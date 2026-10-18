Día de la Madre con frío en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

Este domingo 18 de octubre, el clima estará marcado por temperaturas frescas, cielo mayormente nublado y una máxima cercana a los 16 grados. Foto: NA

Este domingo 18 de octubre de 2026, miles de familias argentinas celebran el Día de la Madre y el clima será un factor importante para organizar almuerzos, reuniones y paseos al aire libre. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada estará marcada por el ambiente fresco, la presencia de nubes y temperaturas máximas que rondarán los 15 y 16 grados.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles, el domingo comenzará con temperaturas cercanas a los 7 y 10 grados en distintos sectores de la región. Sin embargo, la buena noticia para quienes preparan festejos es que no se esperan lluvias.

El pronóstico anticipa una jornada sin lluvias para celebrar el Día de la Madre, aunque será necesario llevar abrigo para las actividades al aire libre. Foto: NA

Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este domingo 18 de octubre

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires anticipa una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y un aumento de la nubosidad hacia el mediodía y la tarde.

La temperatura máxima se ubicará entre los 15 y 16 grados, mientras que el viento soplará predominantemente desde los sectores sur y este, con velocidades leves a moderadas.

Durante la mañana, el ambiente será especialmente frío, por lo que se recomienda salir con abrigo. Con el avance de las horas, la temperatura aumentará gradualmente, aunque sin alcanzar valores elevados.

Hacia la noche, el termómetro volverá a descender y se esperan registros cercanos a los 11 y 13 grados, en una jornada que se mantendrá estable y sin precipitaciones.

Después de un domingo fresco por el Día de la Madre, las temperaturas comenzarán a subir durante la semana, con posibles lluvias hacia el miércoles y viernes. Foto: NA

Día de la Madre en el AMBA: ¿se podrá festejar al aire libre?

Para quienes tienen previsto celebrar el Día de la Madre fuera de casa, las condiciones meteorológicas serán favorables desde el punto de vista de las precipitaciones.

En distintos sectores del conurbano bonaerense, como Lomas de Zamora, Ezeiza y José C. Paz, se esperan temperaturas máximas de entre 15 y 16 grados, con mínimas que podrían descender hasta los 6 o 7 grados.

Si bien el cielo presentará nubosidad variable, la ausencia de lluvias permitirá organizar almuerzos familiares, caminatas por plazas y parques o encuentros al aire libre.

De todos modos, el abrigo será indispensable, especialmente durante la mañana y después del atardecer, cuando volverá a sentirse el descenso de temperatura.

Frío en el AMBA Foto: NA

Pronóstico extendido en Buenos Aires: cómo estará el clima durante la semana

Después de un domingo fresco, el comienzo de la semana estará acompañado por una recuperación gradual de las temperaturas en Buenos Aires.

Para el lunes 19 de octubre, se anticipa una jornada con nubosidad variable y temperaturas máximas que podrían ubicarse entre los 16 y 19 grados, según la zona.

El martes 20 de octubre continuará el ascenso térmico, con registros que podrían alcanzar los 20 grados en la Ciudad de Buenos Aires y valores algo superiores en sectores de la provincia.

Sin embargo, la estabilidad podría comenzar a modificarse hacia mediados de semana. Para el miércoles 21 de octubre, algunos pronósticos anticipan la posibilidad de chaparrones durante la tarde, con una temperatura máxima cercana a los 19 grados.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

El jueves 22 podría convertirse en una de las jornadas más templadas de la semana, con máximas próximas a los 22 grados, mientras que hacia el viernes 23 volvería a aumentar la probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, el Día de la Madre se celebrará sin lluvias en Buenos Aires y el AMBA, aunque con temperaturas frescas que obligarán a tener un abrigo a mano. Para los próximos días, se espera un paulatino ascenso térmico y la posibilidad de nuevas precipitaciones hacia mediados y finales de la semana.