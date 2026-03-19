Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy

Hoy, el clima en Jujuy será mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas comenzarán desde un mínimo de 4.2°C. Se espera que las condiciones mejoren progresivamente mientras nos acercamos al mediodía. La humedad máxima alcanzará el 85%, ofreciendo un ambiente ligeramente húmedo. Para más detalles sobre el clima, consulte nuestro portal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, con vientos moderados del oeste a una velocidad de hasta 13 km/h. No se pronostican precipitaciones, por lo que se espera una noche templada y tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de marzo de 2026

El amanecer en Jujuy será a las 08:01 y el ocaso será a las 18:41. Esta extensión de luz diurna permitirá disfrutar de actividades al aire libre con cómodas temperaturas. Es un buen día para disfrutar del bello paisaje jujeño con un cielo claro.