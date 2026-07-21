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El cementerio de trenes más grande de Argentina: el gigante oxidado que guarda la historia ferroviaria de Tandil

A pocos minutos del centro de Tandil, una antigua playa de maniobras del Ferrocarril Roca conserva decenas de formaciones abandonadas. El lugar no es un museo oficial, pero se convirtió en una postal única para viajeros, fotógrafos y amantes de la historia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El cementerio de trenes más grande de Argentina
El cementerio de trenes más grande de Argentina Foto: Instagram @diegoepagliosa
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Tandil suele aparecer en el mapa turístico por sus sierras, sus quesos, la Piedra Movediza y sus escapadas de fin de semana. Sin embargo, la ciudad bonaerense también guarda un escenario mucho menos conocido y mucho más misterioso: el cementerio de trenes más grande de Argentina, un predio ferroviario donde descansan locomotoras, vagones, grúas y coches de pasajeros que alguna vez fueron parte del pulso productivo del país.

El lugar se encuentra en la zona de la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca, a pocos minutos del centro tandilense. Allí, durante décadas, se organizaron formaciones de carga que trasladaban piedra, granito, cereales y otros productos hacia distintos puntos estratégicos, entre ellos Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata.

Hoy, ese mismo espacio aparece como una enorme postal industrial a cielo abierto. Entre vegetación, rieles dormidos y estructuras corroídas por el paso del tiempo, los visitantes pueden ver vagones tolva, coches antiguos, maquinaria pesada y locomotoras fuera de servicio. Aunque no funciona como atractivo turístico formal, el sitio se volvió un imán para exploradores urbanos, fotógrafos y curiosos que buscan una imagen distinta de Tandil.

La llegada del tren a Tandil y la “segunda fundación” de la ciudad

Para entender por qué este cementerio ferroviario tiene tanto peso histórico, hay que volver al siglo XIX. El ferrocarril llegó a Tandil el 19 de agosto de 1883, cuando se inauguró la prolongación del ramal del Ferrocarril del Sud. La llegada del tren fue considerada un hecho decisivo para el crecimiento local, al conectar a la ciudad con otros centros urbanos y abrir nuevas posibilidades comerciales.

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El lugar no es un museo oficial, pero se convirtió en una postal única
El cementerio de trenes más grande de Argentina Foto: Instagram @diegoepagliosa

La estación ferroviaria no solo modificó la economía: también transformó la geografía urbana. El tendido de vías impulsó el desarrollo del Barrio de la Estación, amplió los límites del poblado y favoreció la aparición de nuevas localidades y estaciones en el partido, como Iraola, Vela, Gardey, De la Canal, Azucena, Fulton y La Pastora.

En aquel contexto, el tren no era solo un medio de transporte. Era una promesa de progreso. Permitía mover grandes volúmenes de mercadería, acercaba migrantes, aceleraba el comercio y conectaba la producción local con mercados más amplios. En Tandil, esa expansión tuvo un protagonista muy particular: la piedra.

De las canteras al país: el rol clave de la piedra tandilense

Durante buena parte del siglo XX, Tandil y la región de Olavarría fueron zonas fundamentales para la extracción de piedra y granito. Desde la playa de maniobras se clasificaban y armaban trenes procedentes de las canteras, que luego partían hacia puertos y grandes ciudades. Muchos de esos materiales terminaron formando parte de obras de infraestructura urbana y caminos.

A pocos minutos del centro de Tandil
El cementerio de trenes más grande de Argentina Foto: Instagram @diegoepagliosa

La actividad canteril tuvo una relación directa con el ferrocarril. Se tendieron ramales desde la estación hacia canteras importantes, lo que facilitó el traslado de grandes volúmenes de piedra y aceleró el desarrollo económico de la zona. Incluso todavía se mencionan antiguos trazados vinculados a canteras como Cerro Leones, parte de una memoria industrial que sigue presente en el territorio.

Por eso, el cementerio de trenes no debe verse solo como un conjunto de fierros abandonados. Es, en realidad, una huella material de la Argentina productiva, de una época en la que el ferrocarril unía regiones, abastecía puertos y sostenía buena parte del crecimiento de las ciudades.

Qué se puede ver en el cementerio de trenes de Tandil

Quienes se acercan al predio pueden encontrarse con una variedad de restos ferroviarios que explican distintas etapas del transporte nacional. Entre las piezas más llamativas aparecen vagones tolva usados para minerales y granito, vagones cerrados para mercaderías, coches de pasajeros, locomotoras fuera de servicio, grúas ferroviarias y maquinaria pesada.

Un predio histórico con locomotoras, vagones y grúas abandonadas
El cementerio de trenes más grande de Argentina Foto: Instagram @diegoepagliosa

La imagen impacta por su escala. Hay formaciones alineadas, estructuras oxidadas, ventanas rotas, rieles cubiertos por pastizales y vagones que parecen haber quedado suspendidos en otra época. Esa estética, entre nostálgica y cinematográfica, explica por qué el lugar ganó tanta difusión en redes sociales y entre creadores de contenido dedicados al turismo ferroviario.

A diferencia de un museo tradicional, no hay carteles interpretativos, boletería ni recorrido guiado. Esa falta de intervención le da al lugar una atmósfera particular, aunque también exige responsabilidad: no se recomienda ingresar a estructuras deterioradas ni manipular material ferroviario, ya que se trata de un espacio sin infraestructura turística oficial.

Cómo visitar este museo ferroviario a cielo abierto

El cementerio de trenes está ubicado en inmediaciones de la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca, dentro de la ciudad de Tandil. Su cercanía con el centro permite incluirlo dentro de una escapada más amplia, junto con otros atractivos clásicos de la ciudad serrana.

La recomendación principal es ir de día, llevar calzado cómodo y respetar los límites del predio. Como no se trata de un paseo habilitado con servicios turísticos, conviene observar desde zonas seguras, evitar estructuras inestables y priorizar siempre el cuidado personal y patrimonial.

Para los amantes de la fotografía, el mejor momento suele ser la mañana o el atardecer, cuando la luz resalta las texturas del metal oxidado y el contraste con el paisaje serrano. Para los viajeros curiosos, en cambio, el valor está en caminar cerca de esos gigantes detenidos y descubrir que cada vagón cuenta una parte de la historia argentina.

Un símbolo del esplendor y el declive ferroviario argentino

El cementerio de trenes de Tandil también expresa una transformación profunda: el paso de un país estructurado en torno al riel a otro dominado por rutas y transporte automotor. Diversas crónicas señalan que el avance del camión y la expansión vial redujeron la actividad ferroviaria de carga, dejando en desuso miles de toneladas de material rodante.

Pero entre esos vagones quietos todavía late una historia de trabajo, migración, producción y desarrollo. Lejos de ser solo un rincón abandonado, el predio funciona como un recordatorio de la importancia que tuvo el ferrocarril en la construcción económica y social del país.

MuseosTrenesTandil
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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