Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Tucumán
Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:45
|Puesta del sol
|18:50
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 07:45 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|14°
|14°
|Norte 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Noroeste 4 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Noroeste 3 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Noroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Norte 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|12°
|Norte 3 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Norte 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 2 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|20°
|20°
|Sur 1 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|21°
|21°
|Sureste 2 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|24°
|Sur 3 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|23°
|25°
|Sur 3 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|24°
|25°
|Sur 2 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Sur 1 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|24°
|25°
|Sur 0 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|23°
|24°
|Oeste 2 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|20°
|20°
|Oeste 3 - 7 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|19°
|19°
|Oeste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Oeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Noroeste 3 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|17°
|17°
|Oeste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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