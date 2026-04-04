La playa llena de encanto, ideal para desconectar durante las vacaciones. Foto: Noticias Argentinas.

A la hora de planificar las vacaciones, la Costa Atlántica suele ser el destino más elegido por los argentinos. Allí conviven dos tipos de persona: quienes buscan ruido, movimiento y vida nocturna, y quienes prefieren un lugar para descansar de verdad y alejarse de las multitudes. Para este último grupo, existe un destino ideal.

En el sur de la Costa Atlántica se encuentra un balneario que todavía conserva una tranquilidad poco frecuente en tiempos de turismo masivo. Con 25 kilómetros de playas abiertas, un faro de 54 metros de altura y una población estable reducida, combina naturaleza, silencio y amplitud, y se posiciona como una opción perfecta para quienes buscan descanso frente al mar, lejos del ruido de las grandes ciudades.

La playa llena de encanto, ideal para desconectar en las vacaciones. Foto: Noticias Argentinas.

La playa llena de encanto, ideal para desconectar en las vacaciones

Se trata de Claromecó, ubicado en el partido de Tres Arroyos, a unos 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este punto de la costa se diferencia por su perfil tranquilo, familiar y sin grandes aglomeraciones de gente. No hay torres frente al mar ni playas saturadas: predominan la arena amplia, el horizonte despejado y un ritmo de vida que invita a bajar un cambio.

Mientras algunos destinos como Mar del Plata o Villa Gesell explotan en el verano, en Claromecó, incluso en temporada alta, se mantiene una densidad moderada de visitantes, algo cada vez más difícil de encontrar.

Claromecó, Costa Atlántica. Foto: Noticias Argentinas.

Claromecó, un lugar tranquilo con diversas propuestas: qué hacer durante las vacaciones

Playas extensas, arroyos y travesías

Uno de los principales atractivos de Claromecó es la extensión de sus playas, con sectores donde el acceso vehicular está permitido, aunque limitado en la zona balnearia para preservar la convivencia y la seguridad. Esto permite recorrer grandes tramos de costa con baja presencia de gente, ideales para caminatas largas, pesca y descanso sin apuro.

El Arroyo Claromecó suma otro punto fuerte del paisaje. A lo largo de su ribera se desarrollan paseos, espacios para matear y zonas elegidas para disfrutar del atardecer, con un entorno natural que se mantiene como parte central de la experiencia turística.

Además, se ofrecen travesías 4x4 por la playa, excursiones guiadas y actividades de avistaje de aves y reconocimiento de flora nativa y exótica, una propuesta que creció en los últimos años y atrae a visitantes de todas las edades.

Claromecó, Costa Atlántica. Foto: Noticias Argentinas.

El faro, excursiones y recorridos clásicos

El Faro de Claromecó, con sus 54 metros de altura, es uno de los hitos más reconocibles del balneario y una parada obligada dentro del recorrido turístico. Desde su entorno se obtiene una de las vistas más amplias de la costa y del mar abierto.

Entre las excursiones más elegidas también figuran las visitas al Caracolero y a la Ex Escuela Agrícola, propuestas que combinan paisaje, historia local y contacto con el entorno rural que rodea al balneario, según información turística del Municipio de Tres Arroyos.

Todas estas actividades se desarrollan en distancias cortas, sin traslados largos ni planificación compleja, otro de los puntos valorados por quienes eligen el destino.

Claromecó, Costa Atlántica. Foto: Noticias Argentinas.

Noches tranquilas y propuestas para toda la familia

Cuando cae el sol, el balneario mantiene su impronta relajada, pero suma opciones para quienes quieren salir un rato. Hay restaurantes, pubs y locales bailables, además de propuestas pensadas para niños y adolescentes.

El Espacio de Arte Quelaromecó aporta un costado cultural con muestras y espectáculos, mientras que el paseo de artesanos en la plaza central Luis Piedra Buena y el Paseo de Productores Locales, ubicado en el playón de la ex terminal frente a la plaza, refuerzan la identidad local y el consumo regional.

A esto se suma una oferta comercial variada, locales de videojuegos y sectores recreativos que completan una agenda equilibrada, pensada para familias que buscan descanso sin resignar opciones de entretenimiento.

Claromecó, Costa Atlántica. Foto: Noticias Argentinas.

Cómo llegar a Claromecó desde CABA

Para llegar a Claromecó desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata, continuar por la Ruta 2 hasta Azul y luego empalmar con la Ruta Nacional 3 en dirección al sur.

Desde Tres Arroyos, cabecera del partido, se accede al balneario a través de la Ruta Provincial 73, en un tramo totalmente asfaltado y señalizado, que conecta de manera directa con la zona urbana y costera.

El viaje total ronda los 560 kilómetros y demanda entre 6 y 7 horas, según el tránsito y las paradas intermedias, de acuerdo con información vial difundida por Vialidad Nacional.