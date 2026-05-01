Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:28
|Puesta del sol
|18:09
|Horas de luz
|10h 41m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:28 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Norte 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|15°
|15°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|15°
|15°
|Norte 10 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|15°
|15°
|Norte 9 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|16°
|16°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|18°
|18°
|Norte 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|19°
|Norte 14 - 31 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Norte 13 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|20°
|Norte 11 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Noroeste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Noroeste 6 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|21°
|21°
|Noroeste 4 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Oeste 3 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Suroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Suroeste 8 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|16°
|16°
|Suroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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