Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noroeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Norte 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 17m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:39 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 7 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Noroeste 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noroeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Noroeste 11 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 11 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Norte 11 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Norte 9 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Norte 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Norte 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.