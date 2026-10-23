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Clima en Buenos Aires hoy viernes 23 de octubre: las lluvias no se despiden y se aproxima un descenso de la temperatura

El AMBA tendrá una jornada gris e inestable, con chaparrones y una máxima de 20 grados. El fin de semana llegará con temperaturas más bajas. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Llueve y baja la temperatura en Buenos Aires. Foto: NA
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El clima en Buenos Aires este viernes 23 de octubre de 2026 estará marcado por las lluvias intermitentes y el cielo mayormente nublado. Las precipitaciones comenzaron desde la madrugada y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían continuar durante distintos momentos del día. La temperatura oscilará entre los 15 °C y los 20 °C, mientras que la inestabilidad se extenderá durante el fin de semana.

Cómo seguirán las lluvias este viernes 23 de octubre en Buenos Aires

El pronóstico del SMN anticipa una jornada con condiciones cambiantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de los chaparrones previstos para la madrugada, durante la mañana podrían registrarse lloviznas, con un cielo predominantemente cubierto y temperaturas cercanas a los 16 grados.

Para la tarde, el organismo contempla la posibilidad de nuevos chaparrones, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 20 °C. Las precipitaciones serán intermitentes, por lo que podrían producirse mejoras temporarias entre los períodos de lluvia.

Lluvias, tormentas, clima.
Siguen las lluvias en Buenos Aires. Foto: NA.

Cómo estará el clima el sábado 24 y domingo 25 de octubre

El fin de semana continuará con condiciones de inestabilidad, aunque también estará acompañado por un descenso gradual de las temperaturas en Buenos Aires.

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Para el sábado 24 de octubre, el SMN prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. Se esperan posibles lloviznas durante distintos momentos del día y vientos del sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche.

El domingo 25 comenzaría con una mínima de 12 °C, mientras que la máxima llegaría a los 17 °C. Durante las primeras horas todavía podrían presentarse precipitaciones débiles, pero hacia la tarde se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

De esta manera, la temperatura máxima del domingo sería 3 grados inferior a la prevista para el viernes, mientras que la mínima también registraría una disminución de 3 grados.

Cuándo terminarán las lluvias en Buenos Aires y qué se espera para el lunes

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el lunes 26 de octubre sería la primera jornada sin precipitaciones previstas después del período de inestabilidad que comenzó durante la semana.

Ese día se espera cielo nublado, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C. El descenso térmico será especialmente perceptible durante las primeras horas de la mañana, cuando se registrarían valores hasta 5 grados inferiores a los previstos para el viernes.

Para el martes 27 de octubre, el pronóstico anticipa una recuperación de las temperaturas, con una mínima de 13 °C y una máxima cercana a los 21 °C. La evolución de las lluvias y las condiciones del fin de semana dependerá de las próximas actualizaciones oficiales.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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