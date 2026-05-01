Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo soleado, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
17°
Viento
Norte 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Noreste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Sureste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 28°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:44
Horas de luz11h 1m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:43 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 16° 16° Norte 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 15° 15° Norte 8 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Norte 8 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Norte 8 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Norte 9 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Norte 11 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Norte 12 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 26° 27° Norte 11 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 27° 27° Norte 10 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 27° 28° Norte 9 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 27° 28° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 26° 27° Noreste 4 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 24° 25° Este 2 - 7 km/h 0% Soleado
20:00 23° 23° Sureste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 22° 22° Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Sur 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.