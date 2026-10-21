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El rincón de Salta con 10.000 hectáreas de cardones, más de 500.000 cactus y un camino que supera los 3.000 metros de altura

Ubicado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, este parque nacional sorprende con paisajes áridos, antiguos senderos prehispánicos y vistas panorámicas. Cómo llegar, qué atractivos visitar y cuál es la mejor época para conocerlo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Ubicado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, este parque nacional sorprende con paisajes áridos, antiguos senderos prehispánicos y vistas panorámicas.
El rincón de Salta con 10.000 hectáreas de cardones, más de 500.000 cactus y un camino que supera los 3.000 metros de altura. Foto: argentina.gob.ar
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En los Valles Calchaquíes existe un paisaje donde miles de cactus gigantes crecen entre montañas, caminos históricos y extensiones casi desérticas. Se trata de uno de los escenarios naturales más particulares del norte argentino, ubicado a pocas horas de la capital salteña.

A medida que la ruta asciende por la Cuesta del Obispo, el paisaje comienza a transformarse. Los cerros verdes quedan atrás y aparecen extensiones áridas, montañas de colores suaves y enormes cactus que parecen custodiar el camino.

Este escenario pertenece al Parque Nacional Los Cardones, una de las áreas protegidas más singulares de Salta. Allí, los cardones crecen lentamente y pueden tardar décadas en alcanzar una altura considerable. Algunos ejemplares superan varios metros y forman un paisaje que parece detenido en el tiempo.

Ubicado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, este parque nacional sorprende con paisajes áridos, antiguos senderos prehispánicos y vistas panorámicas.
El Parque Nacional Los Cardones, una de las áreas protegidas más singulares de Salta. Foto: argentina.gob.ar

Dónde queda el Parque Nacional Los Cardones y cómo llegar desde Salta

El Parque Nacional Los Cardones está ubicado en el departamento de Cachi, en el corazón de los Valles Calchaquíes, aproximadamente a 100 kilómetros en línea recta de la ciudad de Salta.

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Para llegar, el recorrido habitual comienza por la Ruta Provincial 33, que atraviesa la Quebrada de Escoipe y asciende por la famosa Cuesta del Obispo.

Uno de los puntos más impresionantes es Piedra del Molino, un paso de montaña situado a unos 3.345 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se obtienen vistas panorámicas de los valles y de las curvas del camino.

Ubicado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, este parque nacional sorprende con paisajes áridos, antiguos senderos prehispánicos y vistas panorámicas.
Piedra del Molino, un paso de montaña situado a unos 3.345 metros sobre el nivel del mar. Foto: argentina.gob.ar

Más de 500.000 cactus y 10.000 hectáreas: el paisaje único de Salta

Uno de los principales atractivos del parque es el cardonal, una extensa formación vegetal donde se concentran cientos de miles de cactus. De acuerdo con información difundida por la Administración de Parques Nacionales, este ambiente reúne aproximadamente 10.000 hectáreas y más de 500.000 cardones, cifras que permiten dimensionar la magnitud de este ecosistema.

El cardón es una especie emblemática de los ambientes áridos del noroeste argentino. Su crecimiento es extremadamente lento y depende de condiciones ambientales particulares.

Además de los cactus, el área protegida conserva pastizales de altura, ambientes de monte y especies animales adaptadas a la escasez de agua y a las grandes variaciones de temperatura.

Ubicado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, este parque nacional sorprende con paisajes áridos, antiguos senderos prehispánicos y vistas panorámicas.
El área protegida conserva pastizales de altura y especies animales adaptadas a la escasez de agua. Foto: argentina.gob.ar

La Recta del Tin Tin: el camino histórico que atraviesa Los Cardones

Dentro del parque se encuentra uno de los tramos más llamativos de la Ruta Provincial 33: la Recta del Tin Tin, un camino prácticamente recto que atraviesa una extensa planicie rodeada de cardones.

Su trazado se vincula con antiguos caminos prehispánicos que formaban parte de las redes de comunicación utilizadas por las poblaciones andinas.

Actualmente, recorrer esta ruta permite observar el contraste entre el suelo árido, los cactus gigantes y las montañas que delimitan el horizonte. La zona también posee valor arqueológico, ya que conserva testimonios de la ocupación humana anterior a la llegada de los españoles.

Ubicado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, este parque nacional sorprende con paisajes áridos, antiguos senderos prehispánicos y vistas panorámicas.
Esta ruta permite observar el contraste entre los cactus gigantes y las montañas que delimitan el horizonte. Foto: argentina.gob.ar

Qué hacer en el Parque Nacional Los Cardones y cuál es la mejor época para visitarlo

El parque puede recorrerse en vehículo por los caminos habilitados y cuenta con sectores donde es posible detenerse para observar el paisaje y tomar fotografías. Una de las experiencias más recomendables es combinar la visita con un recorrido hacia Cachi, uno de los pueblos tradicionales de los Valles Calchaquíes.

La época más conveniente suele coincidir con los meses secos, entre otoño y primavera, cuando las precipitaciones son menos frecuentes. De todos modos, las condiciones de los caminos de montaña pueden cambiar rápidamente. Antes de viajar, es importante consultar el estado de la Ruta Provincial 33, llevar agua, protección solar y abrigo, ya que la altura puede provocar cambios bruscos de temperatura.

Entre cardones centenarios, caminos antiguos y montañas que superan los 3.000 metros, este rincón salteño demuestra que algunos de los paisajes más sorprendentes de Argentina no necesitan grandes construcciones para convertirse en una experiencia inolvidable.

TurismoParque Nacional Los CardonesSalta
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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