Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 3°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.7 mm), el día se presentará nevada con cielo cubierto.
Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 3°. Con un cielo nevada con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 0° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego
Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 3°.
Viento: 41 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 1°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:54
|Puesta del sol
|18:05
|Horas de luz
|9h 11m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Tierra del Fuego
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 3°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?
El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:54 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 9h 11m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?
El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 41 - 66 km/h.
Ubicación de Tierra del Fuego
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|3°
|Suroeste 41 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|2°
|2°
|Suroeste 26 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|3°
|3°
|Suroeste 35 - 38 km/h
|30% 0.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|3°
|3°
|Suroeste 37 - 41 km/h
|30% 0.2 cm
|Nevada con cielo cubierto
|05:00
|3°
|3°
|Suroeste 37 - 43 km/h
|30% 0.3 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|2°
|2°
|Suroeste 39 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|0°
|0°
|Suroeste 15 - 46 km/h
|50% 0.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|0°
|0°
|Suroeste 16 - 46 km/h
|60% 0.1 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|0°
|0°
|Suroeste 17 - 47 km/h
|60% 0.3 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|0°
|0°
|Suroeste 17 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|1°
|1°
|Suroeste 18 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|1°
|1°
|Suroeste 23 - 61 km/h
|60% 0.3 cm
|Nevada con cielo cubierto
|13:00
|1°
|1°
|Suroeste 21 - 63 km/h
|50% 0.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|1°
|1°
|Suroeste 21 - 61 km/h
|60% 0.3 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|1°
|1°
|Suroeste 23 - 66 km/h
|70% 0.5 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|1°
|1°
|Suroeste 22 - 62 km/h
|60% 0.3 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|1°
|1°
|Suroeste 21 - 60 km/h
|60% 0.4 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|0°
|0°
|Suroeste 18 - 56 km/h
|40% 0.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|1°
|1°
|Suroeste 16 - 51 km/h
|30% 0.2 cm
|Nevada con cielo cubierto
|20:00
|1°
|1°
|Suroeste 15 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|1°
|1°
|Suroeste 14 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|1°
|1°
|Suroeste 15 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|1°
|1°
|Suroeste 15 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|1°
|1°
|Suroeste 16 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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