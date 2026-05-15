Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Niebla
11°
Viento
Noreste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noreste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 44m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:51 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sur 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sur 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Sur 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 11° Sur 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 12° Sureste 1 - 3 km/h 0% Niebla
09:00 11° 11° Noreste 3 - 9 km/h 0% Niebla
10:00 12° 12° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noreste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.