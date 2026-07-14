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Planazo al aire libre en vacaciones de invierno con chicos: la experiencia inmersiva de Minecraft que se vive bajo las estrellas

Una propuesta diferente para las vacaciones de invierno: Minecraft Experience: Moonlight Trail desembarca en Ciudad Universitaria con un recorrido nocturno e interactivo que combina juego, exploración y desafíos en un escenario al aire libre inspirado en el universo del popular videojuego.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Recorrido inmersivo en Ciudad Universitaria que recrea el universo de Minecraft con desafíos interactivos, iluminación especial y biomas icónicos bajo las estrellas.
Recorrido inmersivo en Ciudad Universitaria que recrea el universo de Minecraft con desafíos interactivos, iluminación especial y biomas icónicos bajo las estrellas. Foto: GCBA
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Las vacaciones de invierno suman un plan que promete conquistar a grandes y chicos: Minecraft Experience: Moonlight Trail, una experiencia inmersiva que traslada el universo del videojuego a un circuito real bajo las estrellas. La propuesta estará disponible hasta el 2 de agosto, todos los días en horario nocturno, en Ciudad Universitaria.

Se trata de una actividad al aire libre que invita a recorrer más de un kilómetro de senderos temáticos, donde no alcanza con mirar: hay que participar, resolver desafíos y avanzar en equipo. La clave de esta experiencia es su formato interactivo, que convierte al público en protagonista de la historia.

Un recorrido inmersivo inspirado en Minecraft

El trayecto recrea algunos de los paisajes más reconocibles del juego, desde cuevas iluminadas y ruinas antiguas hasta zonas con cerezos, cascadas y caminos oscuros. Cada escena está diseñada con iluminación especial y efectos sonoros que sumergen a los visitantes en una narrativa en tiempo real.

Niños y familias recorriendo un sendero iluminado inspirado en Minecraft, con escenarios de cuevas, cascadas y personajes del videojuego en una experiencia nocturna al aire libre.
Recorrido inmersivo en Ciudad Universitaria que recrea el universo de Minecraft con desafíos interactivos, iluminación especial y biomas icónicos bajo las estrellas. Foto: GCBA

La aventura arranca con un conflicto claro: un faro apagado y la amenaza de criaturas que vuelven a invadir el territorio. A partir de ese punto, quienes participan deberán avanzar como parte de una misión colectiva para restaurar el equilibrio del mundo.

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Desafíos, exploración y trabajo en equipo

Durante el recorrido, los visitantes se enfrentan a distintas pruebas: construir herramientas, buscar diamantes, interactuar con criaturas y combatir enemigos. La dinámica combina juego físico con decisiones estratégicas, lo que convierte la experiencia en algo más cercano a una expedición que a un espectáculo tradicional.

La propuesta apunta especialmente a familias y grupos, ya que varias actividades requieren colaboración. Además, suma un incentivo digital: quienes completen el circuito reciben una recompensa in-game de edición limitada.

Niños y familias recorriendo un sendero iluminado inspirado en Minecraft, con escenarios de cuevas, cascadas y personajes del videojuego en una experiencia nocturna al aire libre.
Recorrido inmersivo en Ciudad Universitaria que recrea el universo de Minecraft con desafíos interactivos, iluminación especial y biomas icónicos bajo las estrellas. Foto: GCBA

Lo que hay que saber antes de ir

La experiencia se realiza íntegramente al aire libre, por lo que se recomienda asistir con abrigo y calzado cómodo. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad puede cancelarse por seguridad y será reprogramada.

El ingreso es por turnos y existe una tolerancia de hasta 30 minutos. El recorrido es de sentido único, por lo que una vez iniciado no es posible volver hacia atrás. Además, hay restricciones: no se permite entrar con coches de bebé, mochilas grandes ni comida o bebida.

Entradas y condiciones para menores

Los menores de 16 años deben ingresar con un adulto, mientras que los niños de hasta 2 años no pagan entrada, aunque deben contar con un seguro obligatorio para participar. La actividad está pensada para un público amplio, pero con ciertas condiciones para garantizar la seguridad en todo el circuito.

Niños y familias recorriendo un sendero iluminado inspirado en Minecraft, con escenarios de cuevas, cascadas y personajes del videojuego en una experiencia nocturna al aire libre.
Recorrido inmersivo en Ciudad Universitaria que recrea el universo de Minecraft con desafíos interactivos, iluminación especial y biomas icónicos bajo las estrellas. Foto: GCBA

Con una combinación de escenografía, tecnología y juego en vivo, Minecraft Experience: Moonlight Trail se posiciona como uno de los planes destacados de la temporada. Una alternativa distinta para quienes buscan sumar aventura y aire libre a la agenda de invierno.

Vacaciones de inviernoVideojuegosChicos
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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