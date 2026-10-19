Pronóstico extendido en Buenos Aires: cuál será el día más caluroso de la semana y qué clima se espera

El Parque de la Ciudad se converirá en el Parque de Primavera. Foto: GCBA

El clima en Buenos Aires tendrá una semana con temperaturas frescas durante las mañanas y un leve ascenso térmico hacia el jueves 22 de octubre, que será el día más caluroso de la semana, con una máxima prevista de 21 °C.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará durante esta semana jornadas con nubosidad variable y pocas probabilidades de precipitaciones después del comienzo de la semana.

Cuál será el día más caluroso de la semana en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, este jueves se registrará la temperatura más alta de la semana, con una máxima de 21 °C y una mínima de 15 °C. Durante esa jornada se espera un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 % y el 10 % hacia la tarde y la noche.

Clima en CABA. Foto: SMN

El segundo día más cálido será el próximo viernes, cuando la temperatura alcanzará los 20 °C y la mínima se ubicará en los 16 °C. Para esa jornada se prevé cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias en el pronóstico.

La diferencia con el comienzo de la semana será de cinco grados en las temperaturas máximas: el lunes 19 se esperan 16 °C, mientras que el jueves el termómetro podría llegar a los 21 °C.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante toda la semana

El pronóstico del SMN anticipa temperaturas moderadas, con mañanas frescas y tardes algo más templadas. El detalle para cada jornada es el siguiente:

Lunes 19 de octubre: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C. Se prevén lluvias aisladas durante la madrugada, con probabilidades de entre el 10 % y el 40 %, y mejoras durante el resto del día.

Martes 20 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 19 °C, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

Miércoles 21 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C, con nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones.

Jueves 22 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C, la temperatura más alta de la semana.

Viernes 23 de octubre: mínima de 16 °C y máxima de 20 °C, con cielo mayormente nublado.

Sábado 24 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C, con cielo parcialmente nublado.

Domingo 25 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 17 °C, con nubosidad variable.

De esta manera, la segunda mitad de la semana presentará un aumento inicial de las temperaturas, seguido de un descenso gradual durante el fin de semana.