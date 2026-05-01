Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo soleado, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:43
|Puesta del sol
|18:44
|Horas de luz
|11h 1m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:43 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Norte 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|16°
|16°
|Norte 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|16°
|16°
|Norte 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Norte 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|17°
|17°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|19°
|19°
|Norte 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|21°
|21°
|Norte 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|24°
|25°
|Norte 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|25°
|26°
|Norte 12 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|26°
|27°
|Norte 11 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|27°
|27°
|Norte 10 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|27°
|28°
|Norte 9 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|27°
|28°
|Noreste 7 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|26°
|27°
|Noreste 4 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|24°
|25°
|Este 2 - 7 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|23°
|23°
|Sureste 4 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|22°
|22°
|Sur 7 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|21°
|21°
|Sureste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|21°
|21°
|Sur 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|21°
|21°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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