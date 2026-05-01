Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|10h 51m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:34 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 15 - 27 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|17°
|17°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|18°
|18°
|Noreste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Noreste 6 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|22°
|22°
|Norte 4 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|23°
|24°
|Noroeste 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|25°
|26°
|Oeste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|25°
|26°
|Oeste 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Oeste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Suroeste 9 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|26°
|Suroeste 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|24°
|Sur 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|21°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|21°
|21°
|Sur 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|20°
|20°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|20°
|20°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|19°
|19°
|Sur 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|19°
|19°
|Sur 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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