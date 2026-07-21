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Minecraft Experience: la aventura continua en vacaciones de invierno

Minecraft Experience: Moonlight Trail lleva más de 100.000 entradas vendidas y suma nuevas funciones en vacaciones para que todos puedan disfrutar de esta misión épica bajo las estrellas.

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Minecraft Experience: Moonlight Trail
Minecraft Experience: Moonlight Trail Foto: Prensa
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Minecraft Experience: Moonlight Trail, la experiencia inmersiva del videojuego N°1 del mundo que eligió Argentina para su estreno mundial, con una aventura al aire libre, se convirtió en el éxito total del año con más de 100.000 entradas vendidas y ahora agrega nuevas fechas para el mes de julio.

Minecraft Experience se realiza en Ciudad Universitaria con entradas desde $49.000 que pueden adquirirse a través de ticketek.com.ar. Los clientes de Banco Santander cuentan con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Además, al momento de la compra es posible sumar diferentes opciones para mejorar la experiencia: Pack 4, ideal para familias o grupos de amigos; estacionamiento, ubicado a solo 100 metros del ingreso; combos Food & Drink, para recargar energías al terminar el recorrido; y accesos VIP, que permiten ingresar de manera preferencial y sin demoras.

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una experiencia inmersiva para toda la familia que invita a todos los “Exploradores” a sumergirse en una experiencia al aire libre totalmente innovadora. Combinando tecnología de punta con los paisajes más icónicos del juego, los visitantes podrán recorrer ocho biomas reales: desde misteriosas ruinas antiguas y coloridos bosques de cerezos, hasta cuevas luminosas que parecen sacadas del monitor.

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Minecraft Experience: Moonlight Trail Foto: Prensa
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La aventura comienza en El Campamento, donde los jugadores se reúnen y aprenden sobre la leyenda del antiguo faro. Desde allí, recorrerán ocho biomas interactivos inspirados en Minecraft, donde fabricarán herramientas, encontrarán mobs icónicos y trabajarán juntos para reunir los recursos necesarios para el viaje que tienen por delante. La experiencia culmina en un enfrentamiento final épico donde los jugadores deben defender y restaurar el faro antes de celebrar la victoria en La Aldea.

Como recuerdo de esta aventura, cada participante recibirá una capa digital exclusiva de edición limitada inspirada en Moonlight Trail. En los días posteriores a su visita, recibirán por correo electrónico un código único para desbloquearla y lucirla dentro de Minecraft, extendiendo la experiencia más allá del recorrido.

Minecraft Experience: Moonlight Trail Foto: Prensa
Minecraft Experience: Moonlight Trail Foto: Prensa

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una producción de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, los equipos responsables detrás de la increíblemente exitosa Minecraft Experience: Villager Rescue que ya superó el millón de entradas vendidas en ciudades como Dallas, Toronto, Londres, Riad, Herning, Singapur, Ciudad de México y Chicago.

Minecraft no solo es el videojuego más vendido del mundo con más de 300 millones de copias, sino que es un universo de creatividad infinita donde el único límite es la imaginación.

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