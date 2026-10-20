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Clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad pasará de días con temperaturas máximas de hasta 21 °C a un domingo más fresco, con apenas 16 °C.

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Lluvias, tormentas, clima.
Lluvias, tormentas, clima. Foto: NA.
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El clima en Buenos Aires tendrá un cambio durante la mitad de la semana, con el regreso de las lluvias entre el viernes 23 y el sábado 24 y un posterior descenso de las temperaturas.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasará de jornadas con máximas de hasta 21 °C a un domingo más fresco, con apenas 16 °C.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y qué días habrá mayor inestabilidad

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las primeras jornadas de la semana estarán caracterizadas por abundante nubosidad, aunque con escasas probabilidades de precipitaciones.

El martes 20 se espera una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayor cobertura nubosa hacia la noche.

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Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires.
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

Para el miércoles 21, las marcas térmicas oscilarán entre los 14 °C y los 21 °C, mientras que el jueves 22 presentará una mínima de 15 °C y una máxima de 19 °C, según el gráfico del pronóstico extendido.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar el viernes 23, cuando se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 % y el 40 % durante la madrugada y la mañana.

El sábado 24 continuará la inestabilidad, con probabilidades de lluvia de entre el 10 % y el 40 % durante distintos momentos de la jornada. Esta previsión podría modificarse con las próximas actualizaciones del SMN.

Cómo estará el clima el fin de semana en CABA: las temperaturas del sábado y domingo

El fin de semana estará marcado por un descenso gradual de las temperaturas, acompañado por períodos de abundante nubosidad y posibles precipitaciones.

Para el sábado 24 de octubre, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C. Durante la jornada se esperan lluvias, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán consultar las actualizaciones meteorológicas.

Hombre con piloto amarillo recorre las calles en bicicleta bajo la lluvia.
Lluvias y mal tiempo hacen difícil la circulación. Foto: REUTERS

El domingo 25, en cambio, las precipitaciones perderían intensidad y la probabilidad de lluvia disminuiría hasta ubicarse entre el 0 % y el 10 %.

La temperatura mínima descenderá hasta los 12 °C y la máxima alcanzará los 16 °C. Esto representa una caída de cinco grados respecto de los 21 °C previstos para el miércoles, de acuerdo con el gráfico meteorológico.

Pronóstico extendido en Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo hasta el lunes 26 de octubre

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa una semana con temperaturas variables, aumento de la nubosidad y posibles lluvias durante el viernes y el sábado.

  • Martes 20: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas.
  • Miércoles 21: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C. Nubosidad variable durante toda la jornada.
  • Jueves 22: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C. Cielo mayormente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones.
  • Viernes 23: mínima de 16 °C y máxima de 20 °C. Posibles lluvias durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de entre el 10 % y el 40 %.
  • Sábado 24: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C. Jornada inestable, con lluvias previstas y probabilidades de precipitación de entre el 10 % y el 40 %.
  • Domingo 25: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Descenso de temperatura, nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por el regreso de las lluvias y un descenso de las temperaturas, que se hará más evidente entre el domingo y el lunes. Las condiciones podrían modificarse con las próximas actualizaciones del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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