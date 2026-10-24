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Carlos Pérez, mecánico español, sobre los autos que duran más: “Las mejores marcas son asiáticas, sobre todo japonesas”

Con más de 20 años de experiencia, el hombre explicó qué detalles observa para elegir un vehículo confiable y qué marcas recomienda además de las asiáticas.

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Carlos Pérez, mecánico español, sobre los autos que duran más: “Las mejores marcas son asiáticas, sobre todo japonesas”
Carlos Pérez, mecánico español, sobre los autos que duran más: “Las mejores marcas son asiáticas, sobre todo japonesas” Foto: Gemini
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A la hora de buscar un auto que resista el paso del tiempo y evite visitas frecuentes al taller, la opinión de los especialistas suele ser clave. Carlos Pérez, mecánico español con más de dos décadas de trayectoria y ganador del reconocimiento MVP del Taller 2025, compartió cuáles son las marcas que, según su experiencia, ofrecen mayor fiabilidad y durabilidad.

En diálogo con La Vanguardia, Pérez fue contundente: “Las mejores marcas son asiáticas, sobre todo japonesas”. Entre los fabricantes que más confianza le generan, mencionó a Honda, Mazda y Toyota, y sumó a las surcoreanas Kia y Hyundai como opciones que también considera “una garantía de calidad”.

Los detalles que marcan la diferencia en la durabilidad

Para el especialista, la longevidad de un auto no depende solo del motor o de los materiales visibles. Pérez remarcó que la calidad de fabricación y el montaje son factores clave, aunque muchas veces pasan inadvertidos para el comprador.

Toyota Yaris
Toyota Yaris Foto: Toyota

Uno de los puntos que más observa es la instalación eléctrica. Según explicó, una mala disposición de los cables puede provocar sobrecalentamientos y deterioro en los revestimientos, lo que a largo plazo afecta el funcionamiento general del vehículo.

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Qué opinó sobre las marcas coreanas y chinas

Además de las japonesas, Kia y Hyundai recibieron elogios de Pérez, quien las definió como marcas confiables y de buena calidad. En cuanto a los fabricantes chinos, reconoció que algunos modelos han mejorado notablemente, pero advirtió que la disponibilidad de repuestos puede ser un problema, ya que muchas veces las piezas deben importarse y eso prolonga los tiempos de reparación.

Consejos antes de comprar un auto usado

Pérez aclaró que, si bien la experiencia de un mecánico aporta una mirada valiosa, sus preferencias no reemplazan un ranking estadístico de fiabilidad. El rendimiento de un vehículo depende también del tipo de motor, el año de fabricación, el mantenimiento recibido y el uso previo.

Por eso, recomendó revisar el historial de servicios, asegurarse de que no existan averías pendientes y solicitar una inspección mecánica independiente antes de cerrar la compra. Incluso los modelos de marcas reconocidas pueden presentar problemas si no fueron bien cuidados.

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