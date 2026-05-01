Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 17 - 47 km/h
Lluvia
60% 0.3 cm
Tarde
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 21 - 60 km/h
Lluvia
60% 0.4 cm
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 15 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 41 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:54
Puesta del sol18:05
Horas de luz9h 11m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:54 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 9h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 41 - 66 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 41 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 26 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 35 - 38 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 37 - 41 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
05:00 Suroeste 37 - 43 km/h 30% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 39 - 45 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 15 - 46 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 16 - 46 km/h 60% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 17 - 47 km/h 60% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 17 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 18 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 23 - 61 km/h 60% 0.3 cm Nevada con cielo cubierto
13:00 Suroeste 21 - 63 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 21 - 61 km/h 60% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 23 - 66 km/h 70% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 22 - 62 km/h 60% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 21 - 60 km/h 60% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 18 - 56 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 16 - 51 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
20:00 Suroeste 15 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 14 - 46 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 15 - 46 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 15 - 47 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 16 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.