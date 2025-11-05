Llega a Buenos Aires un nuevo Social Media Day: expertos adelantarán tendencias sobre la utilización de IA
Une nueva edición del “Social Media Day Buenos Aires” se realiza en la Ciudad el martes 11 de noviembre. Esta vez, con foco en Innovación y Creatividad con inteligencia artificial (IA). Será en el pabellón 4 del Centro Costa Salguero, como parte de Tecweek, la semana de las tecnologías emergentes y creativas de Buenos Aires, organizada por el Gobierno de la Ciudad.
El Social Media Day profundizará sobre las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, creatividad, audiencias y estrategias de contenido. Representantes de agencias, medios, marcas y referentes del sector compartirán herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito.
El encuentro, dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general, contará con un panel sobre “Comunicación en tiempos de IA” integrado por referentes de la comunicación y el marketing de marcas y agencias, entre los que se encuentran: Federico Javier Blanco, Internal Communicastions Manager Argentina en Stellantis South America; Florencia Fragalá, Jefa de Comunicaciones Corporativas en Arcos Dorados; Jonathan Ferraro, Gerente de Comunicación Interna y Eventos en Telecom; Santiago Greco, VP de Growth Strategy en GUT Network; y Santiago Maíz, cofundador y CCO de Bermuda.
Entre los oradores que participarán del Social Media Day Buenos Aires, también se encuentran: Gustavo Buchbinder, partner y CEO de Webar Interactive-Gulia; Claudio Yakimovsky, Marketing Director de Danone Argentina; Noelia Mondino, Marketing Automation Expert en NaranjaX; Mónica Martínez, Head of Marketing Automation & Optimization en Naranja X; Guillermo Paz, docente de IA en Universidad Siglo 21 y consultor en estrategia, Marketing e IA aplicada; Carlos Mazalán, Director de Comunicación y Marketing Digital de la Siglo 21 y CEO de Mazalán Comunicaciones; Alan Turek, Director del Content Hub de Grupo Atlántida; Daniel Yesurón, Pre Sales Specialist Cloud Latam en Licencias on line, Florencia Rodríguez Altube, periodista de datos e innovación digital en La Nación; Agustín Mario Giménez, cofundador de aHGency (AI Agency) y cofundador de OOTB (AI Studio).
Cómo obtener entradas para el Social Media Day 2025
Las entradas para el evento presencial pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires . Para más información visitar la página web o el Instagram @smdayar
Los estudiantes cuentan con becas del 50% enviando comprobante de alumno regular a contacto@smday.com.ar. Las cámaras de la industria, medios y asociaciones pueden obtener un 30% de descuento en las entradas solicitando el código a contacto@smday.com.ar.
El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli.