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Salud del Papa León XIV: qué determina si un nódulo pulmonar es benigno o maligno

El Sumo Pontífice fue operado hace unos días a raíz de este diagnóstico y la sorpresa fue que los resultados arrojaron el tipo de cáncer más frecuente en los pulmones. Cómo se diagnostica y cuál es la diferencia entre un nódulo inofensivo y otro maligno.

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El Papa León sale del Hospital Gemelli tras su cirugía pulmonar y diagnóstico de cáncer, en Roma.
El Papa León XIV recibió el alta este sábado 17 de octubre. Foto: via REUTERS
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El Papa León XIV debió ser sometido a una intervención quirúrgica para la extirpación total de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma y, tras conocerse de qué se trataba de un tumor maligno, miles de preguntas comenzaron a rodear el tema. Desde si peligra o no su visita a la Argentina en noviembre, hasta cuáles son los tratamientos para tratar este tipo de cáncer de pulmón.

Otra de las preguntas más realizadas en las redes sociales durante esa semana, fue cómo saber si un nódulo pulmonar es benigno o maligno. En este sentido, el médico oncólogo Martín Pitzzu (M.N. 135.880), puso luz a este tema y resaltó en diálogo con Noticias Argentinas que se trata de una enfermedad muy frecuente y que puede alcanzar incluso a gente sana y no fumadora.

El Papa León XIV celebra misa en el hospital tras la operación.
El Papa León XIV celebra misa en el hospital tras la operación. Foto: EFE

Al respecto, el médico explicó: “Un nódulo pulmonar es una pequeña opacidad redondeada en el pulmón, de hasta 3 cm; si es más grande hablamos de una masa. Son un hallazgo muy frecuente en las tomografías y la gran mayoría son benignos: cicatrices, secuelas de infecciones o inflamaciones”.

Para saber si es benigno o maligno evaluamos su tamaño, su densidad (sólido, en vidrio esmerilado o mixto), sus bordes, su ubicación, su evolución en el tiempo y el perfil de riesgo de la persona. Muchas veces alcanza con un seguimiento por tomografía. Si hay sospecha, se complementa con un PET-TC y, sobre todo, con una biopsia, que es la que confirma el diagnóstico”, añadió.

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El Papa León sale del Hospital Gemelli tras su cirugía pulmonar y diagnóstico de cáncer, en Roma.

Al hablar de adenocarcinoma pulmonar indicó: “Es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. Se origina en las células glandulares que revisten las vías aéreas y suele ubicarse en la periferia del pulmón. Es también el más común en mujeres y en personas que nunca fumaron y se diferencia del carcinoma epidermoide, más central y muy ligado al tabaco, y del cáncer de pulmón de células pequeñas, de crecimiento muy rápido”.

Cáncer de pulmón
¿Cómo se detectan los nódulos pulmonares?

“La diferencia más importante hoy es que el adenocarcinoma requiere estudios moleculares y de biomarcadores, porque definen qué tratamiento es el más adecuado para cada paciente”, agregó el especialista.

Cómo es el tratamiento de los nódulos pulmonares malignos

El tratamiento depende del tipo de tumor, su estadio, su ubicación y el estado general del paciente. Cuando se confirma un cáncer de pulmón, pueden indicarse cirugía para extirpar la lesión, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas, según las características de cada caso.

En el caso del adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón, los estudios moleculares y de biomarcadores son especialmente importantes, ya que permiten identificar alteraciones del tumor y determinar si el paciente puede beneficiarse de tratamientos específicos. La elección de la estrategia terapéutica debe realizarse de manera individualizada por el equipo médico.

Cáncer de Pulmón. Foto: Unsplash
Cuáles son las medidas para prevenir el cáncer de pulmón

Cuáles son las medidas para prevenir el cáncer de pulmón

La principal medida para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es no fumar o dejar el tabaco, independientemente de la edad. También es importante evitar la exposición al humo de segunda mano, tomar precauciones laborales frente a sustancias peligrosas, ventilar los ambientes y disminuir, cuando sea posible, el contacto con la contaminación ambiental.

“Mi mensaje es que consultar a tiempo cambia la historia de la enfermedad. Un nódulo no es sinónimo de cáncer, pero tampoco hay que ignorarlo. Detectar la enfermedad en etapas tempranas aumenta mucho las chances de curación”, destacó el oncólogo Pitzzu. Aunque no todos los casos pueden prevenirse, reducir los factores de riesgo y realizar las consultas médicas oportunas puede marcar una diferencia en el diagnóstico y el pronóstico.

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