Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Hoy en La Rioja, las condiciones climáticas estarán predominadas por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que la temperatura alcance una mínima de 6°C, con una humedad relativa significativa. El viento se mantendrá con una velocidad media máxima de 13 km/h, lo que podría influir en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el tiempo seguirá mostrando un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que podrían llegar hasta los 21.1°C. A pesar de la ausencia de precipitaciones significativas, no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas aisladas. El viento continuará soplando, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:18, ofreciendo una mañana luminosa para las actividades previstas. La puesta tendrá lugar a las 18:35, marcando el inicio de una noche tranquila.

Para aquellos interesados en la observación del cielo nocturno, la luna empezará a hacerse visible a las 17:55 y se ocultará a las 07:47 del día siguiente, presentando una fase particular que cautivará a los aficionados de la astronomía.