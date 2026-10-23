Los expertos coinciden en que no es bueno cargar el celular en el auto: “Puede provocar que la batería se deteriore antes de tiempo”

Según los especialistas, no hay que cargar el celular en el auto todo el tiempo. Foto: Pinterest

Si hay algo que las personas usan muchas horas al día indudablemente es el celular. A lo largo de los años, cada vez más es la utilidad del dispositivo móvil y una de las grandes consecuencias para el aparato es la batería baja que requiere de una carga constante en algunos casos. En el apuro de la cotidianidad y durante el viaje de un lugar a otro, los puertos USB de los autos pueden salvar la situación. Sin embargo, algunos expertos no lo recomiendan.

Cargar el teléfono con frecuencia en el vehículo no es lo más conveniente porque las características del sistema de carga pueden afectar el tiempo que requiere el proceso lo que, más de una vez, puede determinar el deterioro de la batería.

Qué dicen los especialistas sobre los puertos de USB en los autos

Según la aseguradora Mapfre, algunos autos tienen los puertos de USB con potencia limitada. ¿Qué significa? El tiempo de carga de la batería puede ser mucho más largo a comparación de lo que puede hacer un cargador diseñado específicamente para el móvil. “Los cargadores USB del auto presentan un voltaje bajo, por lo que el tiempo de carga es muy elevado”, explicaron desde la aseguradora.

Celular; conducir; manejar. Foto: Unsplash

Hay que entender que los expertos advierten sobre un deterioro de la batería en caso de usar los puertos de USB de los vehículos de manera contínua. No si se hace esporádicamente. “Puedes cargar el teléfono móvil en el auto pero esto no debe ser una práctica habitual ya que hacerlo de manera repetida puede provocar que la batería se deteriore antes de tiempo”, aclararon.

Más allá de este método existen otros factores que pueden afectar la batería del dispositivo. También se debe tener en consideración la temperatura, los ciclos de carga y las características del sistema de alimentación que forman parte del cuidado que requiere un celular.

Cómo cargar el celular durante un viaje en auto

Un viaje implica muchas horas arriba de un auto y la batería de un dispositivo requiere de más de una carga si se usa el GPS en la ruta. Por eso, hay que tomar precauciones y utilizar elementos que dañen lo menos posible al aparato tecnológico.

La primera opción es llevar un cargador portátil, pero en caso de no tenerlo hay algunas recomendaciones que ayudan a evitar el desgaste del teléfono, como la utilización de cables en buen estado y compatibles con el dispositivo. Si es el original del producto mucho mejor aún.

Truco para cargar celulares Foto: Foto generada con IA

También se debe evitar recaer en un sobrecalentamiento del teléfono. Para ello, no debe quedar expuesto al sol, menos en jornadas calurosas. Esos son los días en que la temperatura del móvil se eleva más fácilmente.