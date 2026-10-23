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Un fin de semana para jugar gratis: EVA 2026 reúne más de 100 videojuegos argentinos en Buenos Aires

La muestra forma parte de TECweek y reunirá a desarrolladores, inversores, estudiantes y empresas del sector, con más de 100 videojuegos para probar, espacios de networking y actividades para toda la comunidad gamer de América Latina.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La muestra forma parte de TECweek y reunirá a desarrolladores, inversores, estudiantes y empresas del sector, con más de 100 videojuegos para probar.
EVA 2026, la exposición de videojuegos más grande de Argentina. Foto: palaciolibertad.gob.ar
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La industria de los videojuegos vuelve a tener su gran cita en Buenos Aires. Del 22 al 24 de octubre, la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) 2026 celebra su 24ª edición y se consolida como uno de los encuentros más importantes de América Latina para quienes siguen de cerca el universo gamer, la innovación tecnológica y las industrias creativas.

Enmarcada dentro de TECweek, la Semana de Tecnologías Emergentes y Creativas impulsada por la Ciudad de Buenos Aires junto al sector privado, académico y emprendedor, EVA se presenta como una propuesta que trasciende el interés de los fanáticos de los videojuegos para convertirse en un atractivo turístico y cultural de alcance regional.

Más de 100 juegos para probar gratis: el gran atractivo de EVA 2026 en Buenos Aires

Las actividades se desarrollan con acceso libre y gratuito en BA Ferial y BAinGame, de 11:00 a 19:00 horas, convocando a desarrolladores, editoras, inversores, estudiantes y profesionales de toda la cadena de valor de la industria. Durante las jornadas, los asistentes pueden participar de charlas, paneles, talleres especializados, espacios de networking y exhibiciones que muestran el potencial de una actividad que no deja de crecer.

La muestra forma parte de TECweek y reunirá a desarrolladores, inversores, estudiantes y empresas del sector, con más de 100 videojuegos para probar.
Mapa BA Ferial de la expo EVA 2026. Foto: Instagram adva.vg

Uno de los grandes imanes de esta edición es EVA Play, una muestra interactiva que reúne más de 100 videojuegos desarrollados en América Latina, permitiendo al público probar de primera mano las nuevas producciones de la región antes de su llegada al mercado.

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A esto se suman el Talent Day, pensado para conectar empresas y nuevos talentos, las rondas de negocios B2B y los tradicionales EVA Awards, que distinguen a los proyectos y profesionales más destacados de la industria nacional.

La magnitud del evento queda reflejada en sus números: en su edición anterior recibió a más de 18.000 visitantes provenientes de distintos países de Latinoamérica, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para el sector.

La muestra forma parte de TECweek y reunirá a desarrolladores, inversores, estudiantes y empresas del sector, con más de 100 videojuegos para probar.
EVA Play es una muestra interactiva que reúne más de 100 videojuegos desarrollados en América Latina. Foto: palaciolibertad.gob.ar

Gaming, negocios y turismo: por qué EVA es una parada obligada para profesionales y visitantes

Pero EVA también representa una oportunidad para descubrir una faceta menos visible de la economía creativa. Para los profesionales vinculados a la organización de eventos, espectáculos y experiencias inmersivas, la exposición funciona como una verdadera puerta de entrada al ecosistema del entretenimiento digital.

En sus pasillos conviven productores audiovisuales, diseñadores de experiencias interactivas, marcas tecnológicas, estudios de streaming y agencias especializadas en activaciones de marca, generando un espacio fértil para nuevas alianzas, networking y oportunidades de negocio.

Además, el encuentro se convirtió en una cantera de talento técnico para industrias afines. Especialistas en sonido, iluminación, producción de escenarios, montaje de stands y operación técnica encuentran en EVA un ámbito ideal para conectarse con empresas que demandan servicios cada vez más sofisticados en el mundo del gaming y los eventos en vivo.

La muestra forma parte de TECweek y reunirá a desarrolladores, inversores, estudiantes y empresas del sector, con más de 100 videojuegos para probar.
La expo EVA 2026 es una verdadera puerta de entrada al ecosistema del entretenimiento digital. Foto: palaciolibertad.gob.ar

Para quienes visiten Buenos Aires durante estos días, EVA 2026 ofrece una experiencia diferente dentro de la agenda turística de la ciudad: la posibilidad de conocer de cerca cómo se crean los videojuegos del futuro, interactuar con desarrolladores de toda la región y sumergirse en una de las industrias creativas con mayor proyección global. Una cita que combina entretenimiento, innovación, negocios y tecnología en el corazón de la capital argentina.

Días, horarios y direcciones de la Expo EVA 2026

  • Días: del jueves 22 al 24 de octubre
  • Lugar: BA Ferial (ex Costa Salguero)
  • Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA
  • Horario: de 11:00 a 19:00
  • Temática: exposición de videojuegos, conferencias y actividades de la industria.

EVA 2026: qué es gratis y qué es con costo

Gratis

Acceso general a la exposición y las conferencias, sujeto a la capacidad del lugar.

Con costo

  • B2B Networking: jueves 22 y viernes 23 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas. Requiere pase especial.
  • EVA Party: sábado 24 de octubre. Requiere entrada paga.

Cómo llegar a la BA Ferial desde el Obelisco

La opción más práctica para llegar al BA Ferial desde el Obelisco y, mediante transporte público, es la línea de colectivo 45. A continuación, el paso a paso del viaje:

  1. Desde el Obelisco, caminá hasta 9 de Julio y Juan Domingo Perón.
  2. Tomá el 45, ramal Ciudad Universitaria, en dirección a Costanera Norte.
  3. Bajate en la zona de Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.
  4. Caminá hasta la entrada de BA Ferial.
VideojuegosExposiciónTurismo
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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