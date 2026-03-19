Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de marzo de 2026
Clima Diario
Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy
Hoy, el clima en Jujuy será mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas comenzarán desde un mínimo de 4.2°C. Se espera que las condiciones mejoren progresivamente mientras nos acercamos al mediodía. La humedad máxima alcanzará el 85%, ofreciendo un ambiente ligeramente húmedo. Para más detalles sobre el clima, consulte nuestro portal.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, con vientos moderados del oeste a una velocidad de hasta 13 km/h. No se pronostican precipitaciones, por lo que se espera una noche templada y tranquila.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de marzo de 2026
El amanecer en Jujuy será a las 08:01 y el ocaso será a las 18:41. Esta extensión de luz diurna permitirá disfrutar de actividades al aire libre con cómodas temperaturas. Es un buen día para disfrutar del bello paisaje jujeño con un cielo claro.