palermo. Caminás unos 10–15 minutos hasta el Hipódromo.

Tiempo estimado: 25–35 minutos.

En colectivo (más directo, sin combinaciones)

Líneas que te dejan cerca del Hipódromo de Palermo:

10

34

37

67

102

130

160

Solo tenés que subirte en una parada cercana a tu ubicación y bajar en Palermo (zona Av. del Libertador).

Tiempo estimado: 30–50 minutos (depende del tránsito).

En tren (alternativa interesante)

Podés tomar el tren línea Mitre desde Retiro hasta estación Palermo.

Salís de Retiro Bajás en Palermo Caminás 10–15 minutos