comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Tren del Valle inicia una nueva etapa: Río Negro asumirá la gestión para fortalecer la movilidad en la Patagonia

El convenio establece un período de transición de hasta 120 días, durante el cual la empresa estatal Tren Patagónico realizará un completo relevamiento para evaluar el estado integral del sistema antes de tomar formalmente el control del servicio.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El histórico Tren del Valle se prepara para comenzar una nueva etapa en su funcionamiento.
El histórico Tren del Valle se prepara para comenzar una nueva etapa en su funcionamiento. Foto: Wikipedia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El histórico Tren del Valle se prepara para comenzar una nueva etapa en su funcionamiento. La provincia de Río Negro firmó un acuerdo con el Gobierno para asumir progresivamente la operación del servicio ferroviario, una decisión que apunta a mejorar la conectividad entre las ciudades del Alto Valle y ofrecer una alternativa de transporte cada vez más demandada por miles de pasajeros.

El convenio establece un período de transición de hasta 120 días, durante el cual la empresa estatal Tren Patagónico realizará un relevamiento técnico, operativo y administrativo para evaluar el estado integral del sistema antes de tomar formalmente el control del servicio. La operación provincial comenzará una vez que se encuentren garantizadas las condiciones de seguridad, infraestructura y funcionamiento necesarias para asegurar un servicio confiable.

Río Negro apuesta al ferrocarril para aliviar la congestión de las rutas

La medida fue anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó que la recuperación del Tren del Valle forma parte de una estrategia de largo plazo para modernizar la movilidad regional y reducir la fuerte presión que soportan diariamente las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores claves para la circulación de trabajadores, estudiantes y transportistas en el norte patagónico.

La provincia de Río Negro firmó un acuerdo con el Gobierno para asumir la operación del Tren del Valle. Foto: Wikipedia

Si el tren va a funcionar diez veces por día, tiene que pasar diez veces por día. Y si decimos que pasa a una hora, tiene que pasar a esa hora”, expresó el mandatario al presentar el proyecto, remarcando la necesidad de brindar un servicio previsible y eficiente para los usuarios.

Contenido Recomendado

OFICIAL | La Policía podrá pedirte el DNI en subtes y trenes:qué pasa si no lo tenés y cuáles son tus derechos

OFICIAL | La Policía podrá pedirte el DNI en subtes y trenes: qué pasa si no lo tenés y cuáles son tus derechos

Trenes de larga distancia:horarios, precios y cambios en los servicios que salen desde Buenos Aires

Trenes de larga distancia: horarios, precios y cambios en los servicios que salen desde Buenos Aires

Obras, estaciones y formaciones: el plan para recuperar el Tren del Valle

Durante la transición, Tren Patagónico avanzará en la puesta en valor de la infraestructura ferroviaria mediante la reparación del material rodante, la recuperación de estaciones y apeaderos, la adecuación de pasos a nivel y una revisión integral de las condiciones operativas de la red.

El plan también incluye uno de los desafíos más importantes para el sistema: recuperar la conexión ferroviaria sobre el río Neuquén y coordinar acciones con la provincia vecina para garantizar la continuidad del servicio regional.

La planificación contempla un corredor de 93,8 kilómetros y 13 estaciones, que une Chichinales con Cipolletti, manteniendo además la conexión hacia Neuquén y Plottier. Como parte de la nueva etapa, la provincia prevé recuperar tres formaciones ferroviarias, intervenir distintos cruces ferroviarios y construir cinco nuevos apeaderos para ampliar gradualmente la cobertura y facilitar el acceso al transporte público.

La planificación contempla un corredor de 93,8 kilómetros y 13 estaciones, que une Chichinales con Cipolletti. Foto: Wikipedia

El regreso del servicio entre Cipolletti y General Roca, la primera meta

El proyecto será implementado por etapas. La primera buscará restablecer el servicio entre Cipolletti y General Roca, uno de los tramos más demandados del Alto Valle. Posteriormente, el recorrido se extenderá hasta Chichinales y volverá a integrarse al corredor metropolitano que conecta Cipolletti, Neuquén y Plottier, consolidando una red ferroviaria regional con mayor alcance.

La recuperación de este servicio es observada con expectativa por vecinos, trabajadores y estudiantes que utilizan diariamente el transporte público para desplazarse entre distintas localidades de la región.

Más de 24 mil pasajeros por mes y miles de estudiantes dependen del servicio

La apuesta provincial responde a una realidad demográfica y social cada vez más evidente: el crecimiento de la movilidad entre Río Negro y Neuquén. Según estudios oficiales, 8.421 estudiantes se trasladan diariamente entre distintas localidades para asistir a establecimientos educativos, mientras que el 97,3% de los viajes interurbanos estudiantiles de Río Negro se concentra precisamente en el corredor Alto Valle-Neuquén.

La apuesta provincial responde a una realidad demográfica, el crecimiento de la movilidad entre Río Negro y Neuquén. Foto: Wikipedia

Los datos de utilización del servicio reflejan esa necesidad. Solo en abril de 2026, el Tren del Valle transportó 24.299 pasajeros, una cifra que confirma su importancia para trabajadores, estudiantes y familias que se desplazan diariamente entre ambas provincias y que encuentran en el ferrocarril una alternativa más económica, segura y sustentable frente al creciente tránsito vehicular.

En paralelo, el Gobierno rionegrino analiza una obra complementaria sobre la Ruta 151 que podría resultar clave para el futuro del sistema. La iniciativa contempla la construcción de un nuevo puente ferroviario paralelo al actual, con el objetivo de evitar las interrupciones generadas por los frecuentes choques de camiones contra la estructura existente y acompañar una eventual ampliación vial en una zona estratégica para la circulación regional.

Desde la administración provincial sostienen que la recuperación del Tren del Valle trasciende la mejora de un servicio de transporte. Así, la iniciativa forma parte de un plan integral de infraestructura pensado para acompañar el crecimiento productivo y urbano del Alto Valle durante las próximas décadas, fortaleciendo la conectividad entre ciudades cada vez más integradas y ofreciendo una respuesta concreta a los desafíos de movilidad que plantean el desarrollo y la expansión de la región.

TrenesRío NegroNeuquénPatagonia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Llega una nueva edición de la Feria de las Orquídeas:con miles de variedades, entrada gratis y asesoramiento personalizado

    Llega una nueva edición de la Feria de las Orquídeas: con miles de variedades, entrada gratis y asesoramiento personalizado

  2. La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre:pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

    La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre: pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

  3. De Antonio Ríos a Los Palmeras:quiénes tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

    De Antonio Ríos a Los Palmeras: quiénes tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

  4. Histórico cambio en el tren San Martín:el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave

    Histórico cambio en el tren San Martín: el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave

  5. Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

    Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Economía

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Internacionales

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela:“Duplica las reservas de EE.UU”

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”