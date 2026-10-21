La locomotora de 1927 que estuvo a punto de ser chatarra y volvió a funcionar tras 22 años de restauración. Foto: Instagram ferroclubescalada

Durante décadas permaneció inmóvil, deteriorándose lentamente y con un destino que parecía inevitable: convertirse en chatarra. Sin embargo, la locomotora a vapor Vulcan Foundry 3925, conocida como “La 39 Grande”, consiguió regresar a las vías argentinas gracias a un extraordinario trabajo de restauración.

La máquina, construida en Inglaterra en la década de 1920, volvió a circular durante 2026 y despertó la curiosidad de miles de personas que se acercaron a las estaciones para presenciar una escena que parecía pertenecer al pasado.

La historia de la locomotora de 1927 que estuvo a punto de desaparecer

La 3925 llegó a la Argentina en 1927, como parte de una serie de locomotoras destinadas al antiguo Ferrocarril del Sud. Su diseño estaba pensado para transportar trenes expresos de pasajeros entre Buenos Aires y ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.

La locomotora a vapor Vulcan Foundry 3925, conocida como “La 39 Grande”, fue restaurada durante 22 años. Foto: Instagram ferroclubescalada

Durante décadas recorrió las vías del país hasta que la incorporación de locomotoras diésel desplazó progresivamente a las máquinas de vapor.

Su caldera se apagó definitivamente en 1974 y permaneció fuera de servicio durante años. En 1993, cuando se encontraba en Empalme Lobos y corría riesgo de terminar desguazada, fue recuperada por el Ferroclub Argentino y trasladada a Remedios de Escalada. Allí, comenzó una segunda historia que llevaría décadas de esfuerzo.

Cómo lograron restaurar una locomotora a vapor después de 22 años inmóvil

La recuperación de “La 39 Grande” fue mucho más compleja que una reparación convencional. Los voluntarios debieron desmontar prácticamente toda la máquina, reconstruir componentes y fabricar piezas que ya no se conseguían en el mercado.

La 3925 llegó a la Argentina en 1927, como parte de una serie de locomotoras destinadas al antiguo Ferrocarril del Sud. Foto: Instagram ferroclubescalada

Entre los trabajos más importantes estuvieron la restauración del chasis, las ruedas, la cabina de conducción y el ténder, además del reentubado completo de la caldera. El proceso comenzó alrededor de 2005 y demandó más de dos décadas de trabajo. En julio de 2023, la caldera volvió a encenderse, marcando uno de los momentos más importantes de la recuperación.

Mariano Matera, integrante del Ferroclub Argentino, explicó en una entrevista con la revista Viento Sur, de la Universidad Nacional de Lanús, que el objetivo era devolverle su funcionamiento real, no simplemente conservarla como pieza de museo.

De Remedios de Escalada a Dolores: el viaje de “La 39 Grande” que sorprendió a los vecinos

El 20 de agosto de 2026, la locomotora encabezó una formación que partió desde Remedios de Escalada hacia Dolores, en la provincia de Buenos Aires.

En julio de 2023, la caldera volvió a encenderse, marcando uno de los momentos más importantes de la recuperación. Foto: Instagram ferroclubescalada

Durante el recorrido atravesó localidades como Temperley, Alejandro Korn, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama y Castelli. El viaje, realizado como parte de las pruebas técnicas, permitió que la máquina superara los 100 kilómetros por hora, según el testimonio de Matera.

Su paso generó una postal inusual: familias, aficionados y vecinos se acercaron a las vías para fotografiar y filmar el regreso de una locomotora centenaria.

El histórico regreso a Mar del Plata y el futuro que tendrá “La 39 Grande”

La historia sumó otro capítulo el 26 de septiembre de 2026, cuando la locomotora llegó a Mar del Plata para participar de la conmemoración de los 140 años de la llegada del primer tren a la ciudad. Después de un viaje de casi 20 horas, la máquina arribó acompañada por ocho vagones históricos y se convirtió en una de las principales atracciones de la celebración.

La 39 Grande rumbo a Mar del Plata para la conmemoración de los 140 años de la llegada del primer tren a la ciudad. Foto: Instagram ferroclubescalada

El Ferroclub Argentino busca avanzar en la recuperación de una formación ferroviaria completa, integrada por coches históricos restaurados, para realizar nuevas exhibiciones y recorridos.

Si bien todavía restan habilitaciones para su utilización regular, “La 39 Grande” ya consiguió algo que parecía imposible: volver a circular después de décadas de abandono y demostrar que una parte de la historia ferroviaria argentina todavía puede mantenerse viva.