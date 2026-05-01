Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.