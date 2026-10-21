Crece el turismo de bienestar en Argentina: 6 opciones para desconectar y relajar, de La Quiaca a Ushuaia

Casa Calma Tilcara, en Jujuy Foto: Instagram @casacalmatilcara

Hoy, el verdadero lujo es poder desconectarse del ruido, la presión por la velocidad y las pantallas… para poder conectarse con uno mismo, los afectos, las emociones y la salud. En esta búsqueda, surgen alternativas de “turismo wellness” (turismo de bienestar), un concepto que no es nuevo pero está cada vez más en auge dado el aumento del estrés y el síndrome del burn out.

Actualmente, más del 50% de la población argentina dice sentirse estresada, de acuerdo a un informe de la consultora Voices. El trabajo se difundió en el marco del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), ubicando al país por encima del promedio mundial, que es del 42%.

En este contexto, el Turismo de Bienestar ofrece viajes de cercanía y escapadas breves que se enfocan en el autocuidado, la desconexión y la búsqueda de recuperar la calma interior en contacto con la naturaleza sin hacer largos trayectos ni extensas jornadas de paseos y visitas.

“No hace falta viajar lejos para sentirse de vacaciones. A veces, una noche de descanso, un desayuno especial o una tarde de spa son suficientes para renovar energías y recuperar el bienestar”, comenta Alberto Albamonte, CEO de Grupo Hotelero Albamonte (GHA) y Presidente de Howard Johnson y Days Inn en Argentina.

“Cada vez más, los viajeros buscan experiencias que incluyan meditación, relajación y desconexión en entornos naturales, Y en este camino, Argentina ofrece destinos excepcionales”, destaca Claudia Lamesa, especialista en Wellness Tourism y socia gerente de RTS Cruises, agencia enfocada en viajes de lujo.

Casa Calma Tilcara, en Jujuy Foto: Instagram @casacalmatilcara

De Ushuaia a La Quiaca, opciones para desconectarse

Paisajes jujeños para reconectar con la Madre Tierra

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, Purmamarca y Tilcara se presentan como un refugio perfecto para desacelerar el ritmo cotidiano y entregarse a una verdadera desconexión.

Esta es la propuesta del “Viaje a la Pacha Mama” organizado por Silvia Vargas, maestra de Yoga y fundadora de “Yoga & Wellness”, junto con el hospedaje Casa Calma de Tilcara. El itinerario, de tres días, incluye el primer día una clase de Kundalini Yoga (o Yoga de la Conciencia), con posturas para alinear los centros de energía y la columna vertebral; y una visita a Maimará.

El segundo día incluye una práctica de Yoga por la mañana, una visita a Purmamarca por la tarde, una caminata con meditación frente al cerro de los 7 colores y al cierre una sesión de yogaterapia y reiki. Y el tercer día se realiza una clase de Yoga con Meditación y la participación en una ceremonia de agradecimiento a la Pacha Mama.

Casa Calma Tilcara, en Jujuy Foto: Instagram @casacalmatilcara

Cordobesa e histórica: la propuesta de Estancia La Paz para desacelerar el ritmo cotidiano

A pocos minutos de Córdoba capital y rodeada por las ondulaciones de las Sierras Chicas de Córdoba, la Estancia La Paz —en Ascochinga— invita a un viaje de desconexión absoluta a través de la naturaleza y el aire puro.

La antigua estancia que perteneció al expresidente argentino Julio A. Roca posee arboledas centenarias, un amplio lago artificial y un hotel boutique para 20 huéspedes. Romina Cavalieri y Paula Elizondo, fundadoras de The Alma Mood proponen hacer esta experiencia en un fin de semana que combina caminatas para contemplar el atardecer en los jardines diseñados por Carlos Thays, sesiones de Yoga y Mindfulness a la vera del río y experiencias gastronómicas de raíz local. “La idea es pausar el ritmo cotidiano, aflojar las tensiones y reconectar de manera serena con el bienestar y los sentidos”, afirman las emprendedoras.

