Florencia Cardoso, nutricionista: “La banana es una fruta climatérica y si no la separás del pedúnculo se sigue madurando”

La banana pertenece al grupo de las frutas climatéricas, que pueden continuar madurando después de ser cosechadas. Foto: Google Gemini.

Las bananas continúan madurando después de ser cosechadas, incluso cuando ya están en la cocina. Para intentar prolongar su conservación, la nutricionista Florencia Cardoso compartió en Instagram (@flocardosonutri) un procedimiento que consiste en separar las frutas del pedúnculo que las mantiene unidas. La especialista aseguró que, con esta técnica, pueden mantenerse en buen estado hasta diez días, aunque la duración depende de distintos factores.

Por qué Florencia Cardoso recomienda separar las bananas del pedúnculo

“¿A qué edad te enteraste de que la banana es una fruta climatérica y si no la separás del pedúnculo se sigue madurando?”, expresó Cardoso en un video difundido en sus redes sociales.

La nutricionista mostró cómo cortar la estructura que une las bananas para separarlas sin retirarles la cáscara. Según explicó, este procedimiento ayudaría a prolongar su conservación.

“Para poder conservar las bananas por más tiempo te recomiendo que las cortes y de esta forma te van a durar hasta 10 días en buen estado”, aseguró la especialista.

Las manchas marrones en las bananas no siempre indican que están en mal estado Foto: Freepik

El tiempo durante el cual una banana mantiene sus características depende, entre otros factores, de su estado de madurez, la temperatura y las condiciones de almacenamiento.

Qué significa que la banana sea una fruta climatérica y cómo influye el etileno

La banana pertenece al grupo de las frutas climatéricas, que pueden continuar madurando después de ser cosechadas. La manzana, la palta y el tomate también forman parte de esta categoría.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Extensión en Poscosecha de la Universidad de California en Davis, el etileno es una hormona vegetal gaseosa que interviene directamente en la maduración de las bananas .

Durante este proceso, parte del almidón presente en la fruta se transforma en azúcares, lo que modifica su sabor y aumenta su dulzura . Al mismo tiempo, la pulpa se ablanda y la cáscara cambia progresivamente de color.

La producción de etileno también varía según la temperatura y la etapa de maduración. Por eso, una banana puede continuar madurando aunque haya sido separada del resto.

Un estudio científico publicado en AoB Plants analizó la relación entre la producción de etileno y el desprendimiento natural de las bananas. La investigación identificó procesos fisiológicos vinculados con ambos fenómenos, pero no estableció que separar manualmente las frutas prolongue su vida útil.

Cómo conservar las bananas durante más tiempo y cuándo guardarlas en la heladera

Además del procedimiento con el pedúnculo, Cardoso compartió otra recomendación: “Si hace mucho calor, lo ideal es guardarlas en la heladera”.

La temperatura influye en la velocidad de maduración. Sin embargo, las bananas verdes son particularmente sensibles al frío, por lo que refrigerarlas antes de que alcancen la madurez deseada puede afectar su calidad.

Según la Universidad de California en Davis, la temperatura óptima para el almacenamiento comercial de bananas Cavendish se encuentra entre los 13 y los 14 °C, mientras que la maduración se desarrolla habitualmente entre los 15 y los 20 °C.

En el hogar, una opción es mantenerlas a temperatura ambiente mientras están verdes y refrigerarlas cuando alcanzan el punto de madurez deseado. Aunque la cáscara puede oscurecerse con el frío, esto no significa necesariamente que la pulpa esté deteriorada.

También conviene evitar los golpes, la exposición directa al sol y el almacenamiento junto a otras frutas que producen etileno cuando se busca demorar su maduración.