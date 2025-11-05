Llega a Buenos Aires un nuevo Social Media Day: expertos adelantarán tendencias sobre la utilización de IA

El evento es parte de Tecweek, la semana de las tecnologías emergentes y creativas de Buenos Aires, organizada por el Gobierno de la Ciudad.

Social Media Day es parte de Tecweek, la semana de las tecnologías emergentes y creativas de Buenos Aires, organizada por el Gobierno de la Ciudad. Foto: Prensa

Une nueva edición del “Social Media Day Buenos Aires” se realiza en la Ciudad el martes 11 de noviembre. Esta vez, con foco en Innovación y Creatividad con inteligencia artificial (IA). Será en el pabellón 4 del Centro Costa Salguero, como parte de Tecweek, la semana de las tecnologías emergentes y creativas de Buenos Aires, organizada por el Gobierno de la Ciudad.

El Social Media Day profundizará sobre las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, creatividad, audiencias y estrategias de contenido. Representantes de agencias, medios, marcas y referentes del sector compartirán herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito.

El encuentro, dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general, contará con un panel sobre “Comunicación en tiempos de IA” integrado por referentes de la comunicación y el marketing de marcas y agencias, entre los que se encuentran: Federico Javier Blanco, Internal Communicastions Manager Argentina en Stellantis South America; Florencia Fragalá, Jefa de Comunicaciones Corporativas en Arcos Dorados; Jonathan Ferraro, Gerente de Comunicación Interna y Eventos en Telecom; Santiago Greco, VP de Growth Strategy en GUT Network; y Santiago Maíz, cofundador y CCO de Bermuda.

Entre los oradores que participarán del Social Media Day Buenos Aires, también se encuentran: Gustavo Buchbinder, partner y CEO de Webar Interactive-Gulia; Claudio Yakimovsky, Marketing Director de Danone Argentina; Noelia Mondino, Marketing Automation Expert en NaranjaX; Mónica Martínez, Head of Marketing Automation & Optimization en Naranja X; Guillermo Paz, docente de IA en Universidad Siglo 21 y consultor en estrategia, Marketing e IA aplicada; Carlos Mazalán, Director de Comunicación y Marketing Digital de la Siglo 21 y CEO de Mazalán Comunicaciones; Alan Turek, Director del Content Hub de Grupo Atlántida; Daniel Yesurón, Pre Sales Specialist Cloud Latam en Licencias on line, Florencia Rodríguez Altube, periodista de datos e innovación digital en La Nación; Agustín Mario Giménez, cofundador de aHGency (AI Agency) y cofundador de OOTB (AI Studio).

Cómo obtener entradas para el Social Media Day 2025

Las entradas para el evento presencial pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires . Para más información visitar la página web o el Instagram @smdayar

Los estudiantes cuentan con becas del 50% enviando comprobante de alumno regular a contacto@smday.com.ar. Las cámaras de la industria, medios y asociaciones pueden obtener un 30% de descuento en las entradas solicitando el código a contacto@smday.com.ar.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli.