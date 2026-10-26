comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tenía solo US$900 para comprar un terreno en la Costa Atlántica: vendió historietas del Pato Donald por US$1.800 y construyó su casa con 14.500 botellas

Elina Monferrer, una bibliotecaria jubilada, convirtió un sueño que parecía inalcanzable en una vivienda ecológica en la costa bonaerense. Con ayuda de familiares y amigos, aprendió técnicas de construcción y reutilizó miles de envases para levantar su hogar a pocos metros de la playa.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mujer que construyó su casa con 14.500 botellas en la Costa Atlántica, junto a imágenes de la vivienda, su interior y su historia.
Mujer que construyó su casa con 14.500 botellas en la Costa Atlántica, junto a imágenes de la vivienda, su interior y su historia. Foto: YouTube / País Turístico.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Vivir frente al mar parecía un sueño demasiado lejano para Elina Monferrer, una mujer nacida en Corrientes que había pasado buena parte de su vida trabajando y buscando estabilidad económica. Sin embargo, una visita familiar a la costa bonaerense en 2011 cambió sus planes: descubrió un pequeño balneario, se enamoró del paisaje y decidió que algún día tendría allí su propia casa.

El problema era el dinero. El terreno que había encontrado costaba US$7.500, pero ella apenas contaba con US$900 para entregar como seña. Lejos de abandonar la idea, buscó distintas alternativas para reunir lo que faltaba.

Lo que comenzó como una decisión arriesgada terminó convirtiéndose en una historia de perseverancia y reciclaje: Elina logró comprar el lote y, durante los años siguientes, levantó una vivienda utilizando más de 14.500 botellas recuperadas. La historia fue registrada por Marcelo y Patricia, creadores del canal de YouTube “País Turístico”, un proyecto dedicado a recorrer y dar a conocer pueblos, parajes e historias de distintos rincones de Argentina.

Con ingenio, materiales reciclados y una historia de esfuerzo, convirtió un terreno de la Costa Atlántica en una casa única construida con miles de botellas.
Con ingenio, materiales reciclados y una historia de esfuerzo, convirtió un terreno de la Costa Atlántica en una casa única construida con miles de botellas. Foto: YouTube / País Turístico.

De US$900 a una casa frente al mar: cómo consiguió comprar el terreno

Todo comenzó durante unas vacaciones familiares en 2011. Elina conoció el balneario Los Ángeles, ubicado a unos 30 kilómetros de Necochea, en la provincia de Buenos Aires.

Contenido Recomendado

Convocan a una limpieza colectiva de la costa del río de La Plata en San Isidro:cómo anotarse para participar

Personas limpiando residuos de la costa y la vera de un río.

En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata:6 años después, ya recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

Josefina Diez, la emprendedora de Mar del Plata que recicla plástico.

La tranquilidad del lugar y su cercanía con el océano la convencieron de que quería vivir allí. Cuando encontró un terreno disponible, decidió contactar a la propietaria y ofrecerle los únicos ahorros que tenía: US$900.

Para completar el pago recurrió a créditos bancarios, tanto propios como familiares, y a los ingresos de su trabajo. Pero hubo una ayuda inesperada. Al enterarse de que algunas historietas antiguas podían alcanzar precios elevados, recordó que conservaba una colección de revistas del Pato Donald de su infancia.

Decidió ponerlas a la venta y un comprador brasileño le pagó US$1.800. Ese dinero resultó fundamental para acercarse al valor total del terreno. Con el lote finalmente adquirido, apareció un nuevo desafío: construir una casa sin contar con un presupuesto suficiente para una obra convencional.

Más de 14.500 botellas y casi ocho años de trabajo: cómo construyó su casa ecológica

Elina quería que su vivienda tuviera una característica especial: aprovechar materiales descartados y reducir la cantidad de residuos que terminaban en el ambiente.

Con ingenio, materiales reciclados y una historia de esfuerzo, convirtió un terreno de la Costa Atlántica en una casa única construida con miles de botellas.
Después de reunir dinero mediante la venta de historietas del Pato Donald, Elina comenzó un proyecto que terminaría utilizando más de 14.500 botellas. Foto: YouTube / País Turístico.

Primero evaluó construir con barro, pero las condiciones del lugar complicaban esa alternativa. Entonces descubrió las viviendas realizadas con botellas reutilizadas.

A través de Facebook entró en contacto con Ingrid Vaca Diez, una impulsora de este tipo de construcciones en Bolivia, quien la orientó sobre la técnica. Así comenzó a reunir envases plásticos y de vidrio con la colaboración de personas cercanas.

Su tía Herminia, que tenía 76 años cuando la acompañó a conocer el terreno, también participó del proyecto rellenando cientos de botellas con arena. Elina contó además con la colaboración de una maestra mayor de obras y de un amigo albañil, quien la ayudó con las tareas estructurales y le enseñó técnicas de construcción.

La obra avanzó de manera gradual, según los recursos disponibles. En lugar de comprar todos los materiales de una sola vez, destinaba parte de sus ingresos y aguinaldos a conseguir lo necesario para continuar.

Paredes de 37 centímetros y un living de 57 metros cuadrados: cómo es la vivienda de Elina

La casa se destaca por sus paredes construidas principalmente con botellas plásticas rellenas de arena compactada, integradas a una estructura que también utiliza materiales tradicionales.

Con ingenio, materiales reciclados y una historia de esfuerzo, convirtió un terreno de la Costa Atlántica en una casa única construida con miles de botellas.
Las botellas de distintos tamaños y colores forman parte de las paredes y de la decoración interior de esta singular vivienda de la Costa Atlántica. Foto: YouTube / País Turístico.

Según contó Elina, las paredes tienen 37 centímetros de espesor y fueron pensadas para contribuir al aislamiento térmico de los ambientes. También incorporó algunas botellas de vidrio para permitir el ingreso de luz natural y realizó un vitral artesanal.

La vivienda incluye un living de 57 metros cuadrados, cuyo techo pudo terminar en 2018, después de varios años de trabajo.

La decoración también refleja su vínculo con el paisaje costero. En una de las columnas colocó piedras, caracoles y otros elementos encontrados durante sus caminatas por la playa. Cada detalle forma parte de una construcción que no solo buscaba resolver una necesidad habitacional, sino también expresar su interés por la reutilización de materiales.

Se jubiló en 2018 y se mudó a 80 metros de la playa: cómo cambió su vida

Después de años de esfuerzo, Elina consiguió terminar las partes esenciales de la vivienda y concretar su mudanza. En mayo de 2018 se jubiló de su trabajo como bibliotecaria y el 1 de julio de ese mismo año comenzó a vivir de manera permanente en el balneario Los Ángeles.

Con ingenio, materiales reciclados y una historia de esfuerzo, convirtió un terreno de la Costa Atlántica en una casa única construida con miles de botellas.
La mujer muestra uno de los rincones de su casa, donde las botellas recicladas se transformaron en protagonistas de una obra artesanal. Foto: YouTube / País Turístico.

Su casa quedó ubicada a aproximadamente 80 metros de la playa, en una localidad pequeña donde la naturaleza ocupa un lugar central en la vida cotidiana. Desde allí puede observar el paisaje costero y, durante determinadas épocas del año, incluso ver ballenas a lo lejos.

La jubilación tampoco significó abandonar sus actividades. Además de ocuparse de su hogar, continuó realizando artesanías, reutilizando materiales y atendiendo una pequeña despensa.

Su historia también comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación, donde despertó el interés de personas de distintos países.

Así, lo que alguna vez parecía imposible para Elina terminó convirtiéndose en una realidad: una casa construida con materiales recuperados, años de dedicación y la colaboración de quienes acompañaron su proyecto.

ReciclajePlásticosCosta AtlánticaHogares
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Nota Más leídas

  1. En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata:6 años después, ya recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

    En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata: 6 años después, ya recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

  2. En 2015, un incendio arrasó 7.000 hectáreas de bosque en Chubut:11 años después, plantaron 20.000 árboles para recuperarlo gracias a un colaboración entre Argentina y Alemania

    En 2015, un incendio arrasó 7.000 hectáreas de bosque en Chubut: 11 años después, plantaron 20.000 árboles para recuperarlo gracias a un colaboración entre Argentina y Alemania

  3. Los jardineros coinciden:estas son las 3 las plantas colgantes que permiten decorar estantes y aprovechar el espacio vertical

    Los jardineros coinciden: estas son las 3 las plantas colgantes que permiten decorar estantes y aprovechar el espacio vertical

  4. En 2026, un joven de 21 años limpió un río lleno de basura en India:meses después regresó y encontró algo desolador

    En 2026, un joven de 21 años limpió un río lleno de basura en India: meses después regresó y encontró algo desolador

  5. En 1990, tres especies de búho se alimentaban de lo mismo en Chile:25 años después, la sequía las obligó a expandirse a 74.993 presas

    En 1990, tres especies de búho se alimentaban de lo mismo en Chile: 25 años después, la sequía las obligó a expandirse a 74.993 presas
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Su bisabuelo nació en Países Bajos en 1856, su familia dejó huella en la arquitectura argentina y él cambió su apellido en 1995:Charly García cumplió 75 años

charly garcía historia familiar rock nacional música

Lágrimas en el folklore:murió a los 70 años una voz histórica del chamamé que llevó la música popular por el mundo durante más de 5 décadas

Fue peón rural, conoció a Jorge Cafrune en un asado y vendió 30.000 discos en un mes:José Larralde, la leyenda del folklore que cumplió 89 años

En 1967, José Larralde grabó un clásico del folklore con raíces mapuches:46 años después, llegó a Breaking Bad y desató un escándalo por las regalías

Turismo

Un fin de semana para jugar gratis:EVA 2026 reúne más de 100 videojuegos argentinos en Buenos Aires

La muestra forma parte de TECweek y reunirá a desarrolladores, inversores, estudiantes y empresas del sector, con más de 100 videojuegos para probar.

Guía para proteger tus chats de WhatsApp:los pasos a seguir para detectar si alguien entró a tu cuenta y cómo bloquearlo

Caso Cambridge Analytica:Meta deberá pagarle a Nuevo México 25.000 millones de dólares por engañar sobre la privacidad en Facebook

¿De regreso a lo retro?:la tendencia que buscan los adolescentes para alejarse de las pantallas y que los desconecta

Turismo

Tiene más de 130 años de historia y nació como conventillo en 1890:hoy es un restaurante en el corazón de La Boca

El Gran Paraíso, restaurante en La Boca.

Alerta por la llegada de El Niño:cerraron dos circuitos importantes en las Cataratas del Iguazú

Lleva el apellido de antiguos dueños de campos, nació con la llegada del tren y hoy tiene solo 77 habitantes:el pueblo bonaerense que conserva una pulpería centenaria

Se buscan voluntarios para vivir en un viñedo de San Juan:ofrecen 3 comidas y alojamiento gratis a cambio de cuidar animales y hacer jardinería