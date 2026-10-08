Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo: cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

Aumentan los peajes rumbo a la Costa Atlántica. Foto: NA.

El Ministerio de Infraestructura bonaerense autorizó un nuevo aumento en los peajes de los corredores viales a la Costa Atlántica, en la previa del fin de semana largo previsto del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por lo que será más costoso viajar a las playas de la provincia.

La suba alcanzará el 8,9% y empezará a regir a primera hora de este viernes 9 de octubre, ante el pedido de la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), en el marco de la actualización de tarifas trimestral.

Este nuevo ajuste surge utilizando la variación porcentual que arroja el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el nuevo indicador de referencia que “contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa, ya que pondera el Índice de Salarios nivel general trabajador registrado (IS), el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), todos publicados por el INDEC”.

Aumentan los peajes. Foto: NA

De esa manera, quienes viajen por las rutas provinciales hacia Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Partido de La Costa, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita y otros destinos turísticos deberán afrontar un mayor costo en peajes durante el fin de semana largo.

Los nuevos valores de AUBASA para los peajes a la Costa

Tarifas para automóviles categoría 1

Samborombón (Ruta 2): $8.600.

Maipú (Ruta 2): $8.600.

La Huella (Ruta 11): $8.600.

Mar Chiquita (Ruta 11): $4.000.

General Madariaga (Ruta 74): $3.600.

Tarifas con TelePASE

Samborombón, Maipú y La Huella: $8.507,95.

Mar Chiquita: $3.913,65.

General Madariaga: $3.573,33.

Tarifa bonificada en temporada baja (Lunes a viernes)

Samborombón, Maipú y La Huella: $6.900

Mar Chiquita: $3.200

Madariaga: $2.900

A continuación, una nota SEO directa y clara, con bajada, subtítulos y el detalle de cuánto cuestan los peajes de ida, vuelta y en total.

Cuánto sale viajar de CABA a Mar del Plata tras el aumento del peaje

Con las nuevas tarifas, cada una de estas estaciones cuesta $8.600 para los vehículos de categoría 1. Esto significa que solamente en peajes, sin contabilizar combustible ni otros gastos asociados al viaje, un automovilista debe pagar $17.200 por tramo.

El cálculo correspondiente a la tarifa común queda establecido de la siguiente manera:

Ida desde CABA a Mar del Plata: $17.200.

Vuelta desde Mar del Plata a CABA: $17.200.

Total de ida y vuelta: $34.400.

Este monto surge de sumar los $8.600 del peaje de Samborombón y los $8.600 correspondientes a la estación de Maipú. En tanto, los $34.400 representan exclusivamente los peajes de AUBASA ubicados sobre la Ruta 2.

Aumentan los peajes. Foto: NA

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata con TelePASE

Quienes tengan TelePASE deberán pagar una tarifa de $8.507,95 en Samborombón y otros $8.507,95 en Maipú.

De esta manera, los valores quedan así:

Ida con TelePASE: $17.015,90.

Vuelta con TelePASE: $17.015,90.

Total de ida y vuelta: $34.031,80.

La diferencia frente a la tarifa común es reducida. El ahorro total para un viaje de ida y vuelta alcanza los $368,20.

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata con la tarifa bonificada

Durante la temporada baja existe una tarifa bonificada para quienes circulen de lunes a viernes. En ese caso, el valor informado para cada uno de los peajes de Samborombón y Maipú es de $6.900.

Con este beneficio, el costo del viaje disminuye de manera considerable:

Ida con tarifa bonificada: $13.800.

Vuelta con tarifa bonificada: $13.800.

Total de ida y vuelta: $27.600.

En comparación con la tarifa común, viajar durante los días alcanzados por la bonificación permite ahorrar $6.800 en el recorrido completo.