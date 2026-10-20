Unos 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas: el pueblo escondido de Neuquén

El pueblo escondido de Neuquén que tiene 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas. Foto: turismo.neuquen.gob.ar

Lejos de los circuitos turísticos más concurridos de la Patagonia, existe un pequeño pueblo de Neuquén que combina tranquilidad, paisajes de montaña y fenómenos naturales poco habituales. Con una población estimada en unos 750 habitantes, este rincón del norte provincial se presenta como una alternativa para quienes buscan descubrir destinos diferentes.

Se trata de Varvarco, una localidad ubicada en el departamento Minas, cerca de la Cordillera de los Andes. Su entorno está marcado por montañas, manifestaciones geotérmicas y extensos territorios protegidos que resguardan parte de la riqueza natural de la región.

En 2026, el pueblo volvió a cobrar protagonismo al impulsar su candidatura al programa internacional Best Tourism Villages, una iniciativa de ONU Turismo que distingue a pequeñas comunidades rurales por su patrimonio, identidad cultural y desarrollo turístico sostenible.

Varvarco volvió a cobrar protagonismo al impulsar su candidatura al programa internacional Best Tourism Villages. Foto: turismo.neuquen.gob.ar

Dónde queda Varvarco y por qué es uno de los pueblos más sorprendentes de Neuquén

Varvarco se encuentra en el Alto Neuquén, en la confluencia de los ríos Varvarco y Neuquén. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para explorar algunos de los paisajes menos conocidos de la provincia.

A diferencia de destinos consolidados como San Martín de los Andes o Villa La Angostura, esta localidad mantiene una identidad vinculada con las tradiciones rurales, la vida comunitaria y la ganadería.

Su reducido tamaño contrasta con la inmensidad del paisaje que la rodea. Desde allí es posible acceder a sitios naturales de gran valor geológico y arqueológico, muchos de ellos alejados del turismo masivo.

Varvarco mantiene una identidad vinculada con las tradiciones rurales, la vida comunitaria y la ganadería. Foto: turismo.neuquen.gob.ar

El Domuyo: la montaña de 4.707 metros que domina el paisaje patagónico

Uno de los mayores atractivos de la región es el cerro Domuyo, considerado la montaña más alta de la Patagonia, con una altura de 4.707 metros sobre el nivel del mar, según la información provincial difundida en mayo de 2026.

Su entorno presenta una combinación de paisajes altoandinos, glaciares, humedales de altura y manifestaciones termales. Además, el área cuenta con géiseres, fumarolas y vertientes de agua caliente, fenómenos asociados a la actividad geotérmica del macizo.

Entre los sitios más destacados aparecen Los Tachos, Aguas Calientes y Las Olletas, que permiten descubrir una faceta diferente de la Patagonia argentina.

Su entorno presenta una combinación de paisajes altoandinos, humedales de altura y manifestaciones termales. Foto: turismo.neuquen.gob.ar

Más de 92.000 hectáreas protegidas y paisajes que parecen de otro planeta

Otro de los grandes tesoros de la zona es el Área Natural Protegida Domuyo, creada en 1989 para preservar ecosistemas de montaña, especies autóctonas y patrimonio arqueológico.

En marzo de 2026, el Gobierno neuquino informó que el territorio protegido comprende 92.835 hectáreas y presentó avances de su nuevo plan de manejo para el período 2026-2031.

Entre sus paisajes sobresalen las formaciones de Los Bolillos, caracterizadas por estructuras rocosas de formas singulares. La región también conserva sitios de arte rupestre, como Colomichicó, que permiten conocer parte de la historia de las poblaciones que habitaron el norte neuquino.

Entre sus paisajes sobresalen las formaciones de Los Bolillos, caracterizadas por estructuras rocosas. Foto: turismo.neuquen.gob.ar

Turismo en Varvarco: el pueblo de Neuquén que busca reconocimiento mundial

Durante mayo de 2026, Varvarco integró el grupo de localidades argentinas postuladas al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Aunque no fue seleccionado entre los ocho representantes nacionales, en agosto ingresó al Programa de Mejora Best Tourism Villages Argentina, destinado a fortalecer su desarrollo turístico y preparar futuras candidaturas.

La iniciativa representa una oportunidad para potenciar la economía local sin perder las características que distinguen a la comunidad. De esta manera, entre montañas imponentes, extensas áreas protegidas y aguas termales, Varvarco busca consolidarse como uno de los destinos emergentes del norte patagónico.