Selva y noches estrelladas en la chacra misionera La Querencia

En una antigua chacra productiva familiar, Omar Hinc construyó un oasis para el descanso a pocos kilómetros del Parque Nacional Iguazú y sus imponentes cataratas. La Querencia es hoy un complejo de cabañas donde la exuberante vegetación de la selva misionera y el cielo estrellado de las noches invitan a calmar y a despejar la mente.

Cabañas La Querencia, en El Dorado, a metros del Parque Nacional Iguazú, en Misiones. Foto: Instagram @laquerencia8

Algunas de las cabañas tienen su propia piscina y también hay una piscina común donde refrescarse y tomar sol.

La propuesta de este espacio, a pocos kilómetros de la ciudad de El Dorado, es simple: disfrutar de actividades al aire libre que promueven el bienestar, desde caminatas por senderos rodeados de lapachos y orquídeas, hasta tardes de lectura y meditación a la sombra de los árboles.

Además, se pueden hacer recorridos en bicicleta por senderos rurales, paseos por los arroyos cercanos y contemplar el cielo estrellado al caer la noche para respirar aire puro y reencontrar el equilibrio interior.

Cabañas La Querencia, en El Dorado, a metros del Parque Nacional Iguazú, en Misiones. Foto: Instagram @laquerencia8

Cabañas La Querencia, en El Dorado, a metros del Parque Nacional Iguazú, en Misiones. Foto: Instagram @laquerencia8

Mar de las Pampas: yoga, naturaleza y meditación frente a la playa

Entre el sonido de las olas y la paz del bosque costero, el Retiro Yoga & Wellness en Mar de las Pampas es la oportunidad perfecta para bajar el ritmo, renovar la energía y sumar bienestar. Con sede en el hotel Altamar de las Pampas y salida directa a la playa, la experiencia combina prácticas de yoga, meditación en la arboleda, aqua yoga, caminatas conscientes bajo el sol o las estrellas y charlas breves de motivación. El programa incluye hospedaje, gastronomía y tiempo libre para relajarse en la piscina o el mar.

El broche de oro es un festejo especial de Diwali, la festividad de las luces hindú que simboliza el triunfo del bien sobre el mal, y del conocimiento por sobre la ignorancia. Durante la celebración se encienden lámparas de aceite, se usan adornos y guirnaldas de colores y se baila al ritmo de una suave música para armonizar el cuerpo y la mente.

Termas, relax y spa en Concordia, Entre Ríos

A orillas del río Uruguay, Concordia es un destino ideal para quienes buscan desconectar del estrés y disfrutar del poder sanador de las aguas termales.

Con tres complejos de termas: Concordia, Viracho y el parque acuático Ayuí, esta histórica ciudad entrerriana ofrece múltiples opciones para disfrutar de hidromasajes y baños terapéuticos.

Además cuenta con sus playas de río, senderos costeros y una exquisita gastronomía litoraleña. La propuesta es alojarse en el complejo de eco-cabañas Campo Verde y realizar desde allí diferentes paseos, como visitar la reserva municipal Parque San Carlos y el palacio que inspiró al escritor francés Antoine de Saint Exupéry, autor de El Principito. O simplemente disfrutar de las noches estrelladas, el canto de los grillos y el brillo de las luciérnagas en uno de sus últimos reductos.

Turismo de bienestar en Concordia, Entre Ríos: Campo Verde Foto: Instagram @campoverdealojamiento

Turismo de bienestar en Concordia, Entre Ríos: Campo Verde Foto: Instagram @campoverdealojamiento

En Santa Cruz: calma y descanso en un eco-hotel camino a los glaciares

En Calafate, uno de los rincones patagónicos más fascinantes del mundo, el eco-hotel Kosten Aike propone una experiencia donde la inmensidad del paisaje andino se combina con los ambientes de madera y piedra.

Su exclusivo spa y área de wellness —equipado con sauna, jacuzzi, sala de masajes y gimnasio— ofrece el entorno perfecto para serenar la mente y recargar energías tras una visita al Parque Nacional Los Glaciares.

El plan se completa con una cuidada gastronomía de autor y la paz de sus jardines, convirtiendo la estadía en una pausa reparadora.