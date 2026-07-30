Tiene paisajes únicos y vinos de altura: el pueblo argentino que sorprende con su ovnipuerto “Estrella de la Esperanza”

Cachi, pueblito de Salta, a 162 kilómetros de la capital. Foto: Salta

A Salta le dicen “la provincia más linda del país”. No es casualidad: tiene aproximadamente 30 destinos turísticos rodeados de paisajes imponentes y diversos tales como montañas y quebradas de multicolores. También se pueden encontrar viñedos de altura, salares y selvas típicas del Norte Argentina (NOA). Uno de ellos es Cachi, un pueblo que se encuentra a 162 kilómetros de la capital sobre la Ruta Nacional 133 a una altitud de 2.280 metros sobre el nivel del mar.

La localidad posee 2.616 habitantes aproximadamente y está ubicada dentro de los Valles Calchaquíes, muy cerca del Parque Nacional Los Cardones, una de las áreas protegidas más importantes de toda la provincia de Salta. Otro dato que hace alucinante este pequeño pueblo es que se encuentra al pie del Nevado de Cachi, un macizo andino con cumbres que superan los 6.000 metros de altura y que realzan las vistas panorámicas del lugar.

El “ovnipuerto” de Cachi: qué es la “Estrella de la Esperanza” y la historia detrás de sus avistamientos

El departamento de Cachi (el municipio y áreas rurales aledañas) tiene tan solo una superficie de 2.847 km², sin embargo, existen distintos puntos para visitar en el pueblo. El “Ovnipuerto” es uno de esos lugares, ideal para fanáticos del turismo ufológico y el misterio.

El ovnipuerto de Cachi. Foto: Salta

Está ubicado a 3 kilómetros del centro y destaca por su gran “Estrella de la Esperanza” dispuesta en el centro del sitio. Se trata un geoglifo de color blanco en forma de estrella que se puede ver desde el aire.

Fue construida por un viajante suizo simplemente como una intervención artística y con el tiempo se convirtió en el símbolo indiscutido de Cachi y de esta zona de los Valles Calchaquíes.

Además, muchos turistas que estuvieron presentes en el “Ovnipuerto” Estrella de la Esperanza aseguraron haber sido testigos de fenómenos extraños en el cielo y de avistamientos de objetos voladores no identificados (Ovnis).

Cachi, Valles Calchaquíes, Estrella de la Esperanza / “Ovnipuerto”, Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, Parque Nacional Los Cardones, Cuesta del Obispo, Nevado de Cachi

Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz: el legado cultural de los pueblos originarios

El pueblo salteño también guarda una importante tradición cultural y uno de los lugares indicados para entrar en contacto con su historia es el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz.

Fue creado en 1969 y hoy posee más 4.000 piezas arqueológicas como cerámicas, objetos de metal, piedras y restos de elementos que utilizaban las culturas prehispánicas.

El centro de Cachi. Foto: Salta

Se trata de una casona hecha con adobe y techos de cañizo, construida a fines del siglo XIX. Está ubicado justo frente a la plaza principal de Cachi. Quienes visiten esta localidad de Salta, sin dudas, deben hacer una parada aquí.

Vinos de altura: la propuesta vitivinícola de Cachi en la Ruta del Vino

Cachi es parte de la “Ruta de Vino de Altura”, considerada una de las más altas del mundo: los viñedos se encuentran a 2.200 y 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Algunas de las variedades que se pueden encontrar en las bodegas de este pueblo salteño son: Torrontés, Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat, Syrah y Bonarda.

Aquellas personas que quieren disfrutar de los vinos de altura de Salta deben asistir a la Fiesta de la Vendimia del Alto Valle Calchaquí que se realiza cada año y que normalmente tiene lugar en el mes de abril.

Destaca por sus viñedos de altura. Foto: Salta

Gastronomía salteña: dónde probar las mejores empanadas, humitas, tamales y locro

La parada gastronómica, por supuesto, no puede faltar en Cachi. En la localidad, se pueden disfrutar de platos típicos como humitas, tamales, mazamorra, locro y empanadas que suelen preparase con carne cortada a cuchillo, papa, cebolla, huevo y comino. Como postres, el dulce de cayote es la gran estrella.

Los residentes recomiendan especialmente Oliver Wine Bar, ya que se trata de un lugar en el que saben cómo combinar recetas tradicionales con productos regionales y toques secretos que deleitan a cada uno de los turistas que llegan a la ciudad.

Aventura y naturaleza: trekking, cabalgatas y recorridos 4x4 en el Nevado de Cachi

Cachi fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 del certamen Best Tourism Villages por su desarrollo turístico sostenible, cultural y natural. En este sentido, también ofrece a los visitantes actividades deportivas como trekking, cabalgatas y recorridos en 4x4. Los turistas pueden caminar por los senderos que recorren el Parque Nacional los Cardones hasta trayectorias más avanzadas por el Nevado de Cachi.

Cómo llegar a Cachi desde Salta capital

La mejor manera de llegar a Cachi desde Salta es en automóvil. Para ello, es preciso tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego la Ruta Provincial 33. Allí hay que pasar por Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo, la Piedra del Molino, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar y la Recta del Tin Tin. El viaje tiene una duración 3 horas y media.