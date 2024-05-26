La planta medicinal que ayuda a combatir la fiebre y los dolores de cabeza pero debe consumirse con precaución

Dentro del mundo de las plantas medicinales hay un arbusto que se destaca por sus numerosas propiedades curativas, aunque su consumo requiere precaución debido a sus posibles efectos secundarios.
Se trata de la ruda, que es originaria de la región mediterránea de Europa y fue llevada a América, donde se adaptó tanto en cultivos y como de manera silvestre en terrenos abandonados.
Ruda. Foto: Vecteezy
Propiedades medicinales de la ruda
Esta planta posee propiedades curativas debido a su composición de alcaloides, cumarinas, psoralenos, aceite esencial, rutósido, tanino y bergapteno. Entre sus principales beneficios y usos medicinales se encuentran:
- Suele ser utilizada tanto como para regular y provocar la menstruación como para aliviar los dolores menstruales.
- Es eficaz contra dolores musculares, de cabeza, y punzadas.
- Ayuda a tratar problemas estomacales, diarrea, mareos y parásitos intestinales.
- Combate la fiebre, las llagas en la garganta, enfermedades de la piel (como la sarna), reumatismo, golpes y distensiones musculares.
- La ruda estimula la secreción de las glándulas mamarias durante la lactancia y es considerada emenagoga y abortiva.
- Ayuda con la inflamación de pies, problemas nerviosos y cálculos renales.
- Regula la presión arterial.
- Cura irritaciones oculares y actúa como antiinflamatorio.
- Se utiliza como repelente de mosquitos colocando una rama cerca del cuerpo.
Fiebre, enfermedad. Foto Unsplash.
Efectos secundarios de la ruda
El uso de la ruda debe ser manejado con precaución debido a su potencial toxicidad si se consume en exceso. Entre sus efectos adversos, se destacan
- Riesgos para embarazadas y niños: la ruda está contraindicada para mujeres embarazadas, ya que puede inducir abortos. Tampoco debe ser consumida por niños menores de 12 años.
- Irritación y náuseas: su consumo en cocimiento puede provocar irritación estomacal y náuseas. Es por ello que se recomienda su uso, principalmente, en forma de infusión.
- Consulta médica: es de suma importancia informar al médico sobre el uso de esta hierba medicinal para evitar interacciones adversas y garantizar un tratamiento seguro.