Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Suroeste 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 51m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:34 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 15 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Noreste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Noreste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Noreste 6 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 22° 22° Norte 4 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 23° 24° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Oeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Oeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Oeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 24° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Sur 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.