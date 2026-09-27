Llegó a tener 3.500 habitantes, fue abandonado en 1979 y hoy su cementerio no deja de crecer

En plena Puna salteña permanecen las ruinas de La Casualidad Foto: Facebook / La Voz de mi Tierra

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado por volcanes, salares y caminos difíciles de atravesar, se encuentra uno de los sitios más impactantes de la historia argentina. Se trata de La Casualidad, un antiguo poblado de la provincia de Salta que llegó a albergar a miles de personas, pero quedó abandonado después del cierre de la mina que sostenía su economía.

El viento cordillerano atraviesa actualmente sus viviendas, talleres y edificios públicos. Sin embargo, detrás de esas paredes deterioradas existió una comunidad organizada, con una infraestructura extraordinaria para la época y para un territorio tan aislado.

La localidad creció alrededor de la explotación de azufre de la Mina Julia, ubicada cerca del límite con Chile. Los primeros trabajos comenzaron hacia 1940 y el emprendimiento fue incorporado a la órbita estatal mediante la Dirección General de Fabricaciones Militares. Con el paso del tiempo, la operación pasó a conocerse como Establecimiento Azufrero Salta.

La Casualidad, el pueblo que nació alrededor de una mina

El origen de La Casualidad estuvo relacionado con la necesidad de alojar a los trabajadores de la mina y a sus familias. La explotación se encontraba en una región extrema de la Puna, donde las bajas temperaturas, la altura y las grandes distancias convertían cada tarea en un verdadero desafío.

Llegó a tener 3.500 habitantes y fue abandonado en 1979 Foto: culturademontania

El poblado se consolidó durante la década de 1950. En su período de mayor actividad llegó a reunir entre 3.000 y 3.500 habitantes, entre mineros, ingenieros, transportistas, comerciantes, docentes, médicos y empleados de diferentes servicios.

Para trasladar el mineral desde la zona de extracción hasta la planta de procesamiento se utilizaba un cable carril de aproximadamente 15 kilómetros. Las vagonetas descendían cargadas desde la montaña y el material era transportado hasta la estación de Caipe, conectada con el ramal ferroviario C-14.

El sistema permitía vincular una explotación ubicada en uno de los paisajes más hostiles del país con la red ferroviaria nacional.

Tenía cine, escuelas, hospital y canchas deportivas

La Casualidad no era un campamento precario. Con el crecimiento de la actividad minera se convirtió en una verdadera localidad, dotada de comodidades difíciles de imaginar a semejante altura.

El pueblo tuvo escuelas, centro médico, iglesia, cine, teatro, hotel, confitería, correo y espacios deportivos. También contó con electricidad, teléfono, agua corriente, red cloacal y gas. Estas prestaciones lo transformaron en un enclave productivo prácticamente autosuficiente.

Nadie vive allí desde hace décadas Foto: culturademontania

Mientras los adultos trabajaban en la mina, los niños asistían a clases y las familias participaban en actividades comunitarias. Los fines de semana, el cine era uno de los principales puntos de encuentro, mientras que el fútbol y el básquet también ocupaban un lugar importante.

Para quienes nacieron allí, La Casualidad era mucho más que una fuente de trabajo. Era su hogar, el lugar donde habían construido amistades, celebrado fiestas y desarrollado una identidad común en medio de la inmensidad de la Puna.

El cierre que provocó el abandono del pueblo

El destino de La Casualidad cambió definitivamente en 1979, durante la última dictadura militar. El establecimiento fue cerrado y la actividad productiva quedó interrumpida. Sin la mina, el pueblo perdió la razón económica que había sostenido su existencia durante décadas.

Los trabajadores y sus familias debieron abandonar sus viviendas y buscar nuevas oportunidades en diferentes localidades de Salta y otras provincias. El proceso provocó un profundo desarraigo entre quienes habían pasado gran parte de su vida en el lugar.

Sus antiguos pobladores todavía regresan y mantienen una conexión inesperada con el lugar Foto: culturademontania

En poco tiempo, la escuela dejó de recibir alumnos, el cine apagó sus funciones y los talleres quedaron en silencio. Las viviendas, las máquinas y las estructuras industriales comenzaron a deteriorarse por las duras condiciones climáticas.

Desde entonces, La Casualidad se convirtió en un pueblo fantasma, una postal detenida en el tiempo que permite observar el ascenso y la caída de uno de los proyectos mineros más singulares del siglo XX argentino.

El misterio del cementerio que continúa creciendo

Aunque nadie reside actualmente de manera permanente en La Casualidad, existe un sector que continúa cambiando con el paso de los años: su cementerio.

Antiguos pobladores mantienen un profundo vínculo emocional con la localidad. Algunos expresaron su deseo de que sus restos o cenizas sean llevados hasta el antiguo cementerio cuando mueran. De esta manera, mientras las casas se deterioran, el camposanto sigue recibiendo a quienes consideran a La Casualidad como su verdadero hogar.

Además, grupos de exhabitantes organizan regresos para reencontrarse con las calles de su infancia y conservar la memoria de los trabajadores. Los hijos de los mineros también impulsaron espacios destinados a impedir que la historia del pueblo desaparezca definitivamente.

Un testimonio silencioso de la historia argentina

Visitar La Casualidad no es sencillo. El acceso atraviesa caminos de altura y exige una adecuada preparación para soportar las condiciones de la Puna. Las excursiones suelen partir desde Tolar Grande o San Antonio de los Cobres y se realizan en vehículos preparados para terrenos exigentes.

Quienes consiguen llegar encuentran viviendas abandonadas, instalaciones industriales, restos del cable carril y edificios que todavía permiten dimensionar la magnitud que tuvo el proyecto.

Pero La Casualidad es mucho más que un pueblo en ruinas. Es la memoria de una comunidad construida alrededor del trabajo, la minería y la presencia argentina en una región fronteriza.

Mientras el viento continúa golpeando las puertas vacías, sus antiguos habitantes mantienen vivo el recuerdo. Y en aquel cementerio que todavía crece permanece la prueba más conmovedora de que un pueblo puede quedar abandonado sin desaparecer por completo.