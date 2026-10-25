El nuevo SUV híbrido que llegó a la Argentina: tiene 221 CV, promete 995 kilómetros de autonomía y cuesta US$ 33.900 Foto: Gemini

El mercado argentino sumó una nueva opción entre los SUV híbridos con la llegada del MG HS Hybrid+, un modelo de origen chino que se presentó oficialmente durante la Expo Auto Chino. Este vehículo, que forma parte de la expansión local de la marca MG bajo el Grupo Eximar, se destaca por su potencia combinada de 221 CV y una autonomía declarada de hasta 995 kilómetros.

El precio de referencia publicado para el MG HS Hybrid+ es de US$ 33.900, lo que lo posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento de los SUV medianos electrificados.

Cómo es el MG HS Hybrid+: motor, potencia y autonomía

El MG HS Hybrid+ pertenece al segmento de los SUV medianos y mide 4,67 metros de largo. Su mecánica combina un motor naftero turbo de 1,5 litros con unidades eléctricas y una transmisión automática DHT.

El nuevo SUV híbrido que llegó a la Argentina: tiene 221 CV, promete 995 kilómetros de autonomía y cuesta US$ 33.900 Foto: Gemini

El conjunto entrega 221 CV de potencia y 340 Nm de torque, con tracción delantera. Según la ficha técnica, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.

En cuanto al consumo, la marca informa un promedio combinado de 5,5 litros cada 100 kilómetros. El tanque de combustible tiene una capacidad de 55 litros, lo que contribuye a la autonomía de hasta 995 kilómetros declarada por el fabricante, aunque esta cifra puede variar según el uso y el estilo de manejo.

Tecnología y equipamiento: las claves del nuevo SUV

Uno de los puntos fuertes del MG HS Hybrid+ es su tecnología a bordo. El interior cuenta con dos pantallas de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y una cámara de estacionamiento con visión de 360 grados.

El modelo incorpora el paquete de asistencias a la conducción MG Pilot, que suma funciones como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y asistencia para mantener el carril.

En confort, ofrece techo panorámico, climatizador automático de dos zonas y asientos delanteros calefaccionados y ventilados. En seguridad, incluye seis airbags y anclajes ISOFIX para sillitas infantiles.

Precio y posicionamiento en el mercado argentino

El MG HS Hybrid+ 2026 tiene un precio publicado de US$ 33.900, según Autocosmos. Esta cifra lo ubica como una opción dentro del segmento de los SUV medianos híbridos, aunque la comparación con otros modelos dependerá de las versiones y el equipamiento de cada uno.

La autonomía de hasta 995 kilómetros corresponde a la cifra declarada durante la presentación y puede variar de acuerdo al recorrido y las condiciones de manejo.