Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Norte 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Oeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Suroeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 41m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:28 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Norte 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Norte 9 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Norte 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Norte 14 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Norte 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noroeste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noroeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Oeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Suroeste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.