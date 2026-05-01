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Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sur 0 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Noroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 25°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:45 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Norte 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 2 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sur 1 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 2 - 12 km/h 0% Soleado
13:00 23° 24° Sur 3 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Sur 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Sur 2 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Sur 1 - 13 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Sur 0 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 23° 24° Oeste 2 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Oeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Oeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.