La planta medicinal que ayuda a combatir la fiebre y los dolores de cabeza pero debe consumirse con precaución

Ruda. Foto: Unsplash

Dentro del mundo de las plantas medicinales hay un arbusto que se destaca por sus numerosas propiedades curativas, aunque su consumo requiere precaución debido a sus posibles efectos secundarios.

Se trata de la ruda, que es originaria de la región mediterránea de Europa y fue llevada a América, donde se adaptó tanto en cultivos y como de manera silvestre en terrenos abandonados.

Ruda. Foto: Vecteezy

Ruda. Foto: Vecteezy

Propiedades medicinales de la ruda

Esta planta posee propiedades curativas debido a su composición de alcaloides, cumarinas, psoralenos, aceite esencial, rutósido, tanino y bergapteno. Entre sus principales beneficios y usos medicinales se encuentran:



Suele ser utilizada tanto como para regular y provocar la menstruación como para aliviar los dolores menstruales.



Es eficaz contra dolores musculares, de cabeza, y punzadas.



Ayuda a tratar problemas estomacales, diarrea, mareos y parásitos intestinales.



Combate la fiebre, las llagas en la garganta, enfermedades de la piel (como la sarna), reumatismo, golpes y distensiones musculares.



La ruda estimula la secreción de las glándulas mamarias durante la lactancia y es considerada emenagoga y abortiva.



Ayuda con la inflamación de pies, problemas nerviosos y cálculos renales.



Regula la presión arterial.



Cura irritaciones oculares y actúa como antiinflamatorio.



Se utiliza como repelente de mosquitos colocando una rama cerca del cuerpo.



Los síntomas de la triquinosis son fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón. Foto Unsplash.

Fiebre, enfermedad. Foto Unsplash.

Efectos secundarios de la ruda

El uso de la ruda debe ser manejado con precaución debido a su potencial toxicidad si se consume en exceso. Entre sus efectos adversos, se destacan