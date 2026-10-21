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Una provincia argentina reintegrará hasta $150.000 a los turistas que viajen allí en el verano 2027: fechas y cómo acceder

Se trata de Impulsa Salta, un programa que el gobierno provincial lanzó la semana pasada en un acto que contó con la presencia de Gustavo Sáenz y la ministra de turismo, Manuela Arancibia.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Qué es Impulsa Salta, el programa de turismo que presentó la provincia.
Qué es Impulsa Salta, el programa de turismo que presentó la provincia. Foto: Rocío Sirimarco
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El verano 2027 cada vez está más cerca: solo falta poco menos de dos meses para que los argentinos comiencen a disfrutar de sus descansos anuales. Algunos, incluso, ya planean sus días de vacaciones, por lo que Salta lanzó un programa que busca incentivar el turismo en la provincia del norte argentino que comenzará a regir a partir del mes de noviembre y fines de diciembre de 2026.

Se trata de Impulso Salta, un plan que presentó el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en conjunto con la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

Qué es “Impulso Salta”, el programa integral para el turismo de la provincia argentina

Las autoridades describieron a Impulso Salta como un programa de Competitividad, Posicionamiento y Fomento Turístico que tiene como principal objetivo fortalecer la actividad turística dentro del terreno y así fomentar que más visitantes lleguen a la provincia.

Qué es Impulsa Salta, el programa de turismo que presentó la provincia
Impulsa Salta es un programa que busca fomentar el turismo en la provincia. Foto: Rocío Sirimarco

Según indicaron en el acto de presentación, no se trata únicamente de reservas anticipadas en diferentes puntos de Salta, el programa Impulso Salta también busca que se lleven a cabo obras para mejorar accesos y diversos atractivos turísticos.

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Asimismo, los funcionarios puntualizaron tres ejes específicos sobre los que se edificará el programa salteño:

  • Inversión para desarrollar el turismo provincial: poner en marcha obras de infraestructura para mejorar sobre todo la conectividad.
  • Campañas de promoción de Salta como destino turístico a través de eventos y diversos encuentros regionales.
  • Incorporación de Pre-Salta, un programa que se lanza para promover las reservas para este verano 2027.

De cuánto es el reintegro para turistas en Salta

El tercer eje de “Impulso Salta” denominado Pre-Salta tiene previsto el reintegro del 50% en crédito con un tope de reintegro de $150.000 por persona siempre y cuando contraten los servicios turísticos (hospedaje, experiencias, entre otros).

En el evento de presentación, la ministra de turismo de Salta, Manuela Arancibia, destacó la importante de la implementación del programa. “Cuando hablamos de turismo, hablamos de trabajo, de inversiones, de oportunidades y del futuro de miles de familias salteñas”, precisó.

Qué es Impulsa Salta
Impulsa Salta brinda un reintegro del 50% en crédito. Foto: Visit Salta

Y agregó: “Buscamos atraer visitantes e incentivar el consumo para generar mayor actividad económica y más trabajo para los trabajadores de la provincia”.

Fechas clave y cómo acceder al beneficio en el verano 2027

Las fechas que deberán tener en cuenta los turistas en caso de querer acceder a los beneficios son las siguientes: se deberán comprar de manera anticipada para finales del mes de noviembre y principios de diciembre de 2026 para realizar viajes entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027.

Es importante tener en cuenta que el reintegro por hacer estas compras anticipadamente se podrán utilizar en diversas experiencias en gastronomía, bodegas, excursiones y otros servicios que también estén adheridos.

Los detalles para acceder al beneficio de Impulsa Salta aún no ha sido informados. Habrá que esperar cerca de la fecha que las autoridades lo comuniquen en sus canales oficiales y de a conocer los pasos correspondientes para obtener el reintegro del 50% por sus compras.

SaltaTurismo
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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