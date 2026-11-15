Clima en Buenos Aires hoy, domingo 15 de noviembre: cómo estará el tiempo y cuál será la temperatura máxima

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se espera una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El clima en la Ciudad de Buenos Aires para este domingo 15 de noviembre estará marcado por una jornada sin lluvias, con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se prevé una humedad del 81% durante las primeras horas del día y vientos leves que cambiarán de dirección con el correr de las horas.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante gran parte del domingo, sin precipitaciones previstas para la mañana, la tarde ni la noche.

En cuanto al viento, las velocidades oscilarán entre los 10 y los 18 kilómetros por hora, con predominio de las direcciones sur, sureste y este a lo largo de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas agradables y vientos leves. Foto: NA

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima durante la mañana

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, durante las primeras horas de este domingo 15 de noviembre no se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires.

La humedad alcanzará el 81%, mientras que los vientos soplarán desde el sur a una velocidad aproximada de 10 km/h.

Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán sin precipitaciones, aunque la humedad descenderá al 76%. Por su parte, los vientos cambiarán hacia el sureste y alcanzarán velocidades cercanas a los 11 km/h.

Clima en Buenos Aires: qué se espera para la tarde y la noche del domingo 15 de noviembre

Para la tarde de este domingo, el pronóstico anticipa que la temperatura máxima llegará a los 25°C, en una jornada sin lluvias previstas. Durante este período, los vientos soplarán desde el este a una velocidad aproximada de 16 km/h.

Durante la mañana del domingo, la humedad alcanzará el 81% y se registrarán vientos del sur de aproximadamente 10 km/h. Foto: NA.

En tanto, hacia la noche, el SMN tampoco prevé precipitaciones. Los vientos continuarán llegando desde el este, aunque aumentarán levemente su intensidad hasta alcanzar los 18 km/h.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un domingo con temperaturas templadas a cálidas y condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, de mantenerse el pronóstico.

Qué es el Servicio Meteorológico Nacional y cómo consultar el pronóstico en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo oficial encargado de observar, analizar y difundir información meteorológica en la Argentina.

Entre sus principales funciones se encuentran la elaboración de pronósticos del tiempo, el monitoreo de fenómenos atmosféricos y la emisión de alertas tempranas ante condiciones que puedan representar un riesgo para la población.

El organismo oficial publica pronósticos y alertas para Buenos Aires y el resto del país, con información actualizada sobre temperaturas, lluvias y vientos. Imagen ilustrativa. Foto: SMN.

Para realizar estas tareas, utiliza una red de estaciones meteorológicas distribuidas por el territorio nacional, imágenes satelitales y modelos numéricos de predicción.

Los ciudadanos pueden consultar los pronósticos actualizados y las advertencias meteorológicas a través del sitio oficial del organismo.

Alertas meteorológicas del SMN: qué significan los niveles amarillo, naranja y rojo

El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con un sistema de alertas tempranas destinado a advertir sobre fenómenos meteorológicos que pueden afectar la vida cotidiana, la seguridad de las personas y el desarrollo de distintas actividades.

Las advertencias se clasifican según su nivel de peligrosidad:

Alerta amarilla: indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta naranja: advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta roja: corresponde a fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

El organismo oficial publica pronósticos y alertas para Buenos Aires y el resto del país, con información actualizada sobre temperaturas, lluvias y vientos. Imagen ilustrativa. Foto: NA.

En situaciones de temperaturas extremas, estas advertencias también permiten identificar riesgos para la salud, especialmente entre niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Además, el organismo emite avisos a muy corto plazo (ACP), destinados a advertir sobre fenómenos que pueden desarrollarse en cuestión de minutos y requieren medidas preventivas inmediatas.

Para conocer las alertas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del Área Metropolitana (AMBA), se recomienda consultar la información actualizada en el sitio oficial del SMN.