Videos impactantes del temporal en Buenos Aires: lluvia fuerte, calles inundadas y caos en la Ciudad

Lluvias y tormentas azotan Buenos Aires. Foto: Captura

Un intenso temporal azotó a Buenos Aires y otras provincias este jueves 6 de agosto. Desde la madrugada, lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes complicaron la movilidad de los ciudadanos, en un fenómeno que traerá consigo el descenso de la temperatura.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo, las cuales implican fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para la vida cotidiana, las autoridades hicieron especial hincapié en extremar los cuidados preventivos en las zonas bajo mayor compromiso.

En medio del fuerte temporal, las redes sociales se llenaron de impactantes imágenes. Los videos de los usuarios muestran una fuerte y abundante caída de agua, calles inundadas y nubes negras que coparon el cielo.

También, los registros muestran a las personas atravesando las lluvias en el Congreso, en medio del debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada.

Los videos del temporal en Argentina

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Video: Canal26

Luvias y tormentas en Buenos Aires. Crédito: X @radiobrisasok.

Diluvio en Belgrano R. Crédito: X @nicobiig.

Manifestantes llegan al Congreso en medio de la tormenta.

Tormentas en San Javier, Río Negro. Crédito: @MatiMederosURU

Día por día, cómo sigue el clima después del temporal

Viernes: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo despejado y ráfagas de hasta 50 km/h a la madrugada.

Sábado: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo algo nublado todo el día.

Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 3 °C y máxima de 12 °C con cielo algo nublado.

¿Cuándo mejora el tiempo en el AMBA?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones comenzarán a mejorar una vez que el frente frío termine de atravesar la región.

Sin embargo, detrás del temporal ingresará una masa de aire más fría que provocará un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días.

¿Cuánta lluvia puede caer en Buenos Aires?

Según el pronóstico del SMN, se esperan acumulados de precipitación de entre 50 y 80 milímetros durante el período bajo alerta, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores del AMBA.

Las tormentas también podrían estar acompañadas por granizo de distintos tamaños y una intensa actividad eléctrica, por lo que el organismo pidió evitar desplazamientos innecesarios mientras dure el evento